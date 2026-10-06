3 družinam prijazne namestitve po vsej državi za pravljični jesenski oddih

Jesen ponuja odlično priložnost za skupno polnjenje baterij, med katerim lahko tako mladi kot stari ustvarijo trajne spomine. Naslednje tri družinam prijazne namestitve bodo poskrbele, da bodo dnevi, preživeti skupaj, resnično brezskrbni. (x)

Lifestyle Hotel Mátra****

Če iščete kraj, kjer vas poleg družinskih programov in wellnessa čakajo tudi izleti, bo prenovljeni Lifestyle Hotel Mátra**** odlična izbira. Tukaj, v objemu Mátre, se lahko v elegantnih sobah, navdihnjenih z naravo, sprostite z osupljivo panoramo in uživate v posebnih storitvah Longevity Spa. Za gastronomska doživetja bo poskrbel glavni kuhar Gábor Krausz, igralnica in raznolike animacije pa bodo otrokom narisale nasmeh na obraz. Zunanji in notranji bazen ponujata odlično priložnost za skupno sprostitev v vseh letnih časih, raznolik program hotela pa zagotavlja, da bo vsak član družine našel nekaj zase.

3200 Mátraháza

Družinsko pustolovsko posestvo Zichy

Družinsko pustolovsko posestvo Zichy je to poletje odprlo svoja vrata in od takrat v Bikács privabilo številne družine. Nič čudnega, saj je vsak del štirizvezdične vrhunske družinske pustolovske posesti zasnovan glede na potrebe gostov z majhnimi otroki, narava pa je le na dosegu roke. Jezero, učna pot, možnosti za ribolov in jahanje ponijev ter lasten živalski vrt za božanje živali predstavljajo lepote podeželskega življenja, kar zadeva dobro počutje, pa bodo malčki navdušeni nad pustolovskim bazenom Harmatliget Wellness, tremi igrali in vrsto animacijskih programov, starši pa nad svetom savn Herba. Otroški bife zagotavlja brezskrbno prehranjevanje, tematske sobe, primerne za dojenčke, pa ponujajo sprostitev – tukaj je vse za sprostitev celotne družine!

7043 Bikács-Kistápé Liget

Družinski hotel Oxigén

V družinskem hotelu Oxigén se čas resnično upočasni: v štirihektarskem starodavnem drevesnem parku vas bodo pričakali čist gozdni zrak, tišina in veverice, ki skačejo med drevesi. Medtem ko se malčki vrtijo v pustolovskem parku, prostornih igriščih ali v programih, ki jih vodijo animatorji, se lahko odrasli sprostijo v prostornem wellnessu ali preprosto občudujejo gozdno panoramo iz svoje sobe. Tudi za obroke vam ni treba skrbeti: poleg celotne ponudbe all inclusive za otroke je na voljo tudi ponudba Soft All Inclusive za odrasle, ki vključuje sezonsko malico. Hrano pripravlja nihče drug kot glavni kuhar Gábor Krausz. In če se želite podati izven hotela, je v okolici nešteto odličnih pohodniških točk!

3325 Noszvaj, Szomolyai Road