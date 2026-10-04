Priljubljena budimpeštanska pivnica vas čaka s pivsko turo po prestolnici in vzdušjem Oktoberfesta

Nalijte si vrčke, gremo na pivsko turo! Tudi Budimpešta se nam bo oktobra pridružila in vzdušje Oktoberfesta se bo preselilo v mesto. Prihajajo festivalska piva, bavarske klasike in seveda večeri “samo še en pint”. Če imate radi pivske pustolovščine, boste ta mesec našli veliko za odkriti, pa naj gre za nove priljubljene ali dobro znane jedi. (x)

Ena od neizogibnih postankov na pivski turi je Stifler Beerhouse & Kitchen, kjer vas čaka skoraj 20 pip, češke in bavarske klasike, madžarska kraft piva in sveže točeno pivo iz tankov Pilsner Urquell. Poleg tega bo 5. oktobra predstavljen nov jedilnik.

Pester jedilnik dopolnjujejo obilne pubske jedi: svinjska krača, dušena v pivu, z bavarskim zeljem, hrustljava svinjska krača in ena od ikoničnih jedi čeških pubov, vloženi sledov sir. Navsezadnje ni dvoma, da je vse pripravljeno za pristen in srčen pubski večer v središču Budimpešte!