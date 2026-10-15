Do panoramskega zmagovalca nagrade Razgledna točka leta 2026 vodi vrsta stopnic, ki segajo v nebo.

Leta 2026 bo Razgledna točka leta vztrajnim pohodnikom, ki bodo premagali več kot tisoč stopnic, predstavila panoramo Zempléna in Hegyköza.

Center za razvoj Aktivne Madžarske je letos že sedmič iskal najljubšo razgledno točko naše države. Letošnje tekmovanje so sestavljale razgledne točke, ki jih je predložila širša javnost in jih je priporočila strokovna žirija. Pomemben vidik je bil, da so se v finale uvrstile destinacije v dobrem stanju, z dobro urejenim okoljem, do katerih je mogoče priti po vznemirljivih kolesarskih ali pohodniških poteh.

Zmagovalec razgledne točke leta 2026

Razgledni stolp János-vára nad Kovácsvágásom je trenutni rekorder, saj je od skupno 50.229 glasov prejel več kot dvajset tisoč glasov in je letos postal favorit države, potem ko se je v zgodnjih fazah glasovanja tesno pomeril z razglednim stolpom Várhely v Sopronu.

Zmagovalni razgledni stolp ponuja čudovito panoramo Zemplénskih gora, Hegyköza in v jasnem vremenu celo gradu Füzér. Najlažji način za dostop do razgledne točke je s parkirišča na južni meji naselja Kővágás, od koder gozdne stopnice vodijo na vrh János-hegyja. Če iščete večje doživetje, se do razglednega stolpa dotakne tudi 15-kilometrski pohod, ki ponuja vpogled v severne predele Zempléna.

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Končni rezultati glasovanja za razglednico leta 2026:

Razgledna točka János-vára (Zemplén) – 20.067 glasov

Razgledna točka Várhely (Sopron) – 17.026 glasov

Ranzinger Vince Lookout (Gerecse) – 5714 glasov

Razgledna točka tisočletja Fülöp-hegyi (Blatonsko gorje) – 2305 glasov

Razgledna točka Szent Korona (Bükk) – 1.895 glasov

Razgledna točka Kardosfai (Zselic) – 1.141 glasov

Razgledna točka Csóványosi (Börzsöny) – 703 glasovi

Millennium Lookout (Bükk) – 678 glasov

Boldog Özséb Lookout (Pilis) – 431 glasov

Maderspach Viktor Lookout (Bakony) – 269 glasov