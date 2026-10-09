Najnovejši mini kip Mihályja Kolodka se je pojavil v mestnem parku

Kljub temu, da smo v zadnjem času prejemali novice, da je kakšen mini kip izgubil svojo podlago, na srečo navdušenje Mihályja Kolodka ostaja nespremenjeno.

Najnovejša stvaritev Mihályja Kolodka je bila tokrat narejena v čast rudarskemu inženirju Vilmosu Zsigmondyju, ki je imel pomembno vlogo pri razvoju in širjenju vrtanja arteških vodnjakov. Zahvaljujoč njegovemu delu kopališče Széchenyi že desetletja čaka na tiste, ki se želijo osvežiti, saj je bil termalni izvir, ki napaja objekt, odkrit po zaslugi njegove prijaznosti.

Mini kip ne bi mogel najti bolj elegantnega doma kot v mestnem parku, ob vhodu v kopališče Széchenyi. Vendar to ni edina stvaritev, ki se poklanja rudarskemu inženirju. Tudi ob glavnem vhodu v kopališče stoji spomenik, ki ohranja inženirjevo zapuščino.

Mini kip je svoje mesto zasedel hkrati s svetovnim hidrogeološkim kongresom in po tem poletju morda nosi tudi pomembno sporočilo: opozarja ne le na trajnostno upravljanje z vodami, temveč tudi na pomen varovanja vodnih virov.

Če obiščete mestni park, ne pozabite obiskati mirno kopajočega se rudarskega inženirja, morda vas bo tudi on spodbudil k čofotanju!