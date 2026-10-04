Zakladi Bauhausa, skriti za pobočji Bude: Iskali smo stavbe Molnárja Farkasa

Ni dvoma, da obraz Budimpešte, ki ga vsi poznamo, zaznamujejo impozantne palače, zgrajene v mirnem času, vendar lahko arhitekturno navdušenje najdemo ne le iz teh let. Sredi 20. stoletja, približno od tridesetih let prejšnjega stoletja, se je tukaj po zaslugi Molnárja Farkasa pojavil tudi Bauhaus, ki je v prestolnico prinesel svet čistega oblikovanja, ki ga do takrat med secesijskimi stavbami komajda poznamo. Kaj pa točno mislimo z Bauhausom, kdo je bil Molnár Farkas in katere stavbe lahko povežemo z njegovim imenom?

Nerazumljeno gibanje, ki je imelo vpliv na svetovni ravni

Težko je najti drugo gibanje, ki bi bilo tako nerazumljeno kot Bauhaus. Celo njegova definicija je majava, saj so ga skozi leta na toliko mestih označevali za arhitekturni slog, medtem ko Walter Gropiusova delavnica presega to kategorijo. Šola, ustanovljena leta 1919 v Weimarju v Nemčiji, je fenomen, del modernega gibanja, katerega cilj je bil prenesti na svoje učence odprt pristop, ki ga je predstavljala.

Fotografija nekdanje šolske stavbe Bauhaus iz leta 2006 // Foto: Wikimedia Commons

Ni šlo le za arhitekturo: želela si je na novo premisliti vizualni svet, da bi zadostila industrijskim potrebam sodobne družbe, ki se je obnavljala po prvi svetovni vojni. V skladu s tem ciljem je združila uporabne umetnosti (oblikovanje stavb, industrijsko oblikovanje) z likovnimi umetnostmi (slikarstvo, kiparstvo, glasba).

Njeno najpomembnejše načelo je bilo stališče, da »oblika sledi funkciji«: predmeti naj služijo ne le estetskim, temveč tudi funkcionalnim namenom. Ta ideja se odlično odraža v arhitekturi; hiše Bauhaus so zaznamovale funkcionalne oblike, čiste, preproste barve, uravnotežena asimetrija, industrijski materiali in celovita zasnova, ki je združila tehnike šole v enoten koncept.

Šola, ki je temeljila tako na teoretičnem kot praktičnem izobraževanju, je bila leta 1933 zaprta zaradi pritiska nacističnega režima, vendar njene ideje niso izginile z odhodom učencev in učiteljev. Bauhaus se je iz Združenih držav Amerike razširil na Bližnji vzhod, skoraj po vsem svetu, njegov vpliv pa je še danes viden v sodobnem oblikovanju.

Stoli Wassily, zasnovani po načelih Bauhausa na podlagi modelov Breuerja Marcella // Foto: Wikimedia Commons

Pravi madžarski Bauhauser: Molnár Farkas

Eden najvplivnejših madžarskih predstavnikov šole Bauhaus je bil Molnár Farkas, ki je svojo kariero začel kot slikar, a se ga lahko spomnimo kot ene izjemnih osebnosti madžarske moderne arhitekture. Leta 1921 se je na povabilo arhitekta Alfréda Forbáta pridružil šoli Bauhaus.

Ker weimarska institucija še ni imela formalne arhitekturne izobrazbe, je Molnár delal v direktorjevem lastnem oblikovalskem biroju Walterja Gropiusa. V teh letih je ustvaril tudi zasnovo »Hiše rdeče kocke«, ki je predstavljala sodobno družinsko hišo.

Njegova prelomna vizualna zasnova je navdušila njegove sodobnike in sprožila burne razprave. Vsekakor pa mu lahko pripišemo, da je načrt na koncu dosegel mednarodni uspeh in ga danes hrani MoMa (Muzej moderne umetnosti) v New Yorku.

Umetnik, ki je bil vzgojen v svobodnem duhu zibelke evropske avantgarde, se je leta 1925 vrnil domov, dokončal študij na Univerzi za likovno umetnost, ki ga je začel že prej, in začel graditi svojo arhitekturno kariero. Večinoma je načrtoval družinske hiše, vile in stanovanjske bloke, poleg arhitekturnega dela pa je deloval tudi kot madžarski delegat in vodja mednarodnih kongresov moderne arhitekture.

Integrativno oblikovalsko razmišljanje, ki ga je prinesel Bauhaus, je bilo v veliki meri prisotno v njegovih stvaritvah, kar je pomenilo, da za svoje stranke ni ustvaril hiše, temveč dom. V primerjavi z njegovimi sodobniki je bilo njegovo delo značilno še večja preprostost, funkcionalnost in iz tega izhajajoča iznajdljivost. Vemo pa lahko tudi, da je rad uporabljal različne prostorske povezovalne naprave, kot so krilna vrata, harmonika vrata in podobno.

Ali prvič slišite njegovo ime?

Čeprav so vrednote, ki jih je zastopal Farkas Molnár, nedvomne, ga in njegove stavbe pozna le malo ljudi. In to ni mogoče zaslediti le v dejstvu, da je trend, ki ga je zastopal, manj znan. Molnár je zastopal močna stališča tako profesionalno kot politično, kar ni bilo nujno v skladu s takratnim vodstvom. Zato so ga pisarne raje ignorirale, arhitekt pa je bil popolnoma odrezan od možnosti državnih naročil.

Če pa se vprašamo; kje je v Budimpešti stavba Bauhaus, potem vsaka nit vodi skoraj izključno k Farkasu Molnárju. Strogo gledano, Bauhaus lahko imenujemo le tiste hiše, ki so jih zasnovali nekdanji učenci šole, vse ostalo je moderno.

Najbolj načelen primer Bauhausa na ulici Napraforgó

Torej, na ulici Napraforgó, ki se imenuje soseska Bauhaus, stoji le ena hiša, stavba, ki sta si jo zamislila Farkas Molnár in Pál Ligeti. je bila zasnovana po načelih Bauhausa. Na naslovu Napraforgó utca 15 je del eksperimentalnega stanovanjskega naselja, kjer je bilo v dvajsetih in tridesetih letih 20. stoletja zgrajenih 22 hiš, pri načrtih pa je sodelovalo 21 arhitektov.

Zato je stanovanjsko naselje zelo vznemirljiv prikaz razmišljanja arhitektov tistega časa o modernizmu.

Napraforgó utca v tridesetih letih 20. stoletja // Foto: Fortepan / Ákos Lőrinczi

Med številnimi stavbami v modernističnem slogu izstopa delo Molnára in Ligetija preprosto zato, ker je bilo to prvi in najbolj načelen primer Bauhausa na Madžarskem.

Hiša, v kateri je nekoč živel kipar Gyula Illés, se ponaša s strešno teraso z ravno streho, značilno za weimarsko šolo, danes pa prvotne zaradi garaže, zgrajene pred fasado, in manjših preureditev ne moremo več videti.

Celo Farkas Molnár se je lahko motil: vila Hevesy

Ko gremo iz Pasaréta proti Rózsadombu, lahko vidimo eno Molnárjevih črnih ovc in tudi njegovo zgodnje delo iz leta 1931 na ulici Cserje 4. Od zunaj je to resnično revolucionarna stavba: zanjo so značilne čiste linije, jeklene cevne ograje, ravna streha in široka trakasta okna. Vendar pa je njena notranja zasnova pustila za seboj pomembna vprašanja, kot je, ali resnično zadovoljuje potrebe stanovalcev.

Pri načrtovanju hiše je Molnár vztrajal pri uresničitvi vizije živega stroja, tj. doma, kjer ima vse svojo pravilno funkcijo in deluje pravilno, tako kot stroj. Tako je brez kompromisov ustvaril dom dragega prijatelja, fotografa in umetnostnega zgodovinarja Ivána Hevesyja in njegove žene, fotografinje Kate Kálmán, ki je imel v prvem nadstropju celo temnico, notranjost pa je bila sestavljena iz svetlo modrega in rumenega pohištva.

Ko pa je družina prevzela stavbo, so se pojavile težave: zaradi pomanjkanja otroške sobe družina Hevesy čez nekaj časa ni mogla več bivati vanjo, ogromna okna so poleti v stene vnašala saharsko vročino, pozimi pa antarktični mraz, stanovalci niso radi hodili po stopnicah, pohištvo pa je bilo pobarvano črno-belo. Nazadnje so s pomočjo Ferenca Popperja razširili severovzhodno stran hiše, da bi lahko namestili otroke, in se leta 1941 preselili v bolj tradicionalno grajeno hišo.

Vesti o vili Dálnoki-Kováts se je razširila vse do Japonske

Vila Dálnoki-Kováts na ulici Lejtő se že omenja kot Molnárjevo prvo, resnično zrelo delo, po udobju pa je v ostrem nasprotju z stavbo na ulici Cserje. Hišo je leta 1932 zgradil Jenő Dálnoki Kováts, direktor Nacionalnega industrijskega odbora. Vila je estetsko harmonična stvaritev, v kateri je Molnár dal prostor udobnim, funkcionalnim in po meri izdelanim vidikom.

Notranji prostori so podnevi osvetljeni s sončno svetlobo, skozi okno pa vas pozdravlja čudovita panorama Sashegyja, arhitekt pa je sanjal tudi o zimskem vrtu in sončni terasi. Tako je polkrožno okno zimskega vrta, ki se je ohranilo skoraj v prvotni obliki, postalo ena najbolj ikoničnih značilnosti hiše.

Zato ni naključje, da je hiša leta 1933 na milanskem trienalu osvojila najboljšo oceno v kategoriji družinskih hiš, zahvaljujoč mednarodnemu tisku pa se je njena slava razširila vse do Japonske. Vendar pa turbulentni časi niso prizanesli niti tej hiši; med drugo svetovno vojno jo je zadela bomba, nato pa je enega za drugim menjala lastnike in stavbo preoblikovala skoraj do neprepoznavnosti.

Med številnimi menjavami lastništva je bil slikar Tamás Trombitás tisti, ki je delno prispeval k obnovi hiše kot zgodovinskega spomenika.

Vila Delej, zgrajena kot zanimivost Hegyvidéka, kjer je živel tudi Molnár

Med najbolj znanimi je vila Delej, zaklad na zahodni strani hriba Gellért, ki je bila ena prvih modernih stanovanjskih stavb v Hegyvidéku v Budimu. Vilo, zgrajeno leta 1929, je Molnár Farkas skupaj s Pálom Ligetijem zasnoval za gradbenika Gézo Deleja na ulici Mihály 11. Čisto oblikovana hiša, prav tako z ravno streho in čudovitim razgledom, je imela pet večjih sob in eno manjše stanovanje.

Od teh sta Farkas Molnár in njegova žena in desna roka Hedvig Herrfurth živela v 52 kvadratnih metrih velikem stanovanju. Njun dom je opremil arhitekt, zato je bil glavni bivalni prostor večnamenska dnevna soba.

Prostor, opremljen z lahko premičnimi elementi, je služil kot dnevna soba, Molnárjeva delovna soba, shramba, tukaj pa so lahko celo sprejemali goste. Večina modernega cevastega pohištva je bila plod domišljije Molnárjevega prijatelja Marcela Breuerja, ki je prav tako študiral na Bauhausu.

Notranjost, ki jo je zasnoval študent Bauhausa, je bila ob nedeljah odprta za javnost. Žal je o njegovih poznejših letih znanega le malo. Ko je družina rasla, so se Molnárjevi preselili na naslov Lotz Károly utca 4/b, ki ga je prav tako zasnoval mož, vendar je gotovo, da danes prvotne stavbe ne moremo več videti.

Z leti so se hiše Farkasa Molnárja množile v Pasarétu, Rózsadombu in Hegyvidéku. Med njegovimi deli lahko vidimo predvsem družinske hiše, vendar je njegovo ime povezano zk stavbi za osebje delavske bolnišnice OTI, ki jo je zasnoval skupaj z Józsefom Fischerjem, ali madžarski cerkvi Svete dežele, ki prav tako kaže bizantinske značilnosti.