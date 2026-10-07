5 nepozabnih programov v zaprtih prostorih v Budimpešti, ki bodo popestrili deževne jesenske dni

V Budimpešti se družinska zabava brez oblačka ne konča niti s prihodom hladnejšega vremena, saj prestolnica ponuja toliko doživetij v zaprtih prostorih, ki jih čaka, da jih preizkusite. (x)

Gledališče Kolibri

Družinska pustolovščina čaka otroke v gledališču Kolibri, tudi ko se vreme zunaj ohladi. Med programom z naslovom Medvedek Pu in potepanje udeleženci niso le gledalci, temveč tudi raziskovalci, saj lahko sledijo stopinjam Medvedka Puja in njegovih prijateljev skozi gledališke prostore. Dogodek ponuja igrive naloge, zgodbe in nepričakovana srečanja, ki prikličejo vzdušje Stomesečne pagonije, medtem ko domišljija, radovednost in timsko delo vodijo raziskovanje. Program ponuja čudovito izkušnjo, skupno pustolovščino in vpogled v svet gledališča, zaradi česar je idealna izbira za mračen dan.

1061 Budimpešta, Jókai tér 10.

Sobe pobega AROOM

Raziskovanje nagrajenih sob pobega AROOM je odlična izbira za zmenek ali program s prijatelji, ki zagotavlja oddih od vsakdanjega življenja v središču Budimpešte. Uncharted Expedition vas vabi na pustolovsko odpravo, Neon Hawk pa vas popelje na spektakularno, visokotehnološko misijo. Med podrobno kuliso je vsako odkritje in rešitev skupni uspeh, poleg navdušenja pa je veliko smeha. To je tudi odlična priložnost za družine, da odložijo telefone in se z otroki posvetijo drug drugemu. Izberite zgodbo, zberite ekipo in pustolovščina se lahko začne!

Čarobna Budimpešta II.

V središču Budimpešte se nahaja čarobna, otrokom prijazna restavracija, ki je odlična ideja za notranji program za vso družino v hladnih, deževnih jesenskih dneh. Čarobna Budimpešta II. je posebna restavracija, navdihnjena s čarobnim svetom, kjer se lahko tako mladi kot stari dobro zabavajo. V spektakularnem, čarobnem okolju, podobnem gradu, tematska hrana in pijača spremenita prehranjevanje v doživetje. Pravzaprav lahko čarovnijo doživite celo za svojo mizo, saj čarovniki vsak dan zabavajo goste. Rezervirajte mizo in si privoščite nepozabno kosilo!

1065 Budimpešta, Nagymező utca 45.

Skyward

Malo ljudi ve, da se v objemu tovarniških stavb Csepel skriva eden najbolj vznemirljivih programov v prestolnici: ekipa Skyward si prizadeva, da bi bila izkušnja letenja dostopna vsem. V edinem zaprtem vetrovniku v državi lahko popolnoma svobodno doživite jadralno letenje s pomočjo inštruktorja, ki vam bo seveda pred poletom zagotovil celovito usposabljanje, zato ne pozabite na prizorišče priti uro pred rezervacijo! Po tem se morate le še prepustiti nepozabni izkušnji!

1211 Budimpešta, Szérűraktár utca 53.

Mačja kavarna Budimpešta

V neposredni bližini bazilike, na ulici Révay utca, se nahaja Mačja kavarna Budimpešta, kraj na seznamu želja ljubiteljev mačk. Poleg upoštevanja hišnih pravil lahko izbirate med ponudbo v družbi 14 različnih (čistokrvnih in rešenih) mačk. Prizorišče je odlična izbira za vsako priložnost, saj lahko poleg kav in brezalkoholnih pijač uživate tudi v koktajlih, piškotih in pecivu, seveda v vegetarijanski in veganski različici. Na jedilniku sta match(k)a latte in koktajl meowito, tako alkoholna kot brezalkoholna. To posebno restavracijo lahko obiščete z otroki, starejšimi od 10 let.

1065 Budimpešta, Révay utca 3.