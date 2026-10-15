3 briljantni programi v Budimpešti za teden vesolja 2026

Google je za teden vesolja 2026 pripravil nov logotip. Za vas smo pripravili nekaj idej za praznovanje.

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Logotip za teden vesolja 2026 (logotip Googla) slavi tehnologije, ki omogočajo neverjetno astrofotografijo. Današnjo sliko je septembra posnel vesoljski teleskop James Webb pri Nasi in prikazuje meglico Gredlja.

Meglica Gredlja na Googlovi domači strani

Posebna doživetja za praznovanje tedna vesolja 2026:

Predstavitev teleskopa // Observatorij Polaris v Óbudi (8. oktober 2026)

Ozvezdja, zvezdne legende, dvojne zvezde, zvezdne kopice jesenskega neba iz Óbude, iz observatorija Polaris.

Spoznajte Bertalana Farkasa // Huniverzum, Millenáris (10. oktober 2026)

Bertalan Farkas, prvi madžarski astronavt, osebno pripoveduje o svojem zgodovinskem vesoljskem potovanju, odločilnih trenutkih vesoljskih poletov in izkušnjah, ki so za vedno zapisale njegovo ime v madžarsko vesoljsko zgodovino. Po predstavitvi bo tudi priložnost za podpis knjige, tako da se bodo udeleženci lahko osebno srečali z Bertalanom Farkasom in dopolnili Teden vesolja s posebnim spominkom.

Mars sijoč v kopici Čebelji panj // Svábhegyi Csillagvizsgáló (11. oktober 2026, 4:00)

Med tem posebnim astronomskim pojavom lahko vidite modre in rdeče zvezdne velikane kopice Čebelji panj okoli rdečega diska Marsa. Nato boste videli bleščeč sistem Saturnovih obročev, nato modre zvezdne piščance Fiastyúkov in eno najlepših in najkompleksnejših meglic na nebu, Veliko Orionovo meglico. Na koncu se lahko sprehodite do budimpeštanske kupole, kjer lahko večer zaključite z barvitimi oblačnimi pasovi Jupitra in njegovih štirih galilejskih lun. Dogodek priporočamo pravim nočnim pticam, saj se začne ob 4. uri zjutraj.