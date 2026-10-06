Jesenski okusi: 5 osupljivih gastropubov s sezonskimi dobrotami

Ko temperature padajo, si v restavracijah zaželimo obilnih jedi. In sprememba letnih časov pomeni, da je čas, da poiščemo najboljše okuse sezone! (x)

SIMALIBA Belvárosi Csárda

Ko poletje počasi prehaja v jesen, lahke jedi nadomeščajo obilnejši, obilnejši okusi. V SIMALIBA Belvárosi Csárda so na jedilniku resnično jedi, zaradi katerih imamo radi madžarsko kuhinjo: bogate domače klasike, dobrote na osnovi paprike in značilne gosje specialitete. Restavracija, ki se nahaja v neposredni bližini ulice Váci in nabrežja Donave, združuje tradicionalne recepte z modernim vzdušjem gostilne v središču mesta, zaradi česar je odlična izbira za obilno kosilo ali celo večerjo po sončnem jesenskem sprehodu.

1052 Budimpešta, Piarista utca 6.

TATI

Na mizi v TATI ne manjka jesenskih okusov, saj se z ohlajanjem vremena tudi krožniki prilagajajo ritmu narave. Eden glavnih likov jesenskega menija budimpeštanske restavracije, ki jo trikrat priporoča Michelinov vodnik in ponuja hrano »z doma na mizo«, ni nič drugega kot zelje: zeljni štrudelj se vrača, najdemo pa ga lahko tudi v fermentirani obliki in kot sekeljsko zelje. Značaj sezone dopolnjujejo šipek, slive in ena od jesenskih klasik, jelenov file, za bolj mračne dni pa pridejo na vrsto tople, bolj obilne jedi, vedno pripravljene iz tistega, kar dani letni čas ponuja v svoji najlepši obliki.

1074 Budimpešta, Dohány utca 58-62.

Restavracija Nádas

Le 30 kilometrov iz Budimpešte, v Vasadu, lahko uživate tudi v nepozabnih gastronomskih doživetjih, in sicer v restavraciji Nádas Pihenőpark. Tukaj jedi spremlja neprimerljiv razgled, zahvaljujoč lokaciji ob jezeru, s katero se ponaša restavracija Nádas. Na trenutnem jedilniku boste našli dobrote, kot so jesenska solata z blanširano bučo in napihnjeno kvinojo, duo bučne kremne juhe in prekajenih gosjih prsi, file iz divjih gob in kostanja s krompirjevimi krofi ali piščančja rolada, polnjena s suhimi slivami in orehi, prepojenimi z rumom. Vendar pa ne pozabite pustiti prostora tudi za bučni tiramisu!

2211 Vasad, Monori út 100.

Édes Mackó

Težko je najti bolj idealen letni čas za dimnikovo torto kot jesen: čeprav sonce še vedno sije, je prijetno zgrabiti vročo torto in jo grizljati. V Édes Mackó lahko to storite kadar koli, udeležite pa se lahko celo tematskih vikendov. Prvi vikend je namenjen tistim z občutljivostjo na gluten, drugi vikend prevladujejo sladice iz dimnikove torte, tretji vikend ponuja različice Kürtős Fondü, zadnji vikend pa je namenjen veganom. In najboljše pri vsem tem je, da lahko seveda jeseni naročite tudi najnovejšo priljubljeno hrustljavo torto “Crunchy Chimney Cake” z božansko kremo KITKAT® ali čokolado in koščki oblatov KITKAT®!

1146 Budimpešta, Állatkerti körút 14-16.

CZIN Bistro

16. Okuse jeseni strežejo tudi v CZIN Bistru v 11. okrožju, in to ne kar tako. Na povsem novem jedilniku so dobrote, ki jih imenujejo le zlato jesenske sezone: poleg legendarnega golaža lačne goste pogreje CZIN juha, ki si nato lahko naročijo hrustljavo račjo kračo s krompirjevimi rezanci in zeljem ali celo bučno rižoto. Morda najbolj posebna jed na jedilniku ni nič drugega kot domača ajdova ploščata pogača, ki vam jo postrežejo z ragujem iz jurčkov in kozjim sirom – in vse to lahko uživate v vzdušju vrtnega mesta!

1164 Budimpešta, Szabadföld út 79.