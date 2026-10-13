Prijetna budimpeštanska kmečka tržnica vas čaka s sezonskimi okusi in doživetji skupnosti.

Če iščete sveže pridelke, okusne prigrizke in kanček skupnostnega življenja v soboto zjutraj, se odpravite na Czakó Piacz!

Vsako soboto zjutraj v soseski Gellért Hill, na ulici Tigris, oživi svet, kjer čas teče nekoliko počasneje in so osebni odnosi vsaj tako pomembni kot samo nakupovanje.

Vendaršnje stranke so pozdravljene kot znanci, proizvajalci natančno vedo, kakšen sir vam je všeč, med pulti pa se spletejo prijateljstva. Izbor se spreminja iz tedna v teden zahvaljujoč stalnim in gostujočim proizvajalcem, vendar kakovost nikoli ne odstopa od dogovorjene. Po nakupu lahko ostanete celo na kosilu: v KIOSZK-u vsak teden pripravljajo slastne jedi ali pa si nekatere dobrote naročite za s seboj.

Czakó Piacz ni le tržnica, temveč posebno stičišče madžarske gastronomske kulture, kjer za kakovostno hrano vedno stojijo ljudje sami.