Jesenski oddih v Donavskem ovinku: 6 čudovitih namestitev ob zlatem listju

Zlate gozdne poti, rjavkaste doline, neprimerljive panorame in srebrn sij reke – kam drugam bi šli kot v Donavski ovinek! Tukaj je vse, kar potrebujete, da bo vaš jesenski umik resnično nemoten, še posebej, če izberete eno od naslednjih šestih namestitev, da si napolnite baterije. (x)

DunaTwinhouse

V DunaTwinhouse je vse, kar potrebujete, da si to jesen napolnite baterije: prostorne hišice na drevesu Dömös, zasebni jacuzzi in dih jemajoča panorama Donave vam bodo pomagali, da se malo sprostite. Če bi raje preživeli čas aktivno, lahko po obilnem zajtrku raziščete pohodniške poti v okolici, obiščete Prédikálószék ali sotesko Rám in nato dan kronate v prijetnih dvojnih lesenih hišicah DunaTwinhouse. Nanje se lahko zanesete tudi, če želite svojega partnerja presenetiti z malo romantične priprave – obrnite se nanje z zaupanjem, rezervirate lahko na njihovi spletni strani!

2027 Dömös, Komlós utca 4.

VIBE Nagymaros

Dvoposteljna brunarica VIBE Nagymaros vas čaka na 3000 m² velikem zasebnem posestvu, le petdeset minut od Budimpešte. Tukaj bo čarobnost jeseni očarala vse vaše čute, doživetje pa bo kronala tišina Börzsönyja. Po vrnitvi s pohoda se lahko ogrejete v panoramskem jacuzziju ali celo savni, medtem ko uživate v razgledu na Višegradski grad in Pilis. Ob mraku se po posestvu včasih sprehajajo jeleni – res se ne bi mogli približati naravi kot tako! Zajtrk lokalnih pridelovalcev bo zagotovil popoln začetek dneva v VIBE Nagymaros.

2626 Nagymaros, Szamaras utca

Lombkabin

V globinah gozda, daleč od radovednih oči, se skriva odraslim prijazna, vrhunska brunarica: imenuje se Lombkabin, a mnogi jo imenujejo kar biser Donavskega ovinka. Namestitev za dve osebi bo vaš jesenski oddih naredila nepozaben s popolno zasebnostjo in številnimi storitvami: na voljo so vam tudi jacuzzi, gozdni panoramski razgled, zunanja finska in infrardeča savna, aromaterapija, po želji pa lahko naročite tudi švedsko masažo ali masažo z vročimi vulkanskimi kamni ter zajtrk pri proizvajalcu, da si resnično napolnite baterije. Če vse to ne bi bilo dovolj, si lahko na terasi nadstropja z nadstreški privoščite celo žar!

2623 Kismaros, Nyúl utca 16.

Szent Mihály Lombház

Skriti dragulj Nagymarosa se je rodil kot dolgoletne sanje zakonskega para: želela sta si kraj, kamor ne bi segal vrvež prestolnice. Zato sta na hribu Szent Mihály ustvarila arboretum, ga opremila z vsem, kar potrebujete za sprostitev, nato pa se odločila, da izkušnjo delita s širšo javnostjo. Če jih obiščete, lahko skozi ogromna panoramska okna pozdravite jutranje sončne žarke, se popoldne sprehodite po okolici, zvečer nagradite utrujeno telo z masažno kadjo in pripravite katero koli dobroto v dobro opremljeni kuhinji. To bo nepozabno doživetje!

2626 Nagymaros, Felsőerdősor utca

Vila Völgy

Nastanitev iz tridesetih let prejšnjega stoletja v Donavskem ovinku je bila lepo prenovljena znotraj in zunaj – odprla se je Vila Völgy v Zebegényju! Ne glede na to, ali prihajate z družino ali skupino prijateljev, je tukaj vse, da bo čas, preživet skupaj, resnično kakovosten. Na voljo so vam zasebne, klimatizirane spalnice, dobro opremljene kuhinje, skupna jedilnica in največji bazen v okolici, vse leto pa lahko uživate v prednostih jacuzzija, finske in infrardeče savne. In če ste območje že obiskali, a si vseeno želite doživeti nekaj aktivnega, lahko na vrtu igrate badminton, namizni tenis ali pečete na žaru.

2627 Zebegény, Malom utca 45.

Termalni hotel Visegrád****superior

Pisani gozdovi Donavskega ovinka, prijetna pohodniška sezona in številne znamenitosti Višegrada so dovolj razlogov za jesenski oddih, Termalni hotel Visegrád****superior pa obisk še bolj popestri z wellness doživetji, gastronomskimi programi in raznoliko jesensko ponudbo.

Paket »Jesenska čarovnija v Donavskem ovinku« ponuja možnost aktivne rekreacije in sprostitve, podaljšani vikend 23. oktobra pa vas v Višegrad vabi na nekaj bolj sproščenih dni. Med jesenskimi počitnicami so v središču pozornosti družine, otroški programi, animacija in Pustolovski svet veveric Visi pa poskrbijo, da bodo tudi najmlajši imeli nepozabne počitnice.

S prihodom hladnejših mesecev bo wellness še bolj poseben kot kdaj koli prej: poleg bazenov in savn v termah Lepence bo jeseni ponovno zaživela tudi serija programov Noč kopalcev in uporabnikov savn s posebnimi savnami in večernimi wellness doživetji.

Priljubljene vinske večerje hotela se bodo vrnile tudi jeseni. Vsakič bo v središču pozornosti vinska regija ali vinarna, izbrane jedi pa bodo spremljale skrbno sestavljene jedi. Tako se lahko gostje poleg degustacije pobliže seznanijo tudi z vini, vinarnami in kombinacijami hrane in vina. 7. novembra prihaja THV WINE & MORE, sprehajalna degustacija vin, med katero boste spoznali najboljše iz številnih vinskih regij naše države. Predstavljene bodo kleti smert in izbrani izdelki. Gostje lahko obiščejo različne postaje, se pogovarjajo z vinarji, spoznajo različne sloge in značaje ter seveda odkrijejo nove priljubljene.

Ko se bliža konec leta, se tudi Višegrad počasi prepušča prazničnemu vzdušju: popoldne, preživeto v wellnessu, sezonskih okusih in nekaj dni, preživetih skupaj, vam bo pomagalo, da se odmaknete od vrveža konca leta in doživite adventno vzdušje. Naj bo to jesenski izlet, wellness, gastronomija ali pa se prepustite prazničnemu razpoloženju, tudi zadnji meseci v letu bodo v Višegradu polni doživetij!

2025 Višegrad, dolina Lepence 2.