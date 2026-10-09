Zakladi Kispesta: 6 izjemnih krajev in znamenitosti, zaradi katerih boste na 19. okrožje pogledali z drugačnimi očmi

Lahko bi verjeli, da prestolnica po notranjih okrožjih ponuja le malo, a neverjetne bisere lahko najdemo, če se odpravimo proti zunanjim okrožjem. Kispest v 19. okrožju vas pričakuje s svojim primestnim mirom, skritimi gastronomskimi zakladi in kulturnimi programi, če se želite odmakniti od mestnega središča.

Wekerletelep

Ogled Kispesta se splača začeti s središčem simetričnega urbanističnega načrtovanja, Wekerletelepa s preloma stoletja, Kós Károly tér, kjer so tudi značilna Kósova vrata, hiše Zrumeczky, ki vključujejo tudi lesena vrata, neobaročna hiša Zodiákus, ikonična stanovanjska stavba iz serije Barátok közt in nekdanji kino Ady. Nedaleč stran boste našli ukrivljeno palačo lokalne policijske postaje v ljudskem slogu.

Füge Specialty Coffee in še več

Füge je pravi skriti gastropub v Wekerletelepu, kjer se ob vstopu ne boste znašli v običajni restavraciji, temveč v prijetnem, družinam prijaznem dnevnem prostoru. Prej je bilo v okolici le malo krajev, kjer so se srečevali specialite kave, kakovostno pecivo iz kislega testa in široka izbira zajtrkov, zato ni čudno, da je Füge po odprtju leta 2025 hitro postal priljubljeno zbirališče v okolici. Prizorišče priporočamo predvsem tistim, ki radi začnejo dan v prijetnem okolju, z okusno kavo in svežim pecivom, saj vedo, da z uživanjem le-tega podpirajo tudi družinsko podjetje.

1192 Budimpešta, Zalaegerszeg utca 31.

Kispestska krajevna zgodovinska zbirka

Spomladi 2026 se je odprla Kispestska krajevna zgodovinska zbirka na novi lokaciji, na Nádasdy utca, poleg Wekerletelepa, kjer se lahko naučite nešteto zanimivih dejstev o zgodovini okrožja, njegovih delih likovne in uporabne umetnosti ter celo pokukate v zakulisje proizvodnje porcelana. Razstavni prostor je ob vikendih zaprt, lahko pa si po predhodnem dogovoru ogledate tudi visokokakovostne stalne in občasne razstave ob sobotah.

1196 Budimpešta, Nádasdy utca 48.

Cerkev Marijinega vnebovzetja

Eden od biserov Kispesta je neogotska cerkev Marijinega vnebovzetja, ki se dviga na Templom tér. Sedanja glavna župnijska stavba je bila zgrajena med letoma 1903 in 1904 na pobudo prvega župnika mesta Kispest, ki je bilo takrat še samostojno naselje, in je bila leta 1955 poimenovana po svojem zavetniku. Cerkev še danes pozdravlja svoje vernike z združeno skupnostjo, vendar se je vredno zadržati znotraj impozantnih, a prijaznih zidov stavbe tudi med ogledom mesta.

1191 Budimpešta, Templom tér 21.

Massimo Trattoria Moderna

Prigrizek sladkega življenja lahko najdete tudi v soseski Üllői út, kjer ekipa Massimo Trattoria Moderna lačne goste čaka s klasičnimi italijanskimi jedmi, prenovljenimi s sodobnim pridihom, ter elegantnim prostorom za goste in predstavitveno kuhinjo. Zagotovo tako kakovostne italijanske hrane ni mogoče najti nikjer v središču mesta – zato vam vsekakor priporočamo, da si po ogledu Kispesta tukaj napolnite baterije!

1191 Budimpešta, Kossuth tér 23.

Határ út Kiserdő

Po obilnem kosilu je dobro pokuriti odvečne kalorije, odlična priložnost za to pa je raziskovanje Kiserdőa, ki se nahaja na meji med Ferencvárosom in Kispestom, na bregovih reke Illatos-árok. Divje romantičen park je pravi zeleni raj v Kispestu in je tudi popoln zaključek dneva, preživetega v okrožju, saj je križišče Határ út le streljaj stran in vas popelje nazaj v nenehen vrvež notranjih okrožij.