5 neverjetnih koncertnih doživetij v Budimpešti za ljubitelje klasične glasbe v hladnih mesecih

Tukaj je recept za popoln večer v hladnem vremenu: udoben sedež v avditoriju in klasična glasba! Slednjo bodo v drugi polovici leta poskrbeli številni izvajalci in orkestri, z doživetji, o katerih boste zagotovo še dolgo govorili. Kot ljubitelj glasbe bi bilo res škoda zamuditi naslednjih 5 koncertov! (x)

Liszt: Kristus // Müpa (22. oktober 2026)

V okviru Lisztovega praznovanja bo 22. oktobra v Nacionalni koncertni dvorani Béle Bartóka v Müpi potekal resnično poseben dogodek. Mnogi menijo, da je monumentalno delo Ferenca Liszta, oratorij Kristus, nič manj kot »glasba nebeškega kraljestva«: iskreno, duhovno delo, ki bi ga moral vsakdo slišati vsaj enkrat. V Müpi – in pred tem na odru dunajskega Musikvereina – bo zaživel s sodelovanjem madžarskih, avstrijskih, slovaških in švicarskih pevskih solistov pod taktirko Gergelyja Kesselyáka. Kupite vstopnice čim prej, zagotovo bo to nepozabno doživetje!

Hollywood! Legendarna filmska glasba s simfoničnim orkestrom // Kongresni center Budimpešta (25. oktober 2026)

Najsi gre za napete strune filma Psiho, ikonično temo filma Čeljusti ali katarzične orgle filma Medzvezdje, obstajajo melodije, ki sploh ne potrebujejo filmskega platna, saj se takoj vtisnejo v naš spomin. 25. oktobra občinstvo v Kongresnem centru Budimpešta čaka pravo potovanje skozi čas s filmsko glasbo: simfonični orkester orkestra Danubia oživi najbolj priljubljene melodije tovarne sanj! Malo ljudi ve, a klasični zvok Hollywooda so ustvarili evropski skladatelji, med njimi več madžarskih umetnikov – kot je na primer trikratni oskarjevec Miklós Rózsa. Koncert bo glasbeni vlakec smrti od črno-belih klasik do sodobne znanstvene fantastike, orkester Danubia pa ne bo le igral glasbe, ampak bo pripovedoval tudi zgodbe. Dirigent Máté Hámori bo stavke povezoval v neposrednem slogu, z vznemirljivimi zgodbami in pripovedmi iz zakulisja – vsak ljubitelj glasbe mora sodelovati v tem posebnem potovanju skozi čas!

Obračun s filmsko glasbo: Glasbeni sovražnik // Kongresni center Budimpešta (15. november 2026)

Ali obstaja na Zemlji oseba, ki sovraži ikonične melodije Harryja Potterja, Bilo je nekoč na Divjem zahodu ali Gospodarja prstanov? Obstaja in se niti ne zadržujejo! V zadnjem poglavju izjemno uspešne serije orkestra Danubia Glasbeni sovražnik znova udari: tokrat Péter Janklovics sprosti svoje nebrzdano humorno kladivo na najbolj priljubljenih filmskih soundtrackih v zgodovini kinematografije. Med simfoničnim stand-upom, od tem Jamesa Bonda do Dallasa, od Botra do Vuka, ni nič svetega. Medtem ko orkester Danubia pod taktirko Mátéja Hámorija oživlja kultne filmske zvočne posnetke, Janklovics navdušuje občinstvo z ostrim humorjem in nepričakovanimi preobrati. Med to edinstveno izkušnjo – 15. novembra, z začetkom ob 18. uri v kongresnem centru v Budimpešti – ne bo manjkalo solznega smeha in simfoničnih filmskih klasik.

Renesansa x Beatles: Zgodovina popa, potovanje skozi čas in karaoke // MOMKult (14. november 2026)

Kaj imajo skupnega pikantni renesančni madrigali 16. stoletja in svetovno znani hiti liverpoolskega kvarteta? Veliko več, kot si morda mislimo na prvi pogled! 14. novembra se bo orkester Danubia v MOMKultu lotil nič manjše naloge kot združiti ta dva svetova, ki sta na videz daleč narazen. Zahvaljujoč Rezsőjevim briljantnim aranžmajem smo lahko priča, kako se Help!, Michelle ali Yesterday neopaženo združijo z legendarnimi melodijami Henrika VIII., Lassusa in Dowlanda. Pričakujemo lahko edinstveno glasbeno potovanje skozi čas, med katerim se eleganca obdobja prepletata z največjimi uspešnicami pop zgodovine. In najboljše pri vsem tem je, da bo v drugi polovici koncerta občinstvo pričakalo karaoke simfoničnega orkestra – te posebne izkušnje si bomo zagotovo zapomnili še dolgo, bo tako nepozabna!

Nyári Károlyjev božični koncert v Budimpešti // Kongresni center Budimpešta (27. december 2026)

27. decembra bo tradicionalni božični koncert Nyári Károlyja poskrbel za nepozaben večer, zahvaljujoč njegovemu edinstvenemu glasbenemu svetu, osebnemu tonu in harmoniji prazničnega vzdušja. V Kongresnem centru Budimpešta se bo odvilo pravo, intimno srečanje, kjer bodo ob sodelovanju Budimpeštanskega jazz simfoničnega orkestra izvedene najbolj znane pesmi Nyárijeve kariere in najbolj intimne melodije božiča. Eden najbolj ganljivih trenutkov koncerta bo zagotovo nastop več znanih, odličnih umetnikov iz družine – vključno s hčerkama Nyári Károlyja – na odru. Koncert je tradicija, ki traja že skoraj dve desetletji in že 19. polepša družinske božiče!