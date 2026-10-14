Od Bangkoka do Budimpešte: Pri nas doma ni skrivnost, katere so najboljše tajske restavracije v prestolnici

Če poznate tajsko gastronomijo, imamo dobro novico: od zdaj naprej boste pristne tajske restavracije prepoznali še lažje! Pri tem vam bo pomagal »gastronomski kompas«, Thai SELECT – in postopek je še lažji, kot si morda sprva predstavljate. (x)

Thai SELECT ni nič drugega kot uradni tajski sistem ocenjevanja restavracij, ki ga upravlja Ministrstvo za trgovino Kraljevine Tajske. Njegov cilj je izpostaviti restavracije po vsem svetu, ki pristno in na visoki ravni predstavljajo tajsko gastronomijo.

Če ima restavracija oceno Thai SELECT, to pomeni, da ponuja veliko več kot le tajske jedi, saj se poleg hrane upoštevajo tudi raven gostoljubnosti, vzdušje, predstavitev in edinstven značaj restavracije.

Samo Thai SELECT doma

Sistem je bil prav tako prenovljen in zdaj razlikuje štiri kategorije restavracij. Thai SELECT Casual označuje kraje, ki ponujajo značilne tajske okuse v neposrednem, prijaznem okolju. Thai SELECT 1 Star vključuje visokokakovostne restavracije z udobnim, sproščenim vzdušjem in pozorno postrežbo.

Kategorija Thai SELECT 2 Stars zdaj predstavlja elegantnejše okolje, profesionalno postrežbo, kreativno predstavljene jedi in prepoznaven značaj restavracije. Thai SELECT 3 Stars je najvišja možna ocena, ki označuje tajske restavracije, ki ponujajo izjemno, prefinjeno in razkošno kulinarično izkušnjo.

Prenovljen je bil tudi emblem: njegov osrednji motiv, »Orhidejska zvezda časti«, simbolizira prefinjenost, obrtniške tradicije in mednarodno moč tajske kulinarične kulture. Pet cvetnih listov orhideje spominja na pet tajskih okusov, tj. kislo, sladko, bogato, slano in pikantno.

Okusite tajsko gastronomijo in poiščite restavracije Thai SELECT tudi na Madžarskem – tam vas čakajo pristna doživetja!