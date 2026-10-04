7 očarljivih vodenih sprehodov po Budimpešti za najlepše mesece zlate jeseni

Medtem ko prestolnica oblači svoja najlepša jesenska oblačila, se oktobra in novembra podajte na pot odkrivanja in spoznajte zgodbe vznemirljivih budimpeštanskih stavb.

Ogled prenovljene veleblagovnice Corvin

Kaj se zgodi, ko je treba znani, zgodovinski stavbi vrniti življenje? Kako lahko hkrati ohranite značaj stavbe in v njej ustvarite nove funkcije? Med dogodkom KÉK City Walks 4. oktobra si lahko ogledate notranjost in zunanjost veleblagovnice Corvin, ki je bila dolga leta skrita za pločevinasto oblogo, in spoznate zgodovino prenove, ki jo je pohvalila tudi žirija budimpeštanske nagrade za arhitekturo leta 2025.

Datum sprehoda: 4. oktober 2026

Nenavadni in čudežni žuželki v mestnem parku

Oktobra in novembra bo programska serija Imagine Millennium130 predstavila temno stran Trga herojev, grad Vajdahunyad in nekdanjo spektakularno četrt. Udeleženci sprehoda lahko najdejo sledi izginulih zabaviščnih prizorišč in spoznajo manj slovesno plat Budimpešte s preloma stoletja, kjer so bili ljudje, katerih telesa ali videz sta se razlikovala od običajnega, nekoč predstavljeni kot spektakel.

Datum sprehoda: 4. in 17. oktober, 1. in 8. november 2026

Včerajšnje rože

Danes si je težko predstavljati, a gradnja v secesijskem slogu je bila konec 19. stoletja škandalozna in drzna stvar. Celo Franc Jožef sam ni gledal na ta »razširjajoči se novi slog«, a na ulicah madžarske prestolnice so ena za drugo vznikale secesijske palače, elegantne veleblagovnice in javne zgradbe. 10. oktobra in 29. novembra boste imeli priložnost raziskati očarljive zgradbe mestnega središča z ekipo long-step.walking?.

Datumi sprehoda: 10. oktober, 29. november 2026

Razkošje in zgodovina: Pustolovščina na Andrássyjevi aveniji

Andrássyjeva avenija ni le o svojih stavbah, temveč tudi o ljudeh, ki so jo oblikovali. Cesta, kjer vsak korak pripoveduje novo zgodbo, zaradi česar ni le ena najbolj znanih avenij v Budimpešti – »madžarske Elizejske poljane« – ampak tudi pravo potovanje skozi čas, kjer se preteklost in sedanjost srečata na vsakem vogalu. Na dogodku Pestbuda Walks lahko dvakrat, oktobra in novembra, okusite razkošje in dramatičnost najelegantnejše mestne avenije.

Datumi sprehoda: 11., 24. oktober, 8., 21. november 2026

Habsburžani in mrtvi

25. oktobra se lahko podate na vznemirljiv, raziskovalni sprehod po palačnem okrožju gradu Buda in habsburški Palatinski kripti, ki ga organizira Buda Castle Walks. Dobite lahko vpogled v življenje palatina Józsefa in njegove družine, katerim se lahko med drugim zahvalimo za drevesa Margaretinega otoka, Ludoviko, Tehniško univerzo in Inštitut za slepe. Vendar pa življenje nadvojvode, ki ga imenujejo tudi “najbolj madžarski Habsburžan”, ni bilo prizaneseno tragedijam – o tem bomo govorili tudi na sprehodu.

Datum sprehoda: 25. oktober 2026

Nogometne zgodbe z Gellértovega hriba – branilci Citadele

Nogometne zgodbe z Gellértovega hriba? Seveda! Ko gre za nogomet, se spomnimo stadionov, tekem, golov in velikih imen, toda na nenavadnem sprehodu po Budastepu se lahko seznanite z nogometnimi zgodbami, ki jih hranita Citadela in njena okolica. Če imate radi literaturo, zgodovino, arhitekturo in vas nogomet ne pusti ravnodušnih, potem vas 8. novembra na vrhu hriba Gellért čakajo Rejtő, Karinthy, Grosics, Bozsik, Zlata ekipa in osupljiva panorama.

Datum sprehoda: 8. november 2026

Ekološko prijazna Budimpešta

14. novembra bo med prijetnim jesenskim sprehodom po Budi v središču pozornosti resnično pomembna tema na dogodku Sétaműhely. V to soboto popoldne se jim bo vredno posvetiti, saj se boste med drugim naučili, kako živeti bolj stroškovno učinkovito in zdravo. Skozi zgled naprednih trgovin, kavarn in galerij na ulici Bartók Béla boste spoznali bolj trajnostno plat mestnega življenja.

Datum sprehoda: 14. november 2026.