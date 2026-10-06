14 fantastičnih gastro festivalov ob Blatnem jezeru, ki to jesen vabijo na madžarsko morje

Tudi jeseni ne smete pozabiti na Blatno jezero, saj takrat gastro festivali zares brbotajo! V članku smo za vas zbrali najbolj razburljive dogodke sezone, polne slastnih sezonskih dobrot.

Praznik postrvi in vina // Tapolca (25.-27. september 2026)

Brez pretiravanja lahko rečemo, da je Praznik postrvi in vina v Tapolci, ki je letos organiziran že 14., z leti prerasel v enega najbolj pričakovanih gastronomskih festivalov indijskega poletja. Nič čudnega, saj lahko konec septembra na obali Malomskega jezera uživate v rajskih ribjih jedeh in ujemajočih se vinih ter seveda v odlični družbi, v okolju kot na jesenski razglednici. Pika na i pa so seveda glasbeni izvajalci, ki poskrbijo, da vzdušje vse tri večere doseže vrhunec. Vstop je tudi letos popolnoma brezplačen!

Oktoberski festival // Balatonalmádi (1.–3. oktober 2026)

V Balatonalmádiju se drugi jesenski mesec ne bi mogel bolje začeti, saj bodo med 1. in 3. oktobrom parkirišče Pannónia napolnile sijajne pivske ponudbe, vznemirljivi glasbeni programi v živo in seveda pristno bavarsko vzdušje, ki bo tri dni pričaralo veseli vrtinec münchenskega Oktoberfesta. Vstopnica vključuje tudi kupon za pijačo, ki ga lahko zamenjate za pol litra vina Paulaner, Spaten, Erdinger, Golser ali Augustiner. Nekaj je gotovo: nepogrešljiv dogodek za ljubitelje hmeljevega soka!

Murci Gastro Festival // Balatonlelle (3. oktober 2026)

3. oktobra bo Kishegy v Balatonlelle napolnjen z lokalnimi vini, mošti in Murci ter slastnimi prigrizki, saj prihaja Murci Gastrofestival! Na dogodku se lahko s pomočjo doživljajskega vodnika sprehodite po kleteh okolice in degustirate najboljše hišne artikle. Dogajanje dopolnjujeta obrtni sejem in otroški program, tako da se bodo vsi družinski člani dobro zabavali. Za več informacij spremljajte Facebook dogodek!

Praznik fig // Badacsony (9.-11. oktober 2026)

Festival fig v Badacsonyju vas med 9. in 11. oktobrom pričakuje z razburljivo jesensko gastronomsko avanturo Blatnega jezera. Tridnevni festival na prostem pa ni omejen le na doživetja okusov: delavnice, predstavitve in koncerti bodo poskrbeli tudi za zabavo, medtem ko lahko spoznate kulturne zaklade regije. Na prireditvi lahko okusite ponudbo hrane in pijače več kot 35 razstavljavcev, katere glavni junak so seveda fige.

Jesenski piknik Kürtőskálács // Tihany (9.-11. oktober 2026)

Imamo dobro novico za ljubitelje trobentačev, saj bo tri dni vse v znamenju njih na skupnem dogodku Vitéz Kürtős, Lavender Tihany in Villa Pisky. Na pikniku Kürtőskalács, ki bo potekal med 9. in 11. oktobrom, si lahko privoščite malico v neprimerljivo lepem okolju – kot se za mesto spodobi, ne gre zanemariti sladic s sivko, poleg najbolj priljubljenih tort z okusom pa tudi mlečnih in brezglutenskih dobrot.

Ribji festival v Siófoku (9.–11. oktober 2026)

Med 9. in 11. oktobrom bo siófoške Fő tere in okolico ponovno zadišalo po ribjem soku, ki se vre v kotlu, saj se bliža 13. Fish Festival! Kavalkado okusov in programov med drugim bogatijo družinski dogodki, rokodelske igre, glasbene in plesne predstave ter kakovostni koncerti, tako da lahko uživate tudi v koncertih Zoltána Bereczkega, Kowalskyja in Vege ter Parno Graszta, gost Gergő Dánielfyja. Udeležba na dogodku je tudi letos, tako kot v preteklih letih, popolnoma brezplačna!

Festival Nivegy Valley Murci (10. oktober 2026)

10. oktobra bodo tudi vasi Nivejske doline praznovale mlado vino: na Prazniku Murci, ki bo letos potekal že devetič, bodo najboljša vina in sveži Murci, glasba in seveda živahno trgatveno vzdušje poskrbeli za nepozabna gastronomska doživetja. Dogodek, ki se ga lahko udeležite, je zagotovo bucket list program za ljubitelje vina in Balatona – za več informacij poiščite dogodek na Facebooku!

Praznik kostanja // Keszthely (10.-11. oktober 2026)

10. in 11. oktobra so se lahko udeležili serije čudovitih družinskih programov v Hortikulturnem centru v Keszthelyju. Na Prazniku kostanja, ki ga lahko obiščete brezplačno, otrokom in odraslim ne bo dolgčas, saj bodo otroci lahko uživali v igrah, risarskem tekmovanju in branju poezije, odrasli pa se lahko udeležijo zanimivih delavnic in predstav ter se zaplešejo. Dogodek dopolnjujejo koncerti in ljudske pesmi.

Arács Foam // Balatonarács (17. oktober 2026)

Arácsi Habzás, kar je že skoraj tradicija, se že četrtič vrača v stene Népháza v Balatonarácu. Na festivalu piva bo Helka Sörfózde, ki deluje na južni obali Blatnega jezera, odgovorna za najboljše craft pijače, razočarani pa ne bodo niti ljubitelji ležaka, pšenice, ale in hladnega hmelja. Seveda prigrizkiTudi tega ne bo manjkalo, saj organizatorji pripravljajo tudi sendviče in slane pecivo. Če ste v bližini, se splača zagotoviti si mesto z nakupom vstopnic vnaprej, imeli pa boste možnost, da to storite tudi na kraju samem.

Szigligeti Süllőfesztivál (23. oktober 2026)

Plažo Szigligeti se bo zagotovo splačalo obiskati ne le poleti, temveč tudi na podaljšani vikend 23. oktobra, saj vas ves petek čaka Szigligeti Süllőfesztivál! Priljubljenost programa dobro dokazuje dejstvo, da letos brezplačni ribji gastro dogodek organizirajo že 19. – organizatorji bodo natančen urnik objavili bližje dogodku, medtem pa spremljajte uradno Facebook stran dogodka!

Kőröshegyi Tökfesztivál (23.–25. oktober 2026)

Tudi letos se bo Kőröshegyi Levendulás spremenil v jesensko pravljico! Med 23. in 25. oktobrom bo Blatni cvetlični vrt prežet z jesenskim vzdušjem, s sezonskimi igrami in fotografskimi točkami. Pripravljen bo poseben bučni meni, lahko pa boste kupili tudi domače dobrote in čebulice tulipanov.

Ikonični teden kreme // Slaščičarna Apátsági Rege, Tihany (23. oktober – 1. november 2026)

Legendarni gastropub v Tihanyju, Slaščičarna Apátsági Rege, ki se ponaša s čudovitim razgledom na Blatno jezero, bo v zadnjih dneh oktobra poskrbel za sladkosnede, saj bodo cel teden praznovali eno najljubših jedi svojih gostov, hišno sivkino kremo. Med Ikoničnim kremastim tednom se bodo zvezdniški sladici pridružili omejeni okusi, kot so lešnikovo-karamelna, pistacijevo-jagodna ali kostanjevo-črna fižolova torta, med katerimi bo vsakdo lahko našel svojega novega favorita. Eno je gotovo, ne odidite, ne da bi enega od njih poskusili!

Festival buč v Rádpuszti (24. oktober 2026)

24. oktobra na doživetju Rádpuszta-Gasztro pripravljajo čarobni jesenski dan. Poleg rezljanja buč na družinski pustolovski kmetiji najmlajše čakajo živalski vrtovi za božanje živali, jahanje ponijev, vožnja s konjsko vprego, glasba v živo in obrtniške dejavnosti, odrasli pa lahko uživajo v tematski degustaciji v slamnati gostilni.

XXIV. Dnevi Gardálie // Tihany (6.–8. november 2026)

Regija Blatnega jezera je čarobno lepa tudi jeseni, v tem času pa namesto poletnega vrveža idilična spokojnost pozdravlja tiste, ki iščejo sprostitev. O tem se lahko prepričate med 6. in 8. novembrom, med Dnevi Gardálie, ko bosta Kossuthova ulica in njena okolica v Tihanyju prežeta z zabavo, tradicijo in ribjo juho, ki se kuha v loncih. Poleg nepozabnih gastronomskih doživetij dogodek, ki obeležuje stoletno ribiško preteklost Tihanyja, obiskovalce čakajo raznoliki barviti programi, pristajalni sejem in pristno jesensko vzdušje.