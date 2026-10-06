10 nepozabnih programov in fantastičnih festivalov po vsej državi, ki bodo obarvali oktober

Jesen vas vabi na prosto z morjem pisanega listja, neustavljivimi gastronomskimi programi in živahnimi kulturnimi festivali po vsej državi. V naši izbiri boste našli destinacijo, ne glede na to, ali boste bivali v neposredni bližini Budimpešte ali se odpravili malo dlje od prestolnice.

Donavski umetniški ansambel: Madžarske plesne slike // na več lokacijah

Imeli boste priložnost, da si po vsej državi ogledate virtuozno produkcijo Donavskega umetniškega ansambla, folklorno predstavo z naslovom Madžarske plesne slike. Zato si lahko jeseni in pozimi plesno predstavo ogledate tudi v naseljih, kot so Bóly, Zsombó, Örkény ali Adony zunaj prestolnice, popeljali pa vas bodo tudi v Szászrégen in Segesvár, da doživite vzdušje najlepših plesov Karpatske kotline. Na neformalni predstavi bodo med drugim plesi iz Mezőfölda, Vág-Garam Közija, Somogyja, Vojvodine, Podkarpatja in Kalotaszega, na odru pa bodo zaživeli tudi pastirski plesi iz različnih regij. Plesalce bo spremljal orkester Göncöl.

XXV. Lisztov festival // Gödöllő (do 31. oktobra 2026)

Lisztov festival v Gödöllőu praznuje 25. obletnico, to jesen pa bodo na gradu Grassalkovich odigrane najlepše klavirske suite, komorni koncerti in druge klasične glasbene poslastice. Festival bo trajal do 31. oktobra, številne programe pa si boste lahko ogledali brezplačno.

IX. MagdaFeszt // Debrecen (30. september – 5. oktober 2026)

Od 30. septembra se bo Narodno gledališče Csokonai v Debrecenu nekaj dni poklonilo Magdi Szabó. Serija dogodkov, ki bo trajala do 5. oktobra, se bo osredotočila na žensko delo, družbeno vlogo žensk in ženske kot umetniško temo. Organizatorji bodo s predstavami, navdihnjenimi z deli Magde Szabó, literarnim sprehodom, delavnicami in nenavadnim tečajem literature poskušali raziskati čim več perspektiv. Glavno prizorišče MagdaFeszta je Forum Csokonai, en program pa bodo gostili tudi Hiša literature v Debrecenu, mestno središče Debrecena, gledališče Csokonai in katoliška srednja šola Svetits.

VIII. Festival Fékomadta // Zsámbék (9.–10. oktober 2026)

9. in 10. oktobra bo v Zsámbéku že osmič potekalo posebno srečanje Fékomadta, posvečeno ohranjanju tradicije iz obdobja Árpádovcev, in velikanska lutkovna parada. Prvi dan se bo na travniku Páskomi začel niz brezplačnih programov, obiskovalci pa bodo lahko uživali v pravljični vasi, spominski ograji, koncertu FANDYR, barbarskem vinskem baru in interaktivni predstavitvi o svetu vikinških verovanj. Programi, ki jih je mogoče obiskati z dnevno vstopnico drugi dan dogodka, bodo potekali na več lokacijah: voden ogled porušene cerkve, baklarska procesija in srednjeveški sejem na travniku Páskomi ter plesna hiša Kecskepörk Kontáros v parku Kecskepark.

Burger, Blues, BeerFest // Szeged (9.–11. oktober 2026)

Na Burger, Blues, BeerFestu v Szegedu med 9. in 11. oktobrom ne bo manjkalo kulinaričnih in kulturnih doživetij. Prijetno mesto na Veliki nižini bo gostilo vidne predstavnike madžarske blues scene in najboljše burgerje v državi, postregli pa jim bodo tudi z ogromno izbiro več kot 150 vrst kraft in velikih piv. Na festivalu, ki bo potekal v Erzsébet-ligetu, lahko izberete najboljši burger, se preizkusite v pub igrah, sodelujete v tradicionalni delavnici in celo igrate z igralci Nogometne zveze Szeged, ki se pripravljajo na svetovno prvenstvo.

IX. Festival Murci v dolini Nivegy (10. oktober 2026)

10. oktobra bodo vasi v dolini Nivegy praznovale tudi novo vino: na festivalu Murci, ki letos poteka že devetič, bodo najboljša vina in sveže Murci, glasba in seveda živahno vzdušje ob trgatvi odgovor na nepozabna gastronomska doživetja. Brezplačen dogodek je vsekakor obvezen za ljubitelje vina in Balatonskih višav – za več informacij poiščite dogodek na Facebooku!

Jesenski piknik Etyek (10.–11. oktober 2026)

10. in 11. oktobra bo življenje na Gastronomski promenadi v Etyeku znova zaživelo. Takrat bo potekal dvodnevni jesenski piknik Etyek, praznovanje vina, gastronomije in glasbe, ki ga bo slikovit razgled na okoliške vinograde naredil še bolj nepozabnega. V soboto boste po Péterfy Boriju, Ham Ko Hamu, Co Leeju, Animal Cannibals in 5 finalistih talentov Fogd meg a borom! lahko nazdravili skupini Imago Mundi, v nedeljo pa bodo na različnih prizoriščih piknika Etyek nastopili 6 nastopajočih iz Dumaszínház. Pričakujete lahko posebne okuse, raznolik program in prijazno vzdušje.

XXIII. Festival kostanja v Ágfalvi (10.–11. oktober 2026)

10. in 11. oktobra vas bo božanski vonj po pečenem kostanju odvrnil od sivega vsakdana v Ágfalvi. V vasi, ki leži približno 6 kilometrov od Soprona, bo ponovno potekal Festival kostanja Ágfalvi, ki tako kot v prejšnjih letih obiskovalce pričakuje s spektakularnimi predstavitvami, jahanjem, sejmom, zabaviščnim parkom in programi za družine. V mirnem, naravnem okolju kluba Vadon Lovas bosta Ádám Szombath inenekara, Jolly in koncert Döndi Duó & Roli ustvarjajo festivalsko vzdušje. Za cene vstopnic in podroben program spremljajte Facebook stran dogodka!

29. festival čabajskih klobas // Békéscsaba (22.–25. oktober 2026)

Dogodek v Békéscsabi, ki ima dolgo zgodovino, vas vsako leto pričakuje z privlačnim programom. Festival čabajskih klobas je nastal z namenom praznovanja priljubljene čabajske klobase in ni naključje, da so tradicionalni programi, tematski kolini in svinjska grla ter tekmovanja v gnetenju klobas še danes velika atrakcija. Med 22. in 25. oktobrom lahko v Békéscsabi poleg gastronomskih dogodivščin srečate tudi znane obraze madžarske glasbene scene. Nepozabno vzdušje bodo še dodatno popestrili koncerti Rúzse Magdi, Dzsúdló, Neoton Família, Dánielfy in Parno Graszt.

5. Füstifeszt // Tiszafüred (23.–24. oktober 2026)

Jesenski festival za vse okuse bo v Tiszafüredu potekal od 23. do 24. oktobra. Füstifeszt bo poskrbel za dobro razpoloženje za podaljšani vikend z okusnimi gastronomskimi dobrotami: kot že ime festivala pove, so v središču pozornosti dimljeni okusi. Prižgejo dimna kolesa in peč ter goste osupnejo z dimljenimi jedmi, pripravljenimi na žerjavici in odprtem ognju. Božanske jedi spremljajo topli napitki, kakovostna vina in pálinke, med spremljevalnimi programi pa obiskovalce pričaka obrtniški sejem, družinski programi, prefinjena glasbena zasedba in svetovno prvenstvo v rezljanju buč iz Tise.