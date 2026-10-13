Legendarni artefakti in ganljive človeške usode, razkrite na razstavi Madžarskega narodnega muzeja

V načinu, kako so Združene države Amerike pisale svojo zgodovino, je nekaj nerazložljivo privlačnega: od pionirskega duha meja do eksplozije pop kulture je bila ideja o neodvisnosti vedno glavna gonilna sila. Amerika letos praznuje 250. obletnico, Madžarski narodni muzej pa se jubileju pridružuje s posebno razstavo, ki predstavlja najvplivnejšo državo na svetu z drugačne perspektive. (x)

Terminator in koktajl obleka Zse Zse Gábor. | Foto: Madžarski narodni muzej

Politične slike, prekrite s suhimi datlji, so ostale v skladišču, razstava pa se namesto tega osredotoča na osebne zgodbe, kulturna prekrivanja in madžarsko-ameriške povezave.

Med drugim lahko izvemo, kaj so madžarski izseljenci leta 1848 imeli opraviti z nastankom Divjega zahoda ali kako so ameriške sanje navdihnile madžarske umetnike? V prostornih dvoranah muzeja so na ogled redko videni artefakti, osebni predmeti in interaktivne instalacije, ki nas bolj kot kdaj koli prej približajo duhu druge strani oceana.

Zastava Združenja madžarskih bolnišnic Rákóczi iz Chicaga. Darilo Madžarskemu narodnemu muzeju od Józsefa T. Bocskaya, predsednika Svetovnega združenja preverjenih madžarskih borcev za svobodo. | Foto: Madžarski narodni muzej

Vizualni svet in koncept razstave se popolnoma ujemata z ritmom današnje urbanosti: obiskovalec ni lahko le opazovalec, temveč tudi aktivni udeleženec pri oblikovanju preteklega četrt tisočletja. Posamezna območja delujejo kot ločene časovne kapsule, kjer lahko spremljamo razvoj ameriškega načina življenja od duha Deklaracije o neodvisnosti do razcveta sodobnih metropol.

Vznemirljivi spremljevalni programi

Spremljevalni programi, povezani z dogodkom, dvignejo izkušnjo na še višjo raven. Kaj drugega bi lahko bolje izrazilo bistvo Amerike kot glasba sama? Eden najpomembnejših kulturnih izvoznih artiklov Združenih držav Amerike je jazz, ki je postal ultimativni simbol samoizražanja brez meja in omejitev, umetniške svobode.

Začasna razstava z naslovom Ameriške sanje – Madžari v Združenih državah Amerike 1776–2026 | Foto: Madžarski narodni muzej

V tem duhu bo živa glasba prevzela glavno vlogo na enem od posebnih večerov, ki spremljajo razstavo: ko bo Jazzation nastopil znotraj impozantnih zidov muzeja. Koncert formacije ni le vredna spremljava 250. obletnice, temveč tudi sijajen dokaz, da je jezik svobode univerzalen – in da srce v Budimpešti bije v ritmu jazza na popolnoma enak način kot v New Orleansu ali New Yorku.