Najboljši novi madžarski filmi leta 2026: 11 kinematografov, ki jih morate videti letos

Za vas smo zbrali najboljše nove madžarske filme iz leta 2026. Na voljo so vse vrste filmov: drame, komedije in dokumentarni filmi. Izberite tistega, ki vam ustreza!

Eden najbolj pričakovanih madžarskih filmov leta 2026: Prihajam za božič

Najboljši novi madžarski filmi leta 2026 – ki so bili že predvajani:

Nisem ti

Film Nisem ti prikazuje notranji konflikt kitajske družine, ki živi na Madžarskem v zaprti in nenavadno mitski skupnosti Ganztelep. Zgodba se osredotoča na dva brata in sestro: Shanshan, nadarjenega pianista, in Langa, večnega upornika, ki se hkrati poskušata izvleči iz izolacije kitajske manjšine in tesne družinske vezi svojega tradicionalističnega očeta Songa.

Tukaj se počutim kot doma (Netflix)

Družina ugrabi prodajalko, ker verjame, da je njihova pogrešana hči. Ženska je prisiljena igrati igro, da bi preživela v svojem popačenem fantazijskem svetu.

Tiha prijateljica (HBO Max)

Življenja treh neznank spremeni drevo ginka v botaničnem vrtu, ki jih tiho poveže. Film Ildikó Enyedi bo Madžarsko zastopal v mednarodni filmski kategoriji na 99. podelitvi nagrad Akademije.

Kokoš

V filmu Györgyja Pálfija se kokoš odloči, da ji usoda ne bo mar, pobegne iz kolonije, ki pomeni gotovo smrt, in stori vse, kar je v njeni moči, da bi končno postala mama. Med njenimi pustolovščinami, ki prečkajo čudovite obalne pokrajine in puste puščave, se pred nami odvija prava človeška drama, ki je zagotovo še nismo videli s takšne perspektive.

Rdeča čokolada

Film v režiji Lászlója Kriskója govori o dveh mladih judovskih dekletih, Évi in Márii, ki leta 1944 bežita pred vojno in preganjanjem in poiščeta zatočišče v dvorcu v Oradei. Skrita komunistična celica in dve mladi judovski dekleti tvegata vse, da bi preživeli. Vendar pa varno skrivališče kmalu postane prizorišče strahu in negotovosti.

Pipás

Film, ki temelji na resnični zgodbi o zloglasnem madžarskem morilcu iz tridesetih let prejšnjega stoletja, Pisti Pipasu. Ko ga aretirajo, se razkrije, da se je rodil kot ženska, a je živel kot moški. V zaporu, kjer čaka na usmrtitev, sreča Irmo, pastorjevo hčer, ki ga nauči brati in pisati. Njun odnos postane tako močna vez, da Pista dobi pomiloščitev, a Irma plača visoko ceno.

Mohač – Bitka svetov

Ob 500. obletnici bitke pri Mohaču je Rubicon ustvaril dokumentarec, ki na podlagi novih raziskovalnih rezultatov in razjasnjevanja številnih zgodovinskih zmot predstavlja enega najpomembnejših dogodkov v madžarski zgodovini z glasovi madžarskih in tujih zgodovinarjev, rekonstruiranimi in spektakularnimi prizori.

Mama Modra (premiera: 8. oktober 2026)

Svet okoli Krisztine postaja vse temnejši. Njen vid je nepopravljiv. Njena sreča morda še ni. A za to potrebuje svojega sina, brez čigar pomoči si ne more urediti novega življenja. Vendar pa bo Máté kmalu dobil otroka, žena pa se želi preseliti v tujino. Moški bo razdvojen: mati se vedno bolj navezuje nanj, on pa bo vse bolj navezan na svojo novo družino.

Dediščina (premiera: 22. oktober 2026)

Stric Árpi živi sam, odkar mu je umrla žena, in sinova nenadoma ugotovita, da je oče porabil vse svoje prihranke in zaradi nakopičenih dolgov celo izklopil elektriko. Po dolgem zasliševanju se izkaže, da je starec porabil več kot milijon in pol forintov za mlado dekle s težko usodo, Hajnalko, v katero trdi, da je zaljubljen. Medtem ko stric Árpi vztraja pri svojih čustvih, so sinova prepričana, da je njihov oče hudo prevaran.

Živi svet pekla (premiera: 26. november 2026)

Henrik prispe kot gost na družinski grad Szentiványi na praznično večerjo; toda le njegovo dekle, najmlajša hči v družini, sumi o njegovih pravih namenih. Družina gradbenih oligarhov je že več generacij prevladujoča osebnost v najvišjih političnih in gospodarskih krogih in možno je, da so v tej nenavadni igri že nekaj korakov pred Henrikom. Zvečer pridejo na dan grehi preteklosti in Henrik odkrije tudi, da je človek lahko nedolžen, a nikoli nedolžen.

Prišel bom za božič (premiera: 3. december 2026)

Míra in Attila sta poročen par s tremi otroki, ki že leta živita skupaj s tremi hčerkami. Míra je prekinila svojo odvetniško prakso, da bi postala mama, vzgoja otrok in ohranjanje družine skupaj pa ji vzame ves čas. Attila je srednji menedžer v multinacionalki in meni, da vodenje gospodinjstva ni pravi izziv in delo. Míra že leta ni počival, zato se mati, ko Attila napove, da bo družinske naloge reševal tudi z lastnimi rokami, odloči, da bo za teden dni odpotovala na Bali. Atila mora organizirati vsakoletno božično zabavo podjetja in hkrati skrbeti za otroško vsakdanje življenje, vrtec in šolske obveznosti.