6 ikoničnih stavb v Budimpešti, okrašenih z Zsolnayjevo keramiko, ki si zaslužijo mesto na vašem seznamu želja

Ne samo glejte, ampak poglejte – pravijo in spodbujamo vas, da storite enako. Poleg znamenitosti in stavb v višini oči se nad našimi glavami skrivajo nešteti zakladi, kot je Zsolnayjeva keramika, ki se lesketa v vseh barvah mavrice in se elegantno, a ne bahavo prepleta skozi tkivo mesta.

Reformirana cerkev na trgu Szilágyi Dezső

Le na dosegu roke od Batthyányjevega trga se nahaja neogotska cerkev na trgu Szilágyi Dezső, brez katere si pogled na Budim ne bi mogli predstavljati. Cerkev z značilnim oblaganjem je bila leta 1896 posvečena kot prva reformirana cerkev v Budimu. Cerkev, okrašena z briljantno keramiko Zsolnay, je zasnoval Samu Pecz v pravilni petkotni obliki, njene stene pa ohranjajo tudi spomin na poroko Endreja Adyja in Csinszke leta 1915.

1011 Budimpešta, Szilágyi Dezső tér 3.

Centralna tržnica

Največja budimpeštanska tržnica, Centralna tržnica na trgu Fővám tér, je nepogrešljiva točka v prestolnici. Trinadstropna stavba, priljubljena tako med domačini kot turisti, je bila odprta leta 1897 in je bila leta 1977 razglašena za spomenik. Pri njeni gradnji so sodelovali najbolj znani podjetniki 19. stoletja, med njimi Vilmos Zsolnay, ki je zasnoval strešnike in pirogranit, ki krasi fasado. Tako kot cerkev na trgu Szilágyi Dezső tér je tudi stavbo tržnice zasnoval Samu Pecz.

1093 Budimpešta, Vámház körút 1-3.

Cerkev sv. Lászlója v Kőbányi

Eden od zakladov Kőbánye je zelo impresivna cerkev sv. Lászlója, ki je edinstvena po tem, da vsebuje romanske, gotske, renesančne, baročne, perzijske in madžarske ljudske elemente. Njen eklektično-secesijski slog pripisujejo Ödönu Lechnerju, notranja dekoracija in oprema pa Ottóju Tandorju. Monument rimskokatoliške cerkve je znotraj in zunaj okrašena z deli iz tovarne Zsolnay, od strešnikov do pirogranitnih okraskov in cisterne za sveto vodo.

1102 Budimpešta, Szent László tér 25.

Poštna hranilnica

Ne le eden najizjemnejših secesijskih spomenikov v Budimpešti, temveč tudi odločilno delo oblikovalčevega opusa, ne bi bil popoln brez značilnih zlatih in zelenih keramičnih ploščic in majolike iz tovarne Zsolnay. Poštna hranilnica na ulici Hold je bila zgrajena po načrtih Ödöna Lechnerja in odprta leta 1901. Skrbno izvedena dekoracija odpira stavbi novo dimenzijo: pridne čebele, ki delajo ena za drugo na zatrepu, so v popolnem skladu z namenom stavbe, tj. varčevanjem.

1054 Budimpešta, ulica Hold 4.

Matijeva cerkev

Naš članek ne bi bil popoln brez ene najbolj znanih znamenitosti prestolnice, Matijajeve cerkve – uradno znane kot cerkev Marijinega vnebovzetja – ki se dviga na trgu Szentháromság. Streha cerkve, ki ima dolgo zgodovino in je bila prvotno zgrajena v gotskem slogu, je okrašena tudi s pirogranitnimi strešniki značilne tovarne Zsolnay, ki so med obnovo pod vodstvom Frigyesa Schuleka v 19. stoletju zavzele svoje mesto in tvorijo elemente madžarskega grba in geometrijskih vzorcev.

1014 Budimpešta, Szentháromság tér 2.

Hiša tisočletja

Tako kot cerkev sv. Laszla je tudi Hiša tisočletja, dragulj mestnega parka, okrašena z zsolnayjevo keramiko znotraj in zunaj. Nekdanja hiša Olofa Palmeja je bila po mnogih desetletjih obnovljena v okviru projekta Liget Budapest – in to ne kar tako, seveda. Če želite doživeti resnično posebno zsolnayjevo izkušnjo, se splača obiskati to mesto, saj si lahko tukaj ogledate prve zunanje okraske iz majolike, ki jih je za javno stavbo zasnoval Vilmos Zsolnay, pa tudi veličasten zsolnayjev vodnjak, obdan z vrtnico vrtnic.

1146 Budimpešta, promenada Olofa Palmeja 1.