20+ brezplačnih programov v Budimpešti za cenovno ugodno sprostitev v oktobru

Na srečo vam ta mesec v prestolnici ni treba zapraviti bogastva za zabavo, saj vas Budimpešta tudi oktobra čaka s številnimi brezplačnimi programi.

Spominska razstava Lászla Bírója // Klebelsberg Kultúrkúria (do 11. oktobra 2026)

Razstava predstavlja izjemno vsestransko življenje polihistorja Lászla Bírója: madžarski strokovnjak, svetovno znan kot izumitelj kemičnega svinčnika, je delal tudi kot avtomobilski dirkač, carinik, slikar in novinar. Večino svojega odraslega življenja je preživel v daljni Argentini, kjer je še vedno zelo spoštovan, na njegov rojstni dan pa praznujemo dan izumiteljev. Razstava obiskovalcem približa rojstvo kemičnega svinčnika, avtomatskega menjalnika in številnih drugih pomembnih, a manj znanih izumov, hkrati pa se pokloni njegovim vezi z 2. okrožjem.

Razstava ARC (do 18. oktobra 2026)

Brezplačna razstava na prostem letos v Újbudi znova čaka obiskovalce, vendar namesto v parku Bikás tokrat lahko nagrajena in miselno spodbudna dela najdete na budimskem koncu Petőfijevega mostu, na parkirišču Tehniške univerze v Budimpešti na ulici Egry József. Med 18. septembrom in 18. oktobrom 2026 bodo ustvarjalci razstave javnega čustva s podnaslovom »Sprememba živčnega sistema« skozi slike izrazili, v kakšnem svetu bi radi živeli in kako je mogoče v spreminjajoči se državi ponovno premisliti o refleksih, čustvih in javnem razpoloženju.

Mednarodni knjižni festival v Budimpešti // Hungexpo (1.–4. oktober 2026)

Smetana sodobne literature se bo ponovno zbrala med 1. in 4. oktobrom, tokrat na Hungexpu. 31. mednarodni knjižni festival v Budimpešti se osredotoča na nemško literaturo, gosti svetovno znane avtorje in bralcem ponuja več kot petdeset tisoč zvezkov in brezplačne programe.

Jesenski piknik v Óbudaiju // Budapest Garden (3. oktober 2026)

Ekipa Budapest Gardena v Óbudaiju ponuja brezplačen jesenski piknik: 3. oktobra se bodo na prizorišče preselili obrtniki, otroški programi in stojnice z gastronomsko ponudbo. Dan bo kronal akustični koncert Viktorja Horvátha ob nabrežju Donave.

Festival Kelenvölgyi Ezerjó (3. oktober 2026)

3. oktobra bo tudi Kelenvölgy poln veselih jesenskih programov ter glasbenih in plesnih nastopov, saj prihaja festival Ezerjó! Zaradi prenove Doma skupnosti Kelenvölgyi se bo težko pričakovani jesenski festival okrožja letos preselil na trg pred cerkvijo Svete Trojice, a dobro vzdušje je tudi tukaj zagotovljeno!

Družinski dan v Centru doživetij Evrope (3. oktober 2026)

3. oktobra bo trg Szervita poln vznemirljivih programov ob družinskem dnevu Centra doživetij Evrope. Celodnevni brezplačni dogodek bo vključeval kvize o EU, kolo sreče, ustvarjalne delavnice in DJ-ja. Najmlajši se bodo lahko ukvarjali tudi s poslikavo obraza, zlaganjem balonov, barvanjem, izdelovanjem perlic in izdelovanjem zastav, starejši pa bodo lahko svoje znanje preizkusili v kvizih in izdelali unikatna darila iz recikliranih materialov. Splača se opraviti čim več postaj, saj lahko zbrane znamke na koncu dneva zamenjate za darila.

Másik Bolygó // Pótkulcs (3. oktober 2026)

Másik Bolygó je edina družbeno-ironična funky punk skupina v vesolju. Zanje so značilni žametno drobljenje, šansonska ekstaza in pogo, ki jih zaokrožujejo s svojimi ekstatičnimi koncerti in edinstveno glasbo, ki črpa iz številnih glasbenih tradicij, pa tudi s poetičnimi, včasih surovimi besedili. Poleg uspešnic za koncert pripravljajo tudi povsem nove pesmi in priredbo Iggyja Popa.

Festival mačk v Józsefvárosu v tovarni rokavic (3. oktober 2026)

3. oktobra lahko mačke srečate in posvojite v Domu skupnosti tovarne rokavic. Priredili bodo predstave, demonstracije, obrtni sejem, na kraju samem pa boste lahko eksperimentirali tudi s cirkuškimi rekviziti.

Svetovni dan živali na Otoku živali Rex (3. oktober 2026)

3. oktobra bo Otok živali Rex z brezplačnim družinskim dnevom opozoril na pomen zaščite živali in odgovorne živinoreje. Program vključuje pasje razstave, otroške koncerte in obrtne delavnice, spoznali pa boste lahko tudi strokovno delo več civilnih organizacij.

Tržnica v Dürer Kertu (4. oktober 2026)

4. oktobra se bo tržnica v Pilisvörösváru preselila v Dürer Kert! V duhu sproščenega in lagodnega začetka dneva prijeten sejem proizvajalcev in obrti pričakuje svoje obiskovalce v zavetju hleva med 9. in 14. uro. z vsemi vrstami svežih dobrot – vključno s siri, marmeladami, sirupi in pekovskimi izdelki.

Tržnica steampunk dizajna // Dürerjev vrt (4. oktober 2026)

Brezplačni dogodek Dürerjevega vrta vas vabi na poseben steampunk sejem, kjer lahko najdete ne le unikatne izdelke – vključno z nakitom, oblačili in oblikovalskimi dodatki – temveč tudi spoznate pristne ustvarjalce steampunk stila in predstavnike tega sloga.

Barva in njeno nasprotje // Salon Karinthy (6.–30. oktober 2026)

Druga skupinska razstava eko-kulturnega laboratorija IMÁGÓ o tekstilu in oblačilihanalizira temo stanovanj: preučuje individualne in družbene učinke medija na mikro, mezo in makro ravni, hkrati pa razkriva plasti pomena, ki ležijo pod površjem. Razstava je odprta za vas od ponedeljka do petka med 12. in 18. uro v salonu Karinthy v Újbudi.

Festival Nincs // Három Holló (8.–10. oktober 2026)

Zaklad, ki je Nincs: tako bi lahko opisali tridnevni dogodek, ki poteka v Három Holló. Popolnoma brezplačno se lahko udeležite najboljših predavanj in delavnic v programski seriji revije Nincs. 8. oktobra bo na primer pesnica in novinarka Kamilla Vida raziskovala diskurze o javni poeziji preteklih desetletij, na voljo pa bodo tudi koncert, tečaj joge in zvočna kopel, zato je vredno natančno preveriti urnik!

Obupani imperij sreče – Razstava slikarja Bazila Duliskovicha // Galerija KULT7 (8.–29. oktober 2026)

Bazil Duliskovich je morda najbolj osamljena figura v sodobnem madžarskem slikarstvu. Deluje v svojem vesolju, ki ga ni mogoče zamenjati z vesoljem kogar koli drugega. Vendar je vsaka njegova slika drugačna, vizualni ulov razkritja nove, prej neraziskane izkušnje ali čustvenega jedra. Morda ni bil nikoli v modi in nikoli ne bo mogel iti iz mode.

Dan Kőbánye // Kulturni center Kőrösi (10. oktober 2026)

Letošnji dogodek Dan Kőbánye vas 10. oktobra vabi na potovanje skozi čas z vzdušjem: v nostalgični kavalkadi v Kulturnem centru Kőrösi obiskovalce čakajo filmske projekcije, tekmovanje v metanju čarobne kocke, koncert Szandija, srečanje z občinstvom v oddaji Neighbors in astronavt Bertalan Farkas, osvežilni Traubi in krompirjevi rezanci v kavarni pa spominjajo na otroštvo, retro notranjost stanovanj in vinilne plošče pa ustvarjajo pristno vzdušje.

Prostovoljni dan na lokaciji 10 milijonov dreves (10. oktober 2026)

Obrezovanje robid, nega rastlin, gradnja vrtnih hišic na drevesu, DIY in razdeljevanje sadik do razprodaje zalog – to vas čaka na prostovoljnem dnevu 10 milijonov dreves. Organizatorji bodo dobre delavce pogostili z glasbo, kavo, čajem, vodo in prigrizki.

Nevidni obraz Afrike // ISON (14. in 28. oktober 2026)

Manj znani obraz Afrike lahko spoznate na dveh dogodkih v okviru ISON: razstava Madžarske malteške dobrodelne službe je pogledala za poenostavljene pripovedi in stereotipe o celini. Zato se lahko 14. in 28. oktobra udeležite strokovnih razprav, kjer vam bodo predstavili svoje afriške izkušnje in doživetja. Programa sta brezplačna, s predhodno prijavo, vendar imate možnost, da s svojo donacijo podprete delo Madžarske malteške dobrodelne službe.

Moj plavajoči arhiv – razstava Marosija Pannija // Resident Art (15. oktober 2026 – 21. november 2026)

Najnovejša razstava galerije Resident Art na ulici Bartók Béla út se bo odprla 15. oktobra, v glavni vlogi pa bodo slike Marosija Pannija. Spomini in ideje iz otroštva igrajo pomembno vlogo v delih mlade umetnice, zato so prisotne zgodbe, ki jih pripoveduje njen dedek, fantazije, ki jih te podžigajo, in resnični spomini, ki jih obujajo kičaste oblike vsakdanjega življenja, vizualne igre in groteskna mistika.

Festival dreves v Budimpešti (15.–17. oktober 2026)

V treh dneh se lahko med obiskom Margaretinega otoka, arboretuma Buda ali Gellértovega hriba pogovorite o tem, kaj pomenijo živa in mrtva drevesa v našem okolju. Programi so brezplačni, vendar je potrebna registracija.

Kolesarski festival ob koncu leta // Kopaszikert (17. oktober 2026)

17. oktobra se bo splačalo s kolesom odpraviti proti jezu Kopaszi, saj Grinta prireja kolesarski festival ob koncu leta. Dogodek bo gostil Kopaszikert, priljubljeno prizorišče na prostem na bregu Donave, kjer se lahko ljubitelji kolesarjenja udeležijo različnih programov in se ozrejo na letošnjo sezono cestnih dirk. Čez dan bodo udeleženci deležni priznanih športnikov, poročil in nepozabnih doživetij v skupnosti, zvečer pa se bo glasnost povečala. Udeležba je brezplačna, vendar je potrebna predhodna prijava.

Jesenski bolšji sejem v Zuglóju (17. oktober 2026)

Bolšji sejem v Zuglóju bo sredi oktobra ponovno odprl svoja vrata, kjer bodo nepotrebni gospodinjski predmeti našli nove lastnike, obiskovalci pa bodo lahko odkrili prave zaklade.

Mostovi na Donavi – razstava Péterja Gyukinsa // Eötvös10 (21. oktober – 22. november 2026)

Eötvös10 ponuja budimpeštanskim navijačem nepozabno brezplačno fotografsko razstavo. Fotografije Péterja Gyukinsa iz 9 držav si lahko ogledate do 22. novembra po predhodni prijavi, katere e-poštni naslov najdete na dogodku na Facebooku.

Družabne igre in madžarski alter večer // Bolygó (29. oktober 2026)

Bolygó za konec meseca pripravlja pravi skupnostni program, saj bo 29. oktobra v stavbi Margit Boulevard organiziral družabni večer z glasbo. Zagotovo boste do konca dogodka imeli čisto nove igre in prijatelje –Ne pozabite se pravočasno prijaviti!