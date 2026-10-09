6 nenavadnih lokacij v Budimpešti, kjer bo vaš poslovni dogodek resnično nepozaben

Poleg tega, da se boste jeseni lahko z novo energijo lotili nalog, kdo si ne bi želel, da bi se skupnim izkušnjam namenil velik poudarek? Ne glede na to, ali gre za poslovni dogodek ali dogodek za krepitev timskega duha, bodo te lokacije v prestolnici zagotovo nepozabne za vse! (x)

Spoon The Boat

Le malo prizorišč za dogodke se lahko pohvali, da udeležencem ponuja tudi ikonično panoramo Budimpešte. Na krovu ladje Spoon The Boat bo elegantni partnerski dogodek, gala večerja ali celo neformalna zabava ob koncu leta imela posebno vzdušje, saj večer spremlja pogled na Donavo, osvetljeni Verižni most in Budimski grad. V prilagodljivih prostorih za dogodke ladje je mogoče uresničiti različne koncepte, od dogodkov za 50 oseb do večjih poslovnih dogodkov. Okolje spremlja edinstvena pogostitev in celovito načrtovanje dogodkov, tako da je vse prepleteno v enotno izkušnjo.

1052 Budimpešta, Vigadó tér 3.

Neverland Budimpešta

Poleg posebnega prizorišča za dogodke ponuja Neverland Budimpešta tudi edinstveno gastronomsko izkušnjo. Njihov koktajl bar z umetniškimi izdelki in pice iz kislega testa v neapeljskem slogu so odlična osnova za team building in neformalne večerje za podjetja, ki jih je mogoče dopolniti z igrami v sobi pobega, degustacijami pijač in drugimi doživetji. Neverland ima vse elemente celodnevne izkušnje, zato ni treba rezervirati ločene restavracije ali programa. Organizirajo lahko tudi manjšo večerjo za podjetja ali poslovni dogodek za do 85 oseb, prizorišče pa je le nekaj minut oddaljeno od Deák tér.

1074 Budimpešta, Dohány utca 22–24.

Duna Garden Bistro and Hotel****

Duna Garden Bistro and Hotel**** ponuja posebno prizorišče za poslovne dogodke, tik ob Donavi. Z odličnim bistrojem, panoramsko teraso in prilagodljivimi prostori za dogodke zagotavlja idealno okolje za partnerska srečanja, team building, konference ali celo celodnevne profesionalne programe. Zahvaljujoč sodobnemu tehničnemu ozadju, prilagodljivi gastronomski ponudbi in udobni namestitvi je zagotovljeno vse, da bo dogodek popoln. Poslovne dogodke lahko organizirate v lahko dostopnem, a mirnem okolju ob obali!

1203 Budimpešta, Vízisport utca 12-18. Stavba »A«

Aranybástya

Uspešen poslovni dogodek zahteva več kot le kvadratne metre: potreben je prostor, ki razmišljanju daje novo perspektivo. Aranybástya, kot vrhunsko prizorišče za poslovne dogodke v Budimpešti, ponuja prav to raven, v stavbi Lónyay-Hatvany-villa ob vznožju gradu Buda. Ne glede na to, ali gre za profesionalno konferenco ali gala večerjo ob koncu leta, zgodovinsko obzidje in osem različnih prostorov za dogodke ponujajo brezkompromisno rešitev, neprimerljiva panorama s teras in knjižnične sobe pa zagotavlja, da se bodo vaši partnerji srečanja spominjali še dolgo.

1015 Budimpešta, Csónak utca 1.

360 Bar

Na strehi hotela Párisi Nagy Áruház, v sedmem nadstropju, lahko organizirate team buildinge in dogodke za podjetja, medtem ko uživate v 360-stopinjski panorami. Strešna terasa bara 360 lahko v sezoni na prostem sprejme 200–250 ljudi, ekipa pa se počuti kot doma tudi v gostinski storitvi. V jesensko-zimskem obdobju lahko najamete dva igluja z okroglo mizo za deset oseb in sedem manjših iglujev za zasebne dogodke, ob vikendih pa na prizorišče prihajajo tudi madžarski DJ-ji, ki organizirajo celo gastronomske dogodke. Klasični in značilni koktajli bara zagotavljajo, da bo vaš poslovni dogodek resnično nepozaben v vsakem letnem času!

1061 Budimpešta, Andrássy út 39.

Anytime Bar

Če izberete Anytime Bar, ste lahko prepričani, da bo vaš poslovni dogodek prijeten za vse. Prostor redno obravnava vaše zahteve, pa naj gre za ekipo 10 ljudi ali dogodek do 250 ljudi – in za skoraj poljubno število ljudi je mogoče urediti nekakšno ločeno igro. Poleg hrane in pijače so na voljo tudi kegljanje, biljard, pikado, namizni nogomet in shuffleboard, tako da vam ni treba organizirati ločenega programa. In s paketom »jej, pij in se igraj, kolikor moreš« lahko vsakdo je, pije, se igra in »reve« do mile volje – tako bo večer lahkoten in brezskrben.

1068 Budimpešta, Király utca 56.