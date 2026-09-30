Priljubljen doživljajski center v središču Budimpešte gosti brezplačen družinski dan

Prvo soboto v oktobru bo Trg Szervita poln vznemirljivih otroških programov in dejavnosti ob družinskem dnevu Evropskega doživljajskega centra. (x)

Evropski doživljajski center v Budimpešti, ki je bil odprt lansko poletje in se zdaj ponaša z več kot 34 tisoč obiskovalci, ponuja vznemirljiv družinski dan tistim, ki prihajajo z otroki jeseni. Na brezplačnem dogodku, ki bo potekal 3. oktobra, se lahko o Evropi naučite več prek informativnih programov in iger, povezanih z Evropsko unijo.

Popolnoma prizorišče brez ovir, ki predstavlja delovanje Unije z uporabo multimedijskih orodij, si lahko brezplačno ogledate vse leto, v okviru družinskega dne pa bo tudi Trg Szervita, kjer se nahaja doživljajski center, poln ustvarjalnih, igrivih dejavnosti. Dogodek, ki traja ves dan, bo vključeval kvize o EU, kolo sreče, ustvarjalno delavnico in DJ-ja.

Najmlajši lahko uživajo tudi v poslikavi obrazov, zlaganju balonov, barvanju, izdelovanju perlic in zastavic, starejši pa lahko svoje znanje preizkusijo v kvizih in izdelajo unikatna darila iz recikliranih materialov. Splača se opraviti čim več postaj, saj lahko znamke, zbrane med igrami, na koncu dneva zamenjate za darila.

Med obiskom bi bilo škoda zamuditi notranjo razstavo, ki je prav tako brezplačna, kjer se lahko na sodobnih, interaktivnih postajah – kot so izkušnja VR, 360° kino in foto stena – naučite več o institucijah in delovanju Evropske unije. S pomočjo izobraževalnih vsebin se lahko naučite tudi, kako politične odločitve Parlamenta, Komisije in Sveta vplivajo na naše vsakdanje življenje.

Vsebina interaktivnih postaj Centra izkušenj Evrope je na voljo v vseh 24 uradnih jezikih Unije. Vse dodatne informacije o dogodku najdete na dogodku na Facebooku.

Center evropskih izkušenj

1052 Budimpešta, Szervita tér 8.

Odpiralni čas: od ponedeljka do petka 8.00-18.00, sobota 10.00-17.00