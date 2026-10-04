6 fantastičnih predstav v Budimpešti, ki vas bodo veselile vse daljših jesenskih večerov

Ko se dnevi krajšajo, se vse bolj zaželimo, da se usedemo v avditorij in se izgubimo v včasih bleščečem, včasih dramatičnem svetu gledališč. Na srečo sta impresivna tudi oktobrska in novembrska programa: tukaj je pet predstav, ki si jih boste zagotovo zapisali v koledarje! (x)

Peti korak // Central Theater (2., 3., 28. oktober, 7. in 15. november 2026)

Ali je mogoče o odvisnosti, izgubi, očetih in sinovih govoriti s humorjem? Uspešna igra Davida Irelanda dokazuje, da je. James in Mike se srečata na srečanju Anonimnih alkoholikov in med njunima pogovoroma se razkrije zgodba o dveh generacijah, dveh ranljivih ljudeh in nenavadnem odnosu. Ko se zbližata, se meja med pomočnikom in odvisnikom, očetom in sinom zabriše. Za ostrim humorjem se skrivajo globoka čustva, zgodba postaja vse bolj osebna – predstava bo 2. oktobra uprizorjena v Centralnem gledališču v režiji Dávida Puskása, z Miklósom H. Vecseijem in Róbertom Martonom.

Čas je za luč // Artus Stúdió (9. oktober 2026)

Ali lahko nekdo, ki nima oči, vidi, ali je lahko nekdo, ki jih ima, slep? Ali videti in gledati pomenita isto? Posebna produkcija, njen glavni junak, Dániel Klabacsek, ki se sam ukvarja s to temo, raziskuje takšna in podobna, resnično miselno vzbujajoča vprašanja. Predstava, ki se je rodila iz življenja in dveh romanov slepega pisatelja Jacquesa Lusseyrana, je plod sodelovanja med gledališčem Baltazár in Artusom: Dóra Elek in Gábor Goda, vodji obeh skupin, sta skupaj ustvarila produkcijo z namenom, da nagovorita vse ljubitelje gledališča – naslednjič 9. oktobra v Artus Stúdió.

Marxov Kapital // Narodno gledališče (10., 11. oktober, 6. november 2026)

Marxov Kapital se začne s kontroverznim življenjem Karla Marxa in idejami, ki jih je oblikoval skupaj s Friedrichom Engelsom, nato pa nas popelje v sedanjost. Kako je Kapital postal eden od temeljev ideologij, ki so opredelile zgodovino 20. stoletja? In zakaj se še danes prepiramo z Marxovo zapuščino? Predstava Narodnega gledališča ni suhoparna lekcija zgodovine: z grotesknim humorjem, elementi farse in močnimi odrskimi podobami govori o svobodi, veri, družini, skupnosti in ideologijah. Gre za provokativno, igrivo in včasih kruto tragikomedijo, z drugimi besedami, nenavaden ples smrti o tem, kako ideje oblikujejo naš svet.

Kazimir in Karoline // Gledališče Katona József (10., 11., 14. oktober 2026)

Kjerkoli že sta Kazimir in Karoline, v Nemčiji dvajsetih let 20. stoletja ali danes pri nas, drama Ödöna von Horvátha nikoli ne izgubi svoje aktualnosti. Tokrat bo hladna resničnost, ki se skriva za vrtincem wurstlijev, prišla na površje na glavnem odru gledališča Katona József, in to ne kar tako: v labirintnem klubu, kot si ga je zamislila režiserka igre Amélie Niermeyer, nemška operna in gledališka režiserka, predsednica Bavarske akademije dramskih umetnosti. Poleg naslovnih junakov – Zsófie Tóth in Dávida Vizija – bodo like, ki so se umaknili na rob družbe, upodobili tudi drugi člani skupine in gostujoči umetniki ter univerzitetni študenti. Premiera bo 10. oktobra!

Dva ponedeljka v spominu // Pesti Színház (10., 11., 17., 29. oktober, 4., 13., 24., 28. november 2026)

Malo ljudi ve, da je Arthur Miller pred pisateljsko kariero v mladosti delal v skladišču avtomobilskih delov. Njegove izkušnje tam so pripeljale do enodejanke Dva ponedeljka v spominu, katere mladi junak išče priložnost za izbruh, tako kot je nekoč svetovno znani dramatik. Sanje, ki jih delavci gojijo, skrita upanja, ki obarvajo sivino vsakdana … »Patetična komedija« bo predstavljena v Pesti Színház 10. oktobra v režiji Benőa Balázsa Fehérja, v igrah pa bodo nastopili Péter Rudolf, József Wunderlich, András Kern in mnogi drugi odlični umetniki.

4-6 // Vígszínház (več datumov)

Sezona se je komaj začela, Vígszínház pa je že predstavil eno svojih najbolj pričakovanih novosti – kaj drugega bi lahko bilo kot 4-6, nova predstava ekipe @LL3t4rgIA! V režiji Attile Vidnyánszkyja ml. se tokrat osredotoča na leta po končani srednji šoli, generacijo mladih odraslih in študentov ter preučuje, kaj pomeni biti Madžar danes z njihove perspektive. Poleg tega se naslov ne nanaša na ikonično vozilo, temveč na edinstven svet pubov na Velikem bulvarju – poleg članov skupine lahko v posebni predstavi vidimo tudi Pogányja Indulója.