Novo v Budimpešti: 8 krajev, ki jih ne smete zamuditi v oktobru

Tudi gastronomska scena Budimpešte je oktobra polna novosti, zato vam bomo, če radi raziskujete najnovejše kraje v mestu, pokazali, kaj je vredno poskusiti.

Lorina Coffee

Le streljaj od Kökija boste našli najnovejši biser Kispesta, Lorina Coffee! V tem prijetnem lokalu bodo ljubitelji posebnih kav in vrhunskih matcha našli svoje, prav tako kot tisti, ki imajo radi sladko: pult je obložen s čudovitimi, hrustljavimi rogljički in nadevnimi sendviči iz divjega kislega testa, medtem ko na jedilniku pijač ponujajo slastne kofeinske bombe, kot sta jagodni roza oblak matcha ali umazani chai latte.

1191 Budimpešta, Vak Bottyán utca 72.

NOGA

NOGA, najnovejša gastronomska zvezda na ulici Baross utca, je uradno odprla svoja vrata. Aperitiv bar, ki velja za zelo cenjenega rednega gosta, vabi s posebnimi kavami iz pražarne Herz, svežim pekovskim izdelkom in menijem z mediteranskim navdihom: lahko si potešimo apetit z obilnimi toplimi sendviči, šakšuko in majhnimi krožniki (kot so humus, izbor oliv, judovska jajca), medtem ko lahko uživamo v okusnih koktajlih, medtem ko preživljamo čas s prijatelji.

1082 Budimpešta, Baross utca 1.

Serene Specialty Coffee & More

Na József körút vas čaka izjemna kavna izkušnja: v Serene se čist dizajn združuje z vznemirljivo kulturno raznolikostjo. Poleg filter kave V60 in klasičnih espressov glavno vlogo igra turška kava, tradicionalno pripravljena na vroči peščeni postelji, ki jo po želji naredi še bolj čarobno s ščepcem kardamoma ali cimeta. Orientalsko vzdušje še dodatno poudari ceremonialni matcha latte, sladkan z egiptovskim mangom, in domača baklava.

1085 Budimpešta, József körút 14.

Tako tajsko

Prva budimpeštanska čajnica s tajsko specialiteto nam je prinesla sladico, ki je že osvojila TikTok, shokupan. Znana tudi kot japonski toast kruh, je ta na maslu ocvrta poslastica hrustljava na zunanji strani, mehka na notranji strani in ima brutalne prelive (mango, taro, krema Biscoff in Nutella) ter ujemajoč se sladoled. Piko na i postavljajo pristni tajski čaji: kokice frappé so pri nas zasedle prvo mesto, a tudi z drugimi različicami ne morete zgrešiti!

1075 Budimpešta, Károly körút 9.

Sugar Cube

Na Grand Boulevardu smo našli pristno daljnovzhodno sladico! Ko vstopimo skozi vrata Sugar Cube, pademo v drug svet, kjer se lahko z mirnostjo zen mojstra žrtvujemo za oltarjem kremastih in lahkih kitajskih mlečnih čajev. Poleg sedmih okusov sladic, ki so primerne za glavne jedi, lahko okusimo tudi korejski pingsu, dobrote iz taro kroglic in vzvišeno matcho. Popolno zatočišče, če iščete malo miru in užitkov brez slabe vesti!

1073 Budimpešta, Erzsébet körút 29.

KOHO

Ob cerkvi na Trgu Horvátha Mihályja najdemo eno najnovejših svetišč vrhunske gastronomije v prestolnici. KOHO je svoja vrata odprl septembra, njegov kulinarični koncept pa vodi József Azsi Tóth, ki svojo kariero gradi že od 14. leta v lokalih, kot so Arany Kaviár, Per Se v New Yorku in FZN v Dubaju. Čakajo vas francoske tehnike, igrive jedi in izbrana vina, ki jih lahko okusite od srede do sobote.

1082 Budimpešta, Horváth Mihály tér 14.

Picerija Totti

Francescu Tottiju, legendarnemu igralcu AS Rome, in zračnim neapeljskim picam s tankim testom se pokloni Lehel Csarnokova nova draguljnica Totti. Lastnik, Gergő Kumi, ki ima izkušnje kot obrtni pek, peče pice, ki so na voljo v dveh velikostih, z uporabo kislega testa in večinoma sestavin, ki so na voljo na trgu: poleg bolj klasičnih okusov obstaja tudi dodatna, tedensko spreminjajoča se različica, zato se splača vrniti večkrat!

1134 Budimpešta, Lehel Csarnok

Pekarna Kácsitó

Venezuelske korenine, andska kava Guayoyo, nagrajeni kruh in tradicionalno pecivo – to je pekarna Kácsitó! Zvezda tega lokala, ki se nahaja v bližini železniške postaje Déli, je istoimenski cachito, slano pecivo, podobno rogljičku, najpogosteje napolnjeno s šunko in sirom, greh pa bi bilo zamuditi pain au chocolat, sladko palmerito iz listnatega testa, pinyita kalács in ocherzem s kokosom in sirom.

1122 Budimpešta, Városmajor utca 3.