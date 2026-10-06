17 čarobnih festivalov buč v državi, ki bodo jesen 2026 zagotovo polepšali

Po vsej državi nas čaka vrsta čarobnih programov, osredotočenih na enega glavnih junakov jeseni, zasluženo priljubljeno sezonsko zelenjavo, bučo. Začetek nove sezone lahko praznujete z rezljanjem buč, koncerti, vznemirljivimi gastronomskimi jedmi in odličnim vzdušjem na festivalih buč in dnevih buč.

XXII. Festival buč v Őrségu (18.–20. september 2026)

Na več lokacijah vas čakajo obiski podeželskih hiš, praženje bučnih semen, rezljanje buč, parada in številni koncerti, vključno s koncerti skupine Péterfy Bori & Love Band.

XXII. Festival buč v Rácalmásu (18.–20. september 2026)

V Rácalmásu vas čakajo trije dnevi koncertov, družinskih programov, okusnih prigrizkov, sejemskega vzdušja, obrtnikov, jesenskih doživetij in pravega festivalskega vzdušja.

Dober dan buč v Gyarmatu (19. september 2026)

V Gyarmatu vas čakajo cirkuški spektakel, plesne predstave, otroški koncert in večerni koncerti, rezljanje buč in bučna pita, obrtni sejem, vožnja z vozom UAZ, tombola in sejem piškotov.

Dober teden buč v Martonvásárju (26. september – 3. oktober 2026)

Na glavnem trgu Martonvásárja vas čakajo kmečka tržnica, obrtni sejem, rezljanje buč, pripovedovanje zgodb, razstava, plesna predstava, festival žetve in koncerti.

III. Festival buč v Kiscsévpuszti (3. oktober 2026)

Napihljivi grad, obrtni programi, glasba v živo, jahanje, obrtni sejem in živalski vrt za božanje živali – med temi programi lahko izbirate v Kiscsévpuszti.

XX. Festival buč v Fertőszépli (3. oktober 2026)

V Fertőszépli vas čakajo bučna olimpijada, glasbeni otroški program, plesne predstave, ljudsko igrišče, obrtniške dejavnosti in sejem.

16. Festival buč v Dorozsmaiju (9.–10. oktober 2026)

Otroški koncert, obrtniške dejavnosti, jahanje ponijev, razstave, policijska demonstracija, parada bučnih lučk in koncerti – to je program v Szegedu v skupnostnem centru Kiskundorozsmai.

17. Bučna kmetija // Tevel (10. oktober 2026)

Med dogodkom vas poleg številnih buč v Tevelu čakajo tudi pisani programi, kot so vožnja s traktorjem, igralni kotiček za otroke, na voljo pa bo tudi fotografiranje pred jesenskimi okraski in degustacija vin v kleti Jáhn.

Festival buč za ohranjanje tradicije v Börcsiju (10. oktober 2026)

Letos vas na 19. festivalu buč za ohranjanje tradicije v Börcsiju in na tržnici in obrtnem sejmu Pannónia Kincse čakajo številna doživetja, okusi, tradicije in skupnostni programi.

IV. Sejem buč za noč čarovnic // Pázmánd (10.–11. oktober 2026)

Letos bo Pázmánd ponovno poln buč, bal sena, iger in jesenskih doživetij. Za tržnico buč pripravljajo na stotine buč, a na voljo bodo tudi igre, ustvarjalni programi, posebne lokacije za fotografiranje, pikniki in dobrote.

VI. Dober dan buč // Kmetija EngiLand, Pusztavám (17. oktober 2026)

VI. Dober dan buč vas 17. oktobra na kmetiji EngiLand čaka z jesenskimi doživetji. Brezplačen družinski dan vključuje permakulturno odprto kmetijo, tekmovanje v rezbarjenju buč, ročna dela, ljudske igre, jahanje in tekmovanje v kuhanju buč. Na voljo bo tudi glasbeno doživetje z nastopi ansambla Hungarikum, pihalnega orkestra nemške narodnosti Pusztavám in plesnega ansambla Igy tedd rá! Mór. V gastronomskem kotičku bodo ponujali jesenske dobrote in vina Villa Mille. Med dogodkom lahko podprete tudi Izabellino zdravljenje.

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Dober dan za buče // Botanični vrt SZTE, Szeged (17. oktober 2026)

V Botaničnem vrtu SZTE lahko ves dan občudujete impresivno raznolikost buč: od velikanskih buč za noč čarovnic do posebnih buč in pisanih, bogato oblikovanih okrasnih buč. Na razstavi lahko izveste tudi, koliko uporab ima ta vsestranska poljščina in zakaj buče veljajo tudi za pomembno zdravilno rastlino. Seveda je vključeno tudi rezljanje buč. Program dopolnjujejo predstava gledališča Grimmbusz, gledališče ljudskih noš in obrtni sejem.

Festival buč v Kőröshegyi Levendulás (23.–25. oktober 2026)

Letos se bo Kőröshegyi Levendulás za vikend spremenil v jesensko pravljico.

Festival buč v Rádpuszti (24. oktober 2026)

Organizatorji ponujajo zabaven in čaroben jesenski dan v okviru gastronomskega doživetja Rádpuszta.

IX. Zabava z bučnimi lampijoni v Szigethalmiju (24. oktober 2026)

Zabavajte se skupaj in donirajte družinski podporni službi Szigethalmi nepokvarljiva živila in ženske higienske izdelke ter tako podprite družine in ženske v stiski.

V. Dnevi, dobri za buče // Túrkeve (28.–30. oktober 2026)

V Túrkeveju v skupnostnem centru vas čakajo ustvarjalne dejavnosti, kvizi, lepotna tekmovanja iz buč, izdelovanje bučnih lampijonov in predstava.

II. Festival buč in gastronomski sejem v Dunaújvárosu (6.–8. november 2026)

V Dunaújvárosu vas čakajo otroški programi, brezplačno rezljanje buč, komedija na sejmu, vožnja z balonom na vroč zrak in koncerti.