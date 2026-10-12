6 odličnih razstav v Budimpešti za oktober, kjer vas čakajo nepozabna kulturna doživetja

Ko je zunaj že svež zrak, je čas za obisk muzejev! Zbrali smo tiste posebne razstave, ki bodo jesenske dni v prestolnici popestrile z vznemirljivimi kulturnimi doživetji.

Spominska razstava Lászla Bírója // Klebelsberg Kultúrkúria (do 11. oktobra 2026)

Razstava predstavlja izjemno vsestransko življenje polihistorja Lászla Bírója: madžarski strokovnjak, svetovno znan kot izumitelj kemičnega svinčnika, je delal tudi kot avtomobilski dirkač, carinik, slikar in novinar. Večino svojega odraslega življenja je preživel v daljni Argentini, kjer je še vedno zelo spoštovan, na njegov rojstni dan pa praznujemo dan izumiteljev. Razstava obiskovalcem približa rojstvo kemičnega svinčnika, avtomatskega menjalnika in številnih njegovih pomembnih, a manj znanih izumov, hkrati pa se pokloni cesarju Karlu II. pred njegovo okrožno pripadnostjo.

World Press Photo // Biodóm (do 8. novembra 2026)

Letos bodo v Biodómu oživele najpomembnejše zgodbe sveta. Izbor mednarodnega natečaja za novinarsko fotografijo vključuje vojne, humanitarne krize, migracije, podnebne spremembe in socialno pravičnost. Dela, izbrana izmed več kot 57 tisoč prijavljenih fotografij, ne dokumentirajo le konfliktov in izgub, temveč prikazujejo tudi človeško vzdržljivost in solidarnost. Poleg razstave bosta na ogled tudi dva posebna madžarska fotografska materiala, »Fel is út, le is út – a 24.hu szemtanui«, ki spominja na volitve leta 2026, in »Sortűz 1956«, ki spominja na nepozabne trenutke revolucije leta 1956.

44. razstava madžarske novinarske fotografije // Capa Center (do 8. novembra 2026)

Najpomembnejši trenutki lanskega leta oživijo na 44. razstavi madžarske novinarske fotografije v Centru za sodobno fotografijo Robert Capa. Razstava predstavlja vznemirljiv izbor nagrajenih in izbranih slik s 44. madžarskega natečaja za novinarsko fotografijo: poleg velike nagrade MÚOSZ in velike nagrade André Kertész so na ogled tudi najboljša dela iz šestnajstih kategorij in več del, nagrajenih s posebnimi nagradami. Fotografije, ki jih je izbrala mednarodna žirija, obujajo odločilne dogodke v javnem življenju, družbi, kulturi in vsakdanjem življenju. Raznolika razstava čaka obiskovalce do 8. novembra v zgornjem razstavnem prostoru Capa Centra.

Rapsodija črk: Različice v plasteh // Korejski kulturni center (do 27. novembra 2026)

Črke, ki jih uporabljamo vsak dan, se rodijo iz gibanja zvoka in telesa. Razstava grafičnega umetnika Kanga Goo-Ryonga z naslovom Rapsodija črk gleda onkraj pomena in črke povzdigne v dimenzijo vida, zvoka in gibanja. Mednarodno priznani umetnik obravnava elemente hangula, korejske abecede, kot svobodne različice zvoka in oblike, hkrati pa se odpira tudi latinski abecedi in kitajskim znakom. Osrednji element razstave je instalacija Prehod Hangeula, v kateri lahko obiskovalec na poseben način, skozi lastno gibanje, doživi, kako se zvoki združujejo v črke in črke v jezik.

Bonjour Monsieur Gauguin // Muzej lepih umetnosti (30. oktober 2026 – 28. februar 2027)

Prva obsežna razstava Paula Gauguina na Madžarskem obljublja pravo umetniško senzacijo, kjer obiskovalce čaka skupno 150 mojstrovin, vključno z 80 Gauguinovimi deli. Razstava, ki je nastala v sodelovanju z več kot 40 ustanovami, ki posojajo dela, sledi slikarjevemu intelektualnemu in umetniškemu razvoju ter hkrati predstavlja nenehno spreminjanje in iskanje njegovega sloga. Poleg Gauguinovih del so na ogled tudi dela mojstrov, kot so Monet, Cézanne, Van Gogh in Sérusier, zato razstava ponuja tudi vznemirljivo sliko umetniškega medija, iz katerega se je rodil eden od odločilnih trendov v sodobnem slikarstvu.

Jesensko-zimski Műcsarnok

Organski arhitekturni pristop Lászla Györgyja Sárosa se osredotoča na človeško življenje, njegova razstava pa predstavlja tudi fotografije stavb, ki se rodijo kot sestavni del arhitekturnega dela. Razstava Józsefa Árendása predstavlja ikonična dela in risbe madžarske kulturne plakatne umetnosti, začinjene z ironično ironijo. Jedkanice in postmodernistične slike Károlyja Kelemena ponujajo vpogled v obdobje madžarske “nove občutljivosti”. Jubilejna razstava Műcsarnok 130 obuja spomine na pomembne trenutke v bogati zgodovini ustanove in nepozabne razstave zadnjih šestih let. V okviru Frissen 2026 bo šest parov kuratorjev in umetnikov predstavilo edinstvena dela neposredno iz ateljejev. Serijo dopolnjuje eklektični svet Istvána Árkossyja in razstava vizualnega umetnika Jánosa Romvárija.