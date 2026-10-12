Jesen prihaja v Budimpešto s svetovnimi zvezdami in posebnimi koncerti

Letos bo Lisztov festival potekal od 8. do 22. oktobra in v eksperimentalnem duhu svojega soimenjaka bo ponovno raziskoval nove perspektive in povezoval oddaljene svetove. (x)

Londonska Sinfonietta, znana kot eden najboljših svetovnih ansamblov za sodobno glasbo, bo na svojem koncertu v poklon devetdesetletnemu Stevu Reichu izvedla skladbo, navdihnjeno s pesmimi skupine Radiohead, Bálint Gyémánt, ki se jim pridruži kot gostujoči umetnik, pa bo v Akademiji Liszt izvedel legendarni Electric Counterpoint.

Naslednji dan bo v Müpá prispel Clevelandski orkester, ki ima številne vezi z Madžarsko, pod taktirko Franza Welser-Mösta, ki bo v svoji zadnji sezoni vodil ansambel.

Kulturna raznolikost

Zvok gruzijske glasbe bo zaslišan v Rekviemu Vakhtanga Kakhidzeja, ki je bil velik uspeh v mnogih večjih evropskih mestih; V produkciji sodelujejo Dohnányijev orkester iz Budafoka, mešani zbor Cantemus in Budimpeštansko akademsko zborovsko društvo, pa tudi ansambel Rustavi in kvartet Chanters, ki zagotavljata gruzijske tone.

Za Liszta so bile cimbale pomemben simbol njegove madžarske identitete in ni naključje, da bodo na koncertu Balázsa Füleija in Andrása Szalaija v BMC-ju izvedene klavirsko-cimbalske transkripcije skladateljevih poznih del.

Rezidenčni ansambel Elbphilharmonie bo vodil Alan Gilbert, solist Brahmsovega zahtevnega Klavirskega koncerta št. 2 pa bo norveški zvezdniški pianist Leif Ove Andsnes. Program festivala klasične glasbe bo kronala izvedba enega Lisztovih najmonumentalnejših del, oratorija Kristus: delo bodo izvedli Panonska filharmonija, Narodni zbor in mednarodni ansambel solistov pod taktirko Gergelyja Kesselyáka.

V Hiši glasbe bo nastopila ena najvplivnejših formacij elektronske glasbene scene, Autechre, medtem ko bo Center glasbenih talentov Snétberger, ki sprejema prikrajšane talente, na Akademiji Liszt praznoval 15. obletnico delovanja s skupnim koncertom nekdanjih in sedanjih študentov ter njihovih učiteljev.

Na skupnem festivalu Liszt Ünnep, Müpa in Akvárium Klub bodo med drugim nastopili Isolation Budapest, Francoz Walter Astral, Berlinčanka Prismala, Charlotte Colace in Poljak Jeszcze.

Predstava skupine FrenÁk Company z naslovom FrénÉsie – RoadMovi(e)ng v dinamični kompoziciji preučuje negotovost prihodnosti, uniformizacijo in človeške povezave, nova produkcija ansambla Duna Artists’ Ensemble z naslovom Ciganyok arca – Romangi faca pa obuja raznolikost romske kulture Karpatske kotline.

Literarna in likovna doživetja

Ljubitelji literature se lahko z avtorjem srečajo na večeru lanskoletnega dobitnika nagrade Margó Marcsija Tótha, nato pa se bo jubilejni jesenski literarni festival Margó preselil v stene Narodnega plesnega gledališča. Nagrada Margó bo podeljena že 12., številne predstavitve knjig, MORDÁI se bo poklonil opusu Ferenca Sebőja, v živo bodo izvedene pesmi, napisane za roman Tiborja Kissa Noé Olvadás, serija dogodkov pa se bo zaključila z glasbeno-literarnim potovanjem skozi čas, ki bo obujalo spomine na preteklih 15 let.

Muzej Ludwig Walk This Way. Razstava z naslovom Umetnost hoje raziskuje, kako lahko hoja postane orodje za spoznavanje, refleksijo in ustvarjanje, medtem ko se razstava Madžarske narodne galerije z naslovom Posvečeno – Madžarske umetnice v prvi polovici 20. stoletja osredotoča na zgodbe umetnic, katerih kariero so ovirale družbene in institucionalne omejitve tistega časa.

Med 15. in 18. oktobrom obiskovalce v športnem parku MTK pričakuje Art Market Budapest s tisoči del sodobne likovne umetnosti in fotografije, kamor se vrača tudi eden od prepoznavnih mednarodnih fotografskih sejmov naše regije, Art Photo Budapest, pa tudi programska serija ART+ in park skulptur na prostem sCULTURE.