Budapest Park je poletje zaključil z velikim presenečenjem, a za leto 2026 ga čaka še eno

Budapest Park je v nedeljo zaključil svojo petnajsto sezono: letos je sprejel več kot 695 tisoč obiskovalcev, s čimer je postavil nov rekord. In absolutni rekord lahko pomeni le, da park ostaja največje prizorišče kulturnega dogajanja na prostem v državi in svojemu občinstvu ponuja vedno več. Poleg tega pripravljajo presenečenja za hladne mesece! (x)

Eden od poudarkov obletnice je bila podpora vzhajajočim umetnikom in naslednji generaciji, zato je letos pet mladih produkcij – Mirror Glimpse, Co Lee, Mehringer, Dánielfy in bongor – dobilo tudi priložnost, da prvič nastopijo na odru parka. Poleg tega je bila velika pozornost namenjena učenju, razvoju in novim pobudam, pa tudi underground in vzhajajočim DJ-jem.

V središču pozornosti vzhajajoči talenti

Letos je Budapest Park združil in razširil svoje pobude za podporo ustvarjalcem in vzhajajočim izvajalcem pod imenom ParkLab. Tri nove aplikacije ParkLab pomagajo izvajalcem in ustvarjalcem s strokovno in finančno podporo pri izvajanju njihovih projektov: prijave sprejemamo še oktobra!

Enako pomembno je bilo zaposlovanje novih članov v lastni ekipi Parka, zato je bil letos odprt bar za trenerje, s ciljem, da se neizkušeno osebje v baru preizkusi v varnem okolju.

Za Budapeštanski park je bila družbena odgovornost pomemben del sezone tudi letos. Njihov tokratni glavni partner je bila organizacija 10 Million Trees, ki je za organizacijo zbrala skupno 3.829.996 HUF donacij, kar zadostuje za sajenje skoraj 2400 gozdnih dreves. Poleg tega je bila posebna pozornost namenjena tolmačenju koncertov v znakovni jezik.

Med 102 dnevi dogodkov je bilo letos v Budapeštanskem parku ustvarjenih veliko nepozabnih trenutkov. Na koncertu skupine Klangphonics sta bila najdena šivalni stroj in visokotlačni čistilec, Carson Coma je predvajal glasbo na eni od teras ob »tabornem ognju«, portugalski duhovnik (in DJ) Padre Guilherme je blagoslovil park, Dzsúdló je na odru pričaral železniško postajo, bongor je zgradil svoj koncertni svet s scenografijami in gledališkimi rekviziti iz budimpeštanskega lutkovnega gledališča, Beton.Hofi pa je na tretjem in četrtem srečanju skupine Citromale prizorišče obarval rumeno, nekega večera pa se je tamburaški orkester Sükösdi usedel na tribune, ki so služile kot odrska kulisa, in od tam opazoval koncert. Na odru sta bili tudi dve poroki!

Poleg koncertov je bila ponudba parka letos obogatena tudi z različnimi programi: tremi sejmi s sodelovanjem RawR in Maker’s Market, dvema družinskima parkoma PöttömParks, JusTeenTime, ki nagovarja mlade najstnike, in več institucionalnih sodelovanj, vključno z gledališčem Katona József, madžarsko glasbeno hišo in oddelkom za medijsko oblikovanje MoMe.

Sezona Budapest Parka za leto 2027 se začne 22. aprila, več koncertov naslednje sezone pa je že odprtih za javnost – prihajajo Slash, Motionless In White, Skillet, Mari Froes in mnogi drugi. A do takrat ne boste ostali brez Parka, saj bo prizorišče od 28. novembra znova pokazalo svoj zimski obraz, saj se vrača KoriPark, drsališče v Budapest Parku!