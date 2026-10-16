4 pravljični svetlobni parki in svetlobne razstave v Budimpešti in okolici leta 2026

Bliža se najsijajnejši čas v letu, svetlobni vrtovi in razstave v prestolnici in njeni aglomeraciji drug za drugim odpirajo svoja vrata. Kot vedno bodo tudi tokrat obiskovalce navdušili s fantastičnimi instalacijami in narisali nasmeh na obraze vseh starosti – pokažemo vam, kje najti njihove bleščeče pravljične svetove!

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EGO // Muzej svetlobne umetnosti (od 7. oktobra 2026)

Obstajajo stvari, na katere je zagotovo vredno čakati, in nova razstava v Muzeju svetlobne umetnosti je prav to. Peta razstava se odpre 7. oktobra in nosi naslov EGO. Kot vedno se svetloba v LAM pojavlja kot umetniški medij, dela pa odpirajo pomembna vprašanja: kaj lahko vidimo iz oči posameznika kot zunanjega opazovalca in kako to vpliva na samopodobo? To je resnično potovanje samoodkrivanja, z deli, ki lahko sprožijo na tisoče misli. 8. oktobra bodo na ulici Hold utca prav tako povečali glasnost, v prostorih EGO pa boste lahko okusili žanr tihe diskoteke.

1054 Budimpešta, Hold utca 13.

Lumina Park // Palatinus (od 20. oktobra 2026)

Palatinus bo že šestič odet v svetlobo, saj bo Lumina Park 20. oktobra odprl svoja vrata. To jesen bo prav tako prevzel znano lokacijo, ki je bila popolnoma prenovljena, in obiskovalce popeljal naravnost v Čudežno deželo. Tokrat bo zgodba o Alici oživela, zahvaljujoč več kot 200 instalacijam! Beli zajec, Nori klobučar in seveda Srčna kraljica so prav tako del te izjemne pustolovščine – vredno bo preživeti vsaj dve uri tam in ujeti čim več likov. Brez pretiravanja lahko rečemo, da je Lumina Park, ki temelji na poljskem konceptu, najljubši svetlobni park v Evropi in največji v regiji: v Budimpešti se lahko sprehodite 1,5 kilometra skozi pravljično kraljestvo, obsijano s svetlobo. Luči bodo na območju Palatinus prižgane pozno popoldne, verjetno do marca, tako da se boste lahko udeležili tega čarobnega potovanja v parku Lumina do 21. ure, ob določenih dneh pa do 22. ure. Odpravite se na drugo stran ogledala!

1007 Budimpešta, Margitsziget

Vrt luči // Botanični vrt ELTE (od 23. oktobra 2026)

Jeseni in pozimi je tudi Botanični vrt ELTE pogosto obdan s svetlobo in letos ni nič drugače – Vrt luči se vrača 23. oktobra, tokrat v ekskluzivni organizaciji Botaničnega vrta! Tančica nad temo leta 2026 je že dvignjena: luči se lesketajo v očarljivosti pravljice o Lepotici in zveri. Skoraj 300 let staro zgodbo o Belle in princu lahko doživite kot še nikoli doslej, saj ikonični liki, lokacije in motivi znane zgodbe oživijo v obliki spektakularnih umetniških del. Čakajo vas gibljive svetlobne instalacije, izdelane z edinstveno tehnologijo luči, briljantni svetlobni tuneli in svetlobna vrata ter številne privlačne multimedijske atrakcije, čarobno vzdušje Botaničnega vrta pa zagotavlja kuliso za vse to, zato bo izkušnja zagotovo nepozabna. Dobro je vedeti, da je to zadnje dejanje Vrta luči – že samo zaradi tega se bo splačalo kupiti vstopnico za to čarobno potovanje.

1083 Budimpešta, Illés utca 25.

Zgodba luči // Grad Grassalkovich, Gödöllő (od 24. oktobra 2026)

Ko gre za svetlobne vrtove, seveda ne smemo izpustiti Gödöllőja: vrt, ki obdaja Sisiino najljubšo madžarsko rezidenco, grad Grassalkovich, bo 24. oktobra obsijan z lučmi, zahvaljujoč spektaklu Zgodba luči. Največja madžarska serija svetlobnih razstav bo v Gödöllőju ponovno oživila Svetlobni vrt kraljice Elizabete in odražala izjemno zgodovino tega kraja. Vrt bo kraj brezčasne elegance, igrivosti, tradicije in sodobnih rešitev – kot vrhunec večera pa se lahko povzpnete celo na panoramsko kolo in si vse skupaj ogledate z višine 30 metrov.

5852 Gödöllő, grad Grassalkovich