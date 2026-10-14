Izjemno uspešen ples se vrača v legendarno budimpeštansko palačo z madžarskimi filmi, razkošno hrano in plesom.

Ikonične jedi, nepozaben večer in žarometi, ki tokrat poleg plesišča sijejo tudi na filmske legende … Vse to lahko pomeni le, da se Gundel Ball vrača! (x)

Obstaja restavracija, katere ime je že več kot 130 let sinonim za madžarsko gostoljubnost, njena dediščina pa temeljno opredeljuje našo gastronomijo. Restavracija Gundel – od leta 2021 v skupini Eventrend – neguje toliko dediščine, tradicije in vrednot, letos pa je slednje kronala s plesom.

Po razprodanem in odmevnem uspehu prvega Gundel Balla so se odločili, da dogodek postane tradicionalen. Tako bo na veliko veselje vračajočih se in prvič nastopajočih drugi Gundel Ball 6. februarja 2027!

Gábor Nagy, ustanovni solastnik skupine Eventrend, ki upravlja restavracijo, ne skriva, da je njihov cilj predstaviti dediščino restavracije Gundel čim več ljudem. Gundel Ball je označil za vrhunec leta 2027 – in po podrobnostih se lahko le strinjamo.

Madžarski film in Gundel Ball 2027 v središču pozornosti

Ples obljublja še bolj razburljiv kot lanski: kaj drugega bi lahko bila tema ob 100. obletnici rojstva Éve Ruttkai kot madžarski film, ki povezuje generacije tako kot restavracija Gundel. Naslov »Dom legend« je bil navdihnjen z obletnico, poleg tega pa so na njem umetniki, kot so Zoltán Latinovits, István Bujtor in Károly Frenreisz, stene Gundela pa obujajo skupne spomine, ki jih dolgujejo drug drugemu.

A ne gre za filmski ples ali spominski večer: zgodbe preteklosti bodo pripovedovane na doživet način, s poudarkom na gostih. Navsezadnje je lahko kdorkoli in karkoli legenda – Gundel sam je ena izmed njih, nove generacije pa se lahko pridružijo njegovi zgodbi 6. februarja 2027.

Kar zadeva zgodovino skupine Eventrend, je bila ta v zadnjih treh desetletjih prepletena z več legendarnimi gostinskimi obrati. Trdno verjamejo, da je te gostinske enote mogoče le še bolj graditi z dolžnim spoštovanjem, ohranjati njihove korenine in se hkrati prilagajati današnjemu času – tako se je rodila ideja o Gundelovem plesu.

Pravzaprav so bili celo programi Gundelovega plesa zasnovani v tem duhu: filmska tema se prepleta skozi celoten večer, vsak prostor Palače pa ponuja drugačno izkušnjo. Pozlačene figure Zrcalnih mož prenašajo vzdušje starega kina, mize za blackjack in ameriško ruleto v vinski kleti predstavljajo svet igralniških filmov, medtem ko v knjižnici oživi znameniti restavracijski prizor iz Sinbada.

Vrhunec teme bo v plesni dvorani, restavracija pa bo predstavljala klasično linijo z živo glasbo, za klavirjem pa bo igral Imre Rakonczai. Voditelja bosta Kata Dobó in Gábor Gundel Takács!

Seveda bodo imeli veliko vlogo tudi prvi plesalci večera: tokrat bodo imeli tudi spektakularen otvoritveni ples, ki ga bodo obvladali pod vodstvom Andree Keletija.

Postala je tudi tradicija, da Gundel Ball služi tudi dobrodelnemu namenu. Dogodek leta 2027 podpira fundacijo Tompos Kátya z izkupičkom od dražbe dragocenih relikvij, ki ga dopolnjuje dodatnih 500.000 HUF od skupine Eventrend in restavracije Gundel. Fundacija pomaga umetnikom, ki zaradi bolezni niso mogli delati – zahvaljujoč pobudi se lahko štirje od njih zdaj osredotočijo na okrevanje, ne da bi se morali obremenjevati s financami.

Filmske dobrote in prenova gostinstva

Kaj drugega bi lahko postavilo piko na i na temo kot jedilnik, ki sta ga za Gundel Ball pripravila korporativni kuhar András Wolf in izvršni kuhar Róbert Vérten.

Jedilnik je bil navdihnjen s šestimi madžarskimi filmskimi uspešnicami – Eldorádó, Priča, Sinbad, Mefisto, Razcapano življenje, Veri az ördög a feleség – in se je zlil z vsako epizodo večera. Jedi bodo elegantne, a hkrati sodobne – komaj čakamo, da bodo premierno predstavljene!

Ko že govorimo o gurmanih: dogodek je predstavil tudi prenovljeno podobo Gundel Cateringa.

Vrata ikonične palače v mestnem parku in skozi njih lik Gundela se lahko zdaj pojavijo kjer koli in tako dostojno predstavijo duh restavracije. Ponudba in strežba bosta obnovljeni, zmogljivosti bodo razširjene – Gundel Event & Catering pa se bo še naprej pojavljal na zunanjih prizoriščih dogodkov, oborožen s stoletnimi izkušnjami gostinstva. Mi že imamo svojega favorita: ljubko sladico iz jabolčne in lešnikove kreme!

Hkrati se je odštevanje uradno začelo: Gundel Ball prihaja februarja 2027!