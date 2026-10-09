15+ sejmov retro in vintage oblačil, polnih zakladov, v Budimpešti in okolici za najbolj barvit mesec jeseni

Oktober ni popoln brez sejmov vintage in retro oblačil, bolšjih sejmov in menjalnic v Budimpešti in okolici. Zato se spakirajte in se podajte na vznemirljivo iskanje zaklada!

Madách Zsibi // TELEP (3. oktober 2026)

3. oktobra se odpravite v TELEP na Madáchovem trgu, kjer bodo oblačila, vintage oblačila, ulična oblačila in kosi iz obdobja 2000 ponovno v središču pozornosti.

1. festival garažnih razprodaj v Solymárju (3. oktober 2026)

3. oktobra bo v Solymárju prvič potekal festival garažnih razprodaj. V okviru festivala se bodo vrata številnih hiš v Solymárju odprla za iskalce zakladov, da bodo oblačila, igrače, knjige, posoda, kolesa in pohištvo odraslih otrok lahko našli nove domove. Med bolj oddaljenimi lokacijami bo obiskovalce prevažal minibus.

Sejem starinskih izdelkov v Hengermalombu (4. oktober 2026)

Prva nedelja v oktobru ne bo minila brez dogodkov: potekala bosta naslednji bolšji sejem in sejem starinskih izdelkov v skupnosti reMarket. Na dogodku 4. oktobra vas čakajo običajni prodajalci, znano vzdušje in seveda obilo novih zakladov, ki jih boste odnesli domov.

Gardrób + Sufni // ELTE Gömb Aula (4. oktober 2026)

Sejem skupnosti Gardrób, dopolnjen s predmeti iz sufnijev, bo 4. oktobra ponovno povabil navdušene prodajalce in kupce v ELTE Gömb Aula. Poleg najboljših oblačil, obutve, torb in dodatkov sezone lahko tokrat najdete tudi stare predmete, drobnarije in knjige.

III. Popoldne izmenjave v skupnosti // Adaptér (8. oktober 2026)

8. oktobra bo Adaptér v Újbudi gostil tretje popoldne izmenjave v skupnosti, kjer bodo številni gospodinjski predmeti in neželeni predmeti, oblačila in okraski znova našli nove lastnike.

Tržnica Vintage Mad // Mad Kert (10. oktober 2026)

10. oktobra se bo tržnica Vintage Mad znova preselila v Mad Kert, da bi kupce presenetila s starinskimi in dizajnerskimi drobnarijami ter pravimi retro zakladi z vsega sveta. Kot ste morda že slišali, bodo na voljo avtomobili, motorji, tovornjaki s hrano, torte iz dimnika, avtobus s koktajli Mixymo, kavarna Rolling Cafe, razstava Playmobil, 16 pip in večerno igranje kitare. Potrebujete več kot to?

Újbuda Bolha // Albertfalva (10. oktober 2026)

10. oktobra bosta v Domu skupnosti Albertfalva med 10. in 13. uro potekala bolšji sejem in dvoriščna razprodaja za vse, ki bi želeli v prijetnem okolju izbirati med novimi zakladi, kakovostnimi preraslimi, nikoli uporabljenimi, podedovanimi otroškimi, otroškimi in odraslimi predmeti, dodatki, gospodinjskimi predmeti in zanimivimi zakladi.

Sejem garderobe v središču mesta // Trg Erzsébet (10. oktober 2026)

V soboto, 10. oktobra, bo na Trgu Erzsébet v središču mesta ponovno potekal Sejem garderobe v središču mesta. Če vam je vaša garderoba naveličana in bi jo radi osvežili, si želite novega sloga ali pa želite svoje komplete popestriti s kul, edinstvenimi dodatki, potem je srce Budimpešte pravi kraj za vas med 11. in 17. uro!

Tržnica smeti Terézváros // Trg Hunyadi (11. oktober 2026)

11. oktobra se bo vrnila tržnica smeti Terézváros, ki bo še vedno potekala na trgu Hunyadi. Ta nedelja je idealen čas, da se potopite v lov na mestni zaklad, saj boste našli starinske predmete, knjige, igrače, športno opremo, modne izdelke in drugo blago v vseh količinah.

Jesenski bolšji sejem v Zuglói Civil Ház (17. oktober 2026)

17. oktobra bo bolšji sejem Zuglói ponovno odprl svoja vrata, kjer bodo nepotrebni gospodinjski predmeti našli nove lastnike, obiskovalci pa bodo lahko našli prave zaklade. Kaj vsekakor lahko pričakujete: rabljene knjige, družabne igre, vinilne plošče, dobro ohranjena oblačila in dodatki ter okraski za dom v vseh količinah.

Teleki Zsibi // Teleki László Square (17. oktober 2026)

17. oktobra bo na tržnici na Teleki Square ponovno potekal bolšji sejem, kjer bodo vse navdušene obiskovalce pričakali okusna hrana, zakladi, skupnost in dobro vzdušje. In seveda bodo na ogled tudi najboljši izdelki sezone, v ospredju pa bodo kostumi in dodatki za noč čarovnic.

Oktobrska tržnica plošč | Budimpeštanska borza plošč // ELTE Gömb Aula (18. oktober 2026)

V nedeljo, 18. oktobra, med 10. in 16. uro bo največja domača borza plošč v državi ponovno napolnila ELTE Gömb Aulo z LP-ji, CD-ji, DVD-ji, MC-ji, majicami, plakati, časopisi, knjigami, značkami in spominki. Če imate vsaj malo radi glasbo, je to pravi kraj za vas!

Bolšji sejem v Tündérkertu // Molnár-sziget, Soroksár (18. oktober 2026)

Bolšji sejem v Tündérszigetu v Soroksárju bo 18. oktobra gostil bolšji sejem za lovce na zaklade. Pričakujete lahko družinam prijazno dopoldne in odlične predmete, ki iščejo nov dom.

Razpakiranje Hegyvidéki v 12. okrožju (18. oktober 2026)

18. oktobra bo ponovno potekal eden izmed najljubših nedeljskih programov v 12. okrožju, Razpakiranje Hegyvidéki, tokrat s tematiko noči čarovnic. Lokacija bo ostala na trgu pred mestno hišo na ulici Böszörményi.

Gardrób // Avla ELTE Gömb (24. oktober 2026)

24. oktobra bo tokrat brez skritih zakladov v avli ELTE Gömb potekal tradicionalni sejem skupnosti Gardrób. Če želite osvežiti svojo garderobo, je zdaj idealen čas za nakup novih kosov in dodatkov.

Bolšji sejem v Nagymarosu v Szabadmag-Miegymásu (24. oktober 2026)

24. oktobra bo dvorišče in majhno sobo Szabadmag-Miegymása v Nagymarosu ponovno zavzelo vzdušje bolšjega sejma. Bolšji sejem, ki se začne ob 10. uri in traja do 16. ure, bo ponujal oblačila, gospodinjske dragocenosti, starine, igrače in kdo ve koliko drugih dragocenih redkosti.

Menjava v tovarni rokavic (30. oktober 2026)

30. oktobra se bo Swap vrnil v tovarno rokavic, da bodo oblačila na krožni način našla nove lastnike. Osvežite svojo garderobo v odličnem vzdušju in na trajnosten način!

Bolšji trg Budai (vsako soboto in nedeljo)

Vrata bolšjega trga Budai so vsako soboto in nedeljo na stežaj odprta za navdušene lovce na zaklade, ki lahko pridejo z avtomobilom ali avtobusom. Če iščete poseben dodatek za svoj dom, obstaja nekaj iz preteklosti, kar si vaše srce želi, je vredno nameniti dopoldne temeljitemu iskanju.

Bolšji trg na ulici Bakancsos (vsako soboto in nedeljo)

Če se ozremo nazaj na več kot dve desetletji dolgo zgodovino, patina bolšjega trga na ulici Bakancsos ni izginila niti danes: je stalno prizorišče za prodajalce in kupce ob koncu tedna, kjer lahko najboljši od najboljših, zakladi, ki so nekoč počivali na podstrešjih, zamenjajo lastnika. Najdete lahko vse od starinskih ur do kovancev, porcelana, otroških igrač do starih slik.