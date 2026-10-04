Pravljično svetlobno cesarstvo Margaretinega otoka bo obiskovalce popeljalo vse do Čudežne dežele.

Lumina Park 2026 se odpira oktobra!

Palatinus bo že šestič odet v svetlobo, saj bo Lumina Park 20. oktobra odprl svoja vrata s prenovljeno, še bolj čarobno temo.

To jesen bo Lumina Park prevzel dobro znani Palatinus Stard, popolnoma prenovljen, in obiskovalce popeljal naravnost v Čudežno deželo. Seveda bo tokrat zgodba o Alici oživela, zahvaljujoč več kot 200 instalacijam!

Prihajata Beli zajec, Nori klobučar, seveda pa tudi Srčne kraljice ne smemo izpustiti iz nenavadne pustolovščine – splača se ji posvetiti vsaj dve uri in ujeti čim več figur.

Brez pretiravanja lahko rečemo, da je Lumina Park, ki temelji na poljskem konceptu, najljubši svetlobni park v Evropi in največji v regiji: v Budimpešti se lahko sprehodite 1,5 kilometra skozi pravljično kraljestvo, ki se kopa v svetlobi.

Luči bodo na območju Palatinusa prižgane pozno popoldne, verjetno do marca, tako da se boste lahko udeležili tega čarobnega potovanja v parku Lumina do 21. ure, ob določenih dneh pa do 22. ure. Potovanje se bo nadaljevalo skozi ogledalo!

Kontakt:

Park Lumina

1003 Budimpešta, Soó Rezső stny. 1.