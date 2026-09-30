20 fantastičnih festivalov v Budimpešti za jesen, ki bodo popestrili hladne dni

Prestolnica bo to jesen prispevala k kulturnemu polnjenju z vrsto nenavadnih programov. Med možnostmi so redko videni klasični filmi, projekcije glasbe v živo, posebne predstave sodobne pop glasbe, gastronomski festivali in vznemirljive predstavitve vizualnih umetnosti.

Kino festival Puškin 100 (25. september – 28. november 2026)

Kino Puškin bo novembra praznoval 100. obletnico svojega odprtja. Kino, znano po svoji razkošni notranjosti, ki velja za eno najlepših na svetu, se bo pomembnemu dogodku poklonilo z izjemno serijo programov. Vstopnico se splača kupiti, saj vas na festivalu Puškin 100 vsak teden od 25. septembra do 28. novembra čakajo posebni filmi, kreativne filmske novice in interaktivne razprave. Vredno praznovanje preteklih 100 let impozantnega filma ne bi bilo popolno brez redko predvajanih klasik, ki si jih boste imeli priložnost ogledati tudi iz udobnih kino sedežev na ogromnem platnu.

Mednarodni knjižni festival v Budimpešti // Hungexpo (1.–4. oktober 2026)

Med 1. in 4. oktobrom se bo smetana sodobne literature ponovno zbrala, tokrat na Hungexpu. 31. mednarodni knjižni festival v Budimpešti se bo osredotočil na nemško literaturo, gostil svetovno znane avtorje in bralcem ponudil več kot petdeset tisoč zvezkov ter brezplačne programe.

Budapest Contemporary // Bálna Budapest (2.–4. oktober 2026)

Med 2. in 4. oktobrom bo Bálna Budapest gostila veliko praznovanje sodobne umetnosti, razstavo in sejem Budapest Contemporary. Dogodek, ki je že četrtič leto zapored, ponuja navdihujoče stičišče za nadarjene umetnike, zbiratelje in ljubitelje umetnosti na tisoče kvadratnih metrih. Poleg več kot 30 priznanih galerij bo predstavljen tudi povsem nov oddelek za oblikovanje in nakit s 40 umetniki ter poseben modni program, ki ponuja vpogled v najnovejše umetniške in oblikovalske trende.

24. judovski festival Spinoza (od 7. oktobra 2026)

7. oktobra se bo v gledališču Spinoza na ulici Dob začel nepozaben dogodek, judovski festival Spinoza, ki bo občinstvo dva tedna zabaval s koncerti, gledališkimi predstavami, filmskimi projekcijami in pogovori. Med »glavnimi junaki« bodo Tony Curtis, ZsaZsa Gábor in Barbra Streisand; biografska igra slednje bo ena od premiernih predstav festivala. Pester program vsak dan ponuja nekaj drugačnega, na primer koncert bosta imela Judit Klein in Haverim, predvajan bo nemi film Judovska sreča, vstopnice pa lahko kupite tudi za predstavo Györgyja Gáborja Talmud, Tora in drugi.

Lisztov festival // na več lokacijah (8.–22. oktober 2026)

Med 8. in 22. oktobrom bo Budimpešta ponovno v središču kulturnega življenja: prispel bo Lisztov festival, ki bo tudi letos občinstvo pozdravil s prestopanjem žanrskih meja in ponujanjem posebnih doživetij. Ljubitelje klasične glasbe bodo zabavali London Sinfonietta, The Cleveland Orchestra in rezidenčni ansambel Elbphilharmonie, Autechre pa bo v Hišo glasbe prinesel svet elektronske glasbe. Program bodo obogatili tudi ples, literatura in likovna umetnost, od Art Market Budapest do jesenskega literarnega festivala Margó.

Jesenski vrtnarijski dnevi // Arboretum Buda (9.–11. oktober 2026)

Kampus MATE Buda bo med 9. in 11. oktobrom gostil predavanja o vrtnarjenju in vodene oglede arboretuma. Med jesenskimi vrtnarskimi dnevi boste imeli ves konec tedna od 9. do 18. ure na lokaciji Villányi út možnost nakupa vaših zelo zaželenih zunanjih in sobnih rastlin.

Dan kave // Millenáris (10. oktober 2026)

10. oktobra bo steklena dvorana Millenáris polna ljubiteljev kave in najboljših specialnih mletih kav za Dan kave. 14. letni festival kave bo predstavil 35 razstavljavcev, brezplačne degustacije, spektakularne predstavitve in posebne ponudbe – nekaj, kar morate videti za kofeinske odvisnike!

Letošnji Dan kave ponuja neomejeno degustacijo kave in ekstravagantno izbiro

Letošnji Dan kave ponuja neomejeno degustacijo kave in ekstravagantno izbiro

Če vaša jutranja kava ni le kofeinski dvig, ampak pravi ritual, potem se bo 10. oktobra splačalo odpraviti v dvorano D Millenárisa.

Dan Kőbánye // Kulturni center Kőrösi (10. oktober 2026)

Letošnji dogodek Dan Kőbánye vas 10. oktobra vabi na potovanje skozi čas z vzdušjem: v nostalgični kavalkadi v Kulturnem centru Kőrösi obiskovalce čakajo filmske projekcije, tekmovanje v metanju čarobne kocke, koncert Szandija, srečanje z občinstvom v oddaji Neighbors in astronavt Bertalan Farkas, osvežilni Traubi in krompirjevi rezanci v bifeju pa spominjajo na otroštvo, retro notranjost stanovanj in vinilne plošče pa zagotavljajo pristno vzdušje.

VIII. Srečanje Ferihegy Ikarus // Aeropark (10.–11. oktober 2026)

10. in 11. oktobra se bodo v Aeroparku naselili legendarni avtobusi madžarske avtomobilske industrije. VIII. Tisti, ki kupijo vstopnice za srečanje Ferihegy Ikarus, se ne bodo morali zadovoljiti le z ogledom ikoničnih vozil: vrzelLahko se popeljejo na pustolovščino, izkusijo zagon motorja, na voljo pa jim je tudi simulator.

Jesenski literarni festival Margó // Narodno plesno gledališče (15.–18. oktober 2026)

15. letni literarni festival Margó vam bo to jesen pomagal spoznati aktualne mojstrovine svetovne in madžarske književnosti. V okviru Lisztovega festivala bodo med 15. in 18. oktobrom potekale brezplačne predstavitve knjig – v Narodno plesno gledališče bodo na primer prišli Mart Kivastik, Ragnar Ólafsson in Beatrix Serrano – podeljena pa bo tudi nagrada Margó za najboljši prozni prvenec. Eden od nastopajočih v večernem literarno-glasbenem bloku bo MORDÁI, ki predstavlja žanr folk-rock, občinstvo pa bo lahko prvič v živo slišalo tudi glasbeni program za roman Noé Kiss Tibor: Taljenje.

Umetniški sejem Budimpešta // MTK Sportpark (15.–18. oktober 2026)

Najbolj pomemben umetniški sejem v srednji in vzhodni Evropi bo od 15. do 18. oktobra predstavil najbolj vznemirljiva sodobna dela, galerije in današnjo vzhajajočo generacijo umetnikov. Razstavljavci iz več kot 50 držav bodo prišli na umetniški sejem Budimpešta, ki ga bo letos gostil MTK Sportpark.

Isolation Budapest // Akvárium Klub (17. oktober 2026)

Bodite del srečanja glasbenih svetov 17. oktobra v Akvárium Klubu. Isolation Budapest slavi raznolikost underground glasbene scene, na kateri nastopajo umetniki iz različnih žanrov. Mednarodno polje krepijo med drugim soul pevka Charlotte Colace, rockovski Fantastic Negrito, elektronik Walter Astral in Sorvina, ki ustvarja fuzijo rapa, gospela in alternativnega hip-hopa. K raznoliki glasbeni izkušnji prispevajo tudi lokalni talenti, vključno z The Roving Chess Club ter Mátéjem Pénzesom in Zsebom.

Kolesarski festival ob koncu leta // Kopaszi-gát (17. oktober 2026)

17. oktobra se bo splačalo s kolesom odpraviti do Kopaszi-gáta, saj Grinta prireja kolesarski festival ob koncu leta. Dogodek bo gostilo priljubljeno prizorišče na prostem na bregu Donave, Kopaszikert, kjer se lahko ljubitelji kolesarjenja udeležijo različnih programov, s katerimi se bodo ozrli na letošnjo sezono cestnih dirk. Čez dan bodo udeleženci deležni priznanih športnikov, poročil in nepozabnih doživetij v skupnosti, zvečer pa bodo še bolj glasni. Udeležba je brezplačna, vendar je potrebna predhodna registracija, kontaktne podatke za katero najdete na dogodku organizatorja Grinta Bike & Café na Facebooku.

Družinski dan ob žetvi na bazarju Várkert (18. oktober 2026)

V prestolnici bo 18. oktobra potekal družinski dan ob žetvi. V kompleksu na trgu Ybl Miklós bodo od 10. do 18. ure na voljo brezplačne obrti in interaktivne igre, zainteresirani pa si lahko za vstopnico ogledajo nekatere predstave in koncerte.

III. Mednarodni filmski festival v Budimpešti // Kino Corvin (24. oktober – 1. november 2026)

BIFF bo med 24. oktobrom in 1. novembrom v kinu Corvin ponovno predstavil najbolj vznemirljive filme leta. Na dogodku bo prikazanih 45 del, ki so bila vsa zelo uspešna na festivalih v Cannesu, Benetkah in Sundanceu. Program vključuje na primer zgodovinsko dramo Moulin Lászla Nemesa in socialno satiro Radu Jude: Dnevnik sobarice. Med prvimi napovedanimi filmi sta kreativni dokumentarec in queer grozljivka. Ne samo filmi bodo tisto, zaradi česar se bo splačalo kupiti vstopnico, na festivalu lahko srečate tudi ustvarjalce!

Festival družabnih iger // Hungexpo (21.–22. november 2026)

21. in 22. novembra se bo prostorna dvorana kongresnega centra Hungexpo spremenila v raj družabnih iger. Festival družabnih iger bo združil razvijalce, založnike in seveda oboževalce, ki se bodo lahko seznanili z aktualnimi trendi in novostmi ter preizkusili svoje spretnosti na 600 mizah.

Veganski vrh // Europa Event Center (7. november 2026)

7. novembra bo Europa Event Center ponovno napolnjen z obiskovalci Veganskega vrha: na enem največjih veganskih dogodkov v Evropi vas v dveh nadstropjih čakajo vznemirljive predstavitve, razprave, skupno kuhanje in gastronomska doživetja. Na odru bodo med drugim nastopili Kristóf Steiner, dr. László Buda in Patrik Baboumian, obiskovalce pa bodo čakali veganski izdelki, popusti, zdravstveni pregledi, razstavljavci in električni avtomobili. Za pridružitev programu vam ni treba biti vegan: pridite odprtega duha, okusite, se učite, navdihnite in preživite pomenljiv dan v družbi podobno mislečih!

23. filmski festival Version // več lokacij (17.–25. november 2026)

Med 17. in 25. novembrom bo Budimpešta in sedem podeželskih mest ponovno polna najbolj vznemirljivih dokumentarcev. 23. festival dokumentarnega filma o človekovih pravicah Version bo letos predstavil več kot 80 filmov. Letošnji moto »Verjamem, ko vidim?« postavlja še posebej aktualno vprašanje v dobi ponaredkov, umetne inteligence in manipuliranih vsebin: ali lahko še vedno verjamemo temu, kar vidimo? Program vključuje zgodbe Romov, ekološko krizo, ukrajinsko vojno, politiko, Na platnu bodo predstavljeni tudi radikalizacija in duševno zdravje. Projekcije bodo spremljala srečanja z občinstvom, razprave in strokovni programi.

Umetniški vikend Budimpešta // na več lokacijah (27.–29. november 2026)

V okviru Umetniškega vikenda Budimpešta bo med 27. in 29. novembrom svoja vrata za javnost odprlo več deset sodobnih galerij, studiev in alternativnih razstavnih prostorov. Dogodek, ki bo potekal prvi adventni vikend, vas bo z umetniškimi sprehodi in programi likovne umetnosti povabil, da pred prazniki upočasnite tempo. Obiskovalci se bodo lahko seznanili z vrhunskimi akterji in vzhajajočimi talenti sodobne umetnosti. Tridnevni festival, ki je namenjen tudi mladim, vključuje video umetniško predstavo z naslovom Barvni šum, ki bo občinstvo popeljala v poseben svet avdiovizualne umetnosti.

Adventni festival Only the Free // MOM Sport (28.–29. november 2026)

28. in 29. novembra bo v športnem centru MOM znova v središču pozornosti zdrav življenjski slog, saj prihaja adventna izdaja festivala Only the Free! Glavni poudarek bo na živilih brez glutena, sladkorja in laktoze, pa tudi na naravni kozmetiki in zelenih čistilih, lahko pa se udeležite tudi delavnic.