Svetovni dan turizma lahko letos praznujemo z množico brezplačnih programov

27. septembra praznujemo svetovni dan turizma, torej vsega, kar daje srce in dušo turističnemu sektorju po vsem svetu. In Gospodarska zbornica Budimpešte se tudi tokrat pripravlja na veliki dan s fantastičnimi programi!

Gospodarska zbornica Budimpešte že 15 let pomaga turistom, ponudnikom storitev, delavcem v sektorju in domačinom, da skupaj praznujejo svetovni dan turizma, pri čemer poudarja vrednote in pisano paleto doživetij naše prestolnice. Letos se lahko programov udeležimo štiri dni, med 24. in 27. septembrom, v mnogih primerih brezplačno.

Letošnja tema daje programski ponudbi še bolj edinstven prostor kot kdaj koli prej: tema svetovnega dneva turizma 2026 je voda, njene številne “obraze” pa lahko spoznamo zahvaljujoč dogodkom BKIK. Izvemo lahko, kako je Donava oblikovala in še vedno oblikuje podobo Budimpešte, katere naravne vrednote spadajo k mokriščem in celo kateri sistemi zagotavljajo upravljanje voda v madžarski prestolnici. Na voljo bodo vodeni ogledi, križarjenja in sprehodi, med katerimi se bo razpravljalo o naravi, zgodovini mesta, varstvu okolja in vsem drugem, kar je vredno vedeti o tej temi!