Več kot 20 nepozabnih programov in jesenskih festivalov ob Blatnem jezeru oktobra 2026

Življenje se ob Blatnem jezeru zagotovo ne ustavi niti po poletni sezoni. Zato smo vam predstavili najbolj vznemirljive jesenske programe ob madžarskem morju, vključno z slastnimi gastro festivali, odličnimi družinskimi dogodki in nasveti za oglede.

Festival Oktobeer v Balatonalmádiju (1.–3. oktober 2026)

Drugi jesenski mesec se v Balatonalmádiju ne bi mogel bolje začeti, saj bo med 1. in 3. oktobrom parkirišče Pannónia polno odličnih pivskih specialitet, vznemirljivih programov z živo glasbo in seveda pristnega bavarskega vzdušja, ki bo tri dni pričaralo veselo vrvež münchenskega Oktoberfesta. Vstopnica vključuje tudi kupon za pijačo, ki ga lahko zamenjate za pint Paulanerja, Spatena, Erdingerja, Golserja ali Augustinerja. Eno je gotovo: dogodek, ki ga ljubitelji hmeljanega nedűja ne smejo zamuditi!

Festival Murci Gastro v Kishegyju // Balatonlelle (3. oktober 2026)

3. oktobra bo Kishegy v Balatonlelleju poln lokalnih vin, mošta in murčijev ter okusnih prigrizkov, saj prihaja Festival Murci Gastro! Na dogodku si lahko s pomočjo izkušenega vodnika ogledate kleti v okolici in poskusite najokusnejše hišne dobrote. Dogodek bosta dopolnila obrtniški sejem in otroški programi, tako da se bo vsak član družine dobro zabaval. Za več podrobnosti spremljajte dogodek na Facebooku!

Zánka žetvena parada (3. oktober 2026)

3. oktobra se bo vzdušje žetve znova preselilo v Zánko! Zánka žetvena parada, ki se začne ob 14. uri, vas bo popeljala skozi vas, spremljali pa jo bodo ljudski plesalci, ljudski glasbeniki, tradicionalisti in majhen vlak. Na postajališčih bodo udeleženci deležni dobrot, pijače in degustacij, program pa se bo nadaljeval v vaškem domu z okusno hrano, bifejem in glasbo DJ Golyója. Dobro razpoloženje in skupnostno doživetje sta zagotovljena! Pridružite se nam in skupaj proslavimo žetev v Zánki!

Jesenski voden ogled Szent György-hegyja (4. oktober 2026)

Odkrijte naravne čudeže in skrivnosti Szent György-hegyja 4. oktobra med jesenskim vodenim pohodom! Na 8,5-kilometrski turi, ki je nekoliko težja od srednje zahtevne, lahko odkrijete nastanek gore, njeno bogato živalstvo, kulturno zgodovino v luči najnovejših rezultatov raziskav, oživela pa bo celo zgodovina gorskega zmaja. 4-urna pot s 300 metri višinske razlike se začne na pokopališču Kisapáti in poteka mimo kapele svetega Križa, turistične hiše, »Ledene jame«, znanih bazaltnih orgel, vrha gore, nato vodnjaka z levjo glavo in Tarányijeve hiše ter se konča pri slikoviti kapeli Lengyel. Za udeležbo je potrebna predhodna prijava.

Svetovni dan živali v dvorcu Szántódpuszta (4. oktober 2026)

Na svetovni dan živali se bodo predstavili tudi mali in veliki iz dvorca Szántódpuszta, Ficánka, črtasta pujska, in njeni prijatelji, štirinožne zvezde in krilati ljubljenci dvorca. Tudi prisotnost živali v Szántódpuszti prispeva k temu, da dvorec ni le zgodovinsko najdišče, temveč resnično živa dediščina. Stare obrti, delovne delavnice, kmečka poslopja in živinoreja se združujejo in obujajo življenje stare kmetije. 4. oktobra bodo otroci in odrasli deležni igrivih in poučnih dejavnosti, hranjenja in ustvarjalnega igrišča.

Sladka sprostitev ob Blatnem jezeru:

5 odličnih namestitev v Blatnem višavju, kjer bo jesenska sprostitev popolna5 odličnih namestitev v Blatnem višavju, kjer bo jesenska sprostitev popolna

Končno je prišel čas za težko pričakovane jesenske izlete, ki poleg sproščujočih doživetij vključujejo tudi prijetno namestitev.

Ribni festival v Siófoku (9.–11. oktober 2026)

Med 9. in 11. oktobrom bosta glavni trg v Siófoku in njegova okolica znova napolnjena z vonjem po ribji juhi, ki se kuha v kotlu, saj prihaja 13. Ribji festival! Vrsto okusov in programov med drugim bogatijo družinski dogodki, obrtniške igre, glasbeni in plesni nastopi ter visokokakovostni koncerti, tako da boste lahko uživali celo v koncertu Zoltána Bereczkega, Kowalskyja in Vege ter Parna Graszta, gosta Gergőja Dánielfyja. Poleg tega je udeležba na dogodku letos, tako kot v prejšnjih letih, popolnoma brezplačna!

Festival fig // Badacsony (9.–11. oktober 2026)

Festival fig v Badacsonyju vas pričakuje z vznemirljivo jesensko gastronomsko pustolovščino na Blatnem jezeru med 9. in 11. oktobrom. Vendar pa tridnevni festival na prostem ni omejen le na okusna doživetja: za zabavo bodo poskrbele tudi delavnice, predstavitve in koncerti, hkrati pa se boste lahko seznanili s kulturnimi zakladi regije. Na dogodku lahko poskusite ponudbo hrane in pijače več kot 35 razstavljavcev, katerih glavni lik je seveda nihče drug kot fige.

Jesenski piknik Kürtőskalács // Tihany (9.–11. oktober 2026)

Za ljubitelje dimniških tort imamo dobro novico, saj se bo na skupnem dogodku Vitéz Kürtős, Lavender Tihany in Vile Pisky tri dni vse vrtelo okoli njih. Na pikniku Kürtőskalács, ki bo potekal med 9. in 11. oktobrom, si lahko privoščite prigrizek v neprimerljivo lepem okolju. k – kot se za mesto spodobi, ne smete zamuditi tudi sivkinih sladic, najbolj priljubljenih aromatiziranih tort ter dobrot brez mlečnih in brezglutenskih izdelkov.

SKUPAJ GORA! – Skupna žetvena parada okoli Szent György-hegyja (9.–10. oktober 2026)

9. in 10. oktobra bo Szent György-hegy znova oživel: Hegymagas, Raposka in Kisapáti pričakujejo obiskovalce na skupnem žetvenem festivalu. Petkov program bo obogaten s posebnim gastronomskim doživetjem in akustičnimi koncerti, v soboto pa se bo začela spektakularna žetvena parada, ki jo bodo spremljali konjeniki, konjske vprege in okrašena vozila. Dan bodo dopolnili ljudski plesi, koncerti, vrvež na sejmu in večerna zabava. Udeležba je brezplačna.

Festival Murci v dolini Nivegy (10. oktober 2026)

10. oktobra bodo vasi v dolini Nivegy praznovale tudi mlado vino: na festivalu Murci, ki bo letos potekal že devetič, bodo najboljša vina in sveže murce, glasba in seveda živahno vzdušje ob trgatvi zagotovilo za nepozabne gastronomske izkušnje. Brezplačni dogodek je vsekakor obvezen za ljubitelje vina in Blatnega višavja, za več informacij si oglejte dogodek na Facebooku!

Srednjeveški dan Veszprém (10. oktober 2026)

10. oktobra lahko doživite pravo potovanje skozi čas, če obiščete samostan v dolini Veszprém. Srednjeveški dan Veszprém, ki je letos že peto leto, ponuja vse, kar potrebujete za zabaven družinski izlet: pozdravile vas bodo srednjeveške melodije, obrtniški sejem in tradicionalisti, lahko pa si ogledate tudi zakulisje buhurta, borilne veščine, ki spominja na viteški turnir, med brezplačnim programom, ki traja ves dan.

Festival kostanja // Keszthely (10.–11. oktober 2026)

10. in 11. oktobra se lahko udeležite čudovitega družinskega programa v vrtnarskem centru v Keszthelyju. Na Festivalu kostanja, ki je brezplačen, ne bo dolgčasa za mlade in stare, saj se bodo otroci lahko zabavali v igrah, risarskem tekmovanju in branju pravljic, odrasli pa se bodo lahko udeležili vznemirljivih delavnic in predstav ali pa se celo pridružili veselemu plesu. Dogodek zaokrožijo koncerti in krog ljudskih pesmi.

Jesenska svetlobna čarovnija: Sprehod po vrtu, poslikan s svetlobo, v arboretumu Folly (10. in 24. oktober 2026)

10. in 24. oktobra lahko v arboretumu Folly na več mestih doživite spektakularno svetlobno predstavo. Zahvaljujoč raznolikim svetlobnim animacijam, ki jih lahko občudujete po mraku, ikonična drevesa vrta oživijo na skupno 8 lokacijah in se preobrazijo v umetniška dela na prostem. Svetlo pobarvan vrtni sprehod ne bo udeležencev očaral le s spektakularnimi tehnikami, saj se boste med programom lahko seznanili tudi z zgodovino družine Folly in izzivi, s katerimi se sooča vrt.

Modri pohodniški dan: Voden ogled Gulácsonyja (11. oktober 2026)

Odkrijte skrivnosti hriba Gulács 11. oktobra na Modri pohodniški dan. Edinstveno vulkansko oblikovano, manj znano oporno točko lahko spoznate na 4-kilometrskem vodenem ogledu srednje težavnosti. Med 3-urnim programom lahko dosežete vrh, impresivne orgle, tako da se dotaknete Sér-kúta in rudnika ter premagate 270 metrov višinske razlike. Za sodelovanje v programu je potrebna predhodna prijava, ki jo lahko opravite v pisarni Tourinform v Badacsonyju.

Arácsi Habzás // Balatonarács (17. oktober 2026)

Arácsi Habzás, ki je že skoraj tradicija, se že četrtič vrača v zidove Ljudske hiše v Balatonarácsu. Za najboljše kraft pijače na festivalu piva bo poskrbela pivovarna Helka, ki deluje na južni obali Blatnega jezera, ljubitelji lagerja, pšeničnega piva, aleja in hladnega hmelja pa ne bodo razočarani nad ponudbo. Seveda ne bo manjkalo prigrizkov, saj organizatorji pripravljajo tudi sendviče in slano pecivo. Če ste v bližini, se splača zagotoviti si mesto z nakupom vstopnic vnaprej, vendar boste imeli priložnost to storiti tudi na kraju samem.

Festival smuča v Szigligetiju (23. oktober 2026)

Festival smuča v Szigligetiju je vsekakor vreden obiska, ne le poleti, ampak tudi na dolgi vikend 23. oktobra, saj vas ves petek čaka festival smuča v Szigligetiju! Priljubljenost programa dobro dokazuje dejstvo, da letos brezplačni ribji gastronomski dogodek organizirajo že 19. – organizatorji bodo natančen urnik objavili bližje dogodku, medtem pa spremljajte uradno Facebook stran dogodka!

Festival buč v Kőröshegyju (23.–25. oktober 2026)

Letos se bo festival sivke v Kőröshegyju spremenil v jesensko pravljico! Med 23. in 25. oktobrom bo Blatni cvetlični vrt prežet z jesenskim vzdušjem, kjer bodo program popestrile sezonske igre in fotografske točke. Pripravili bodo tudi poseben bučni meni, kupili pa boste lahko tudi domače dobrote in čebulice tulipanov.

Kultni teden smetane v slaščičarni Apátsági Rege // Tihany (23. oktober – 1. november 2026)

Legendarni gastropub v Tihanyju, slaščičarna Apátsági Rege, ki se ponaša z osupljivo panoramo Blatnega jezera, bo v zadnjih dneh oktobra odprt za sladkosnede. k je naklonjen, saj cel teden praznujejo eno od najljubših jedi gostov, hišno sivkino kremo. Med Tednom ikonične kreme se bodo zvezdniški sladici pridružili omejeni okusi, kot so lešnikovo-karamelna, pistacijevo-jagodna ali kostanjevo-črna fižolova torta, med katerimi bo vsakdo lahko našel svojega novega favorita. Eno je gotovo, ne odidite, ne da bi enega od njih poskusili!

HÉVÍZ LÉGY-OTT – Komorni nastopi v Hévízu (22. in 24. oktober 2026)

Oktobra občinstvo čaka programska serija Hévíz Légy-Ott! z dvema posebnima komornima predstavama. 22. oktobra bo v Hévíz prispela glasbeno-gledališka predstava Anikó Für in Róberta Hrutke, GÉZA’80, 24. oktobra pa bo v Hévíz prispela produkcija Ivána Kamarása Kul pesti večer.

Festival buč v Rádpuszti (24. oktober 2026)

24. oktobra na doživljajski kmetiji Rádpuszta-Gasztro pripravljajo čarobni jesenski dan. Poleg rezbarjenja buč družinska doživljajska kmetija ponuja živalske vrtove za božanje, jahanje ponijev, vožnjo s konjsko vprego, glasbo v živo in ustvarjalne dejavnosti za najmlajše, odrasli pa lahko uživajo v tematski degustaciji v slamnati gostilni.

Vodeni sprehod po gradu Szigliget (30. oktober 2026)

Odkrijte skrivnosti gradu ob Blatnem jezeru 30. oktobra med posebnim vodenim ogledom v mraku in zgodnjem večeru! Szigliget, biser panonske pokrajine, ponuja najbolj impresiven razgled v soju zahajajočega sonca in v večerni osvetlitvi, ko so tudi okoliške vasi obsijane s svetlobo. Med ogledom gradu, ko se boste sprehajali med starodavnim obzidjem, se vam ne bodo razkrile le skrivnosti skoraj 800 let stare trdnjave, temveč boste odkrili tudi, kakšen je moral biti sončni zahod v 16. stoletju skozi oči takratnih branilcev gradu. Udeležba je pogojena s prijavo.