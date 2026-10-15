5 jesenskih nasvetov za zmenke v Budimpešti in okolici, če želite preživeti čas skupaj na prostem

Vemo, kako mamljivo je lahko popoldne, preživeto doma, vendar bi bilo škoda zamuditi številna skupna doživetja, ki vas čakajo jeseni. Prestolnica je polna idiličnih lokacij, možnosti za program na prostem, ki so v tem letnem času najbolj prijetni – ponujamo vam nekaj idej, kam se odpraviti s svojo ljubeznijo! (x)

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Igra raziskovanja mesta: Landventure

Čeprav se romantična večerja sliši dobro, se bo to jesen splačalo organizirati nekaj resnično vznemirljivega skupaj. Landventure je prav to: v načinu igre Zmenki lahko uživate tudi v mestnih misijah! Med pustolovščino na prostem, mobilno, lahko skupaj raziskujete mesto, rešujete uganke, poleg osnovnih ugank pa vam bodo trije dodatni izzivi, posebej namenjeni parom, pomagali, da se še bolje spoznate. V načinu igre Zmenki lahko izberete tudi katero koli misijo v 16 madžarskih mestih. Darilni bon za zmenke lahko unovčite za katero koli misijo eno leto.

Sprehod nad Budimpešto: Citadela

Če še niste odkrili najnovejše znamenitosti prestolnice, jesen ponuja odlično priložnost za to! Dragulj na hribu Gellért, Citadela, zdaj čaka domačine in turiste z brezplačnim javnim parkom, fantastično panoramsko točko in celo očarljivo zgodovinsko razstavo. Več delov nekoč zaprtega obzidja trdnjave je zdaj dostopnih, bolj spektakularne lokacije za fotografiranje v 6000 kvadratnih metrih velikem notranjem prostoru pa se dotikajo – prava lokacija, ki jo morate obiskati, kjer je vse poskrbljeno za romantičen sprehod. Ko se boste zabavali, se lahko na večerjo sprehodite do ulice Bartók Béla út!

Večerni ogled: Križarjenje z ladjo MAHART Cruises

To jesen si lahko ogledate obzorje Budimpešte iz povsem nove perspektive, vse kar morate storiti je, da kupite vozovnico na krovu križarjenj MAHART Cruises. Med tem posebnim večernim križarjenjem se vam bodo znamenitosti naše ljubljene prestolnice razkrile kot še nikoli: medtem ko se boste s svojo ljubeznijo zibali na Donavi, bodo mimo vas plavali osvetljeni parlament, Budimski grad, Verižni most, Most svobode in številne patinirane stavbe peštanskega pomola. Program lahko uživate 50 minut, tudi s kozarcem pijače v roki, ladje pa odhajajo večkrat na dan s pomolov Vigadó in Batthyány tér.

Pot v kraljestvo medvedov: Medvedje zavetišče Veresegyháza

Ko slišite besedo Veresegyháza, mnogi pomislijo na godrnjave živali – nič čudnega, saj je mesto že več kot 25 let dom medvedov. Medvedje zavetišče Veresegyháza deluje v duhu reševanja živali, z največjim spoštovanjem do dobrega počutja in miru kosmatih bitij, in je dom ne le medvedom, temveč tudi volkovom, tigrom, risom, levom in drugim sesalcem, ki izvirajo iz Madžarske. Ob vikendih se lahko udeležite tudi hranjenja, predstav roparic in se zapeljete z mini železnico Veresegyháza – vse to je oddaljeno le 30 kilometrov z avtomobilom od Budimpešte.

Živalske dogodivščine: Park divjih živali Budakeszi

V Budakesziju ne manjka živalskih dogodivščin – in najboljše je, da lahko to jesen v Parku divjih živali Budakeszi srečate Jane, mladiča zlatega šakala! Malčica se je poleti naselila v svoj novi dom, zato če jo še želite videti kot mladiča, se splača čim prej obiskati park. Seveda je poleg nje še veliko drugih živali, ki bodo vaše potovanje naredile nepozabno, od dihurja Hermana do rakunov in velike divjadi. Ker se park nahaja v gozdnem okolju, se boste med živalsko izkušnjo zagotovo napolnili z energijo – in do njega lahko enostavno pridete z avtobusom s trga Széll Kálmán!