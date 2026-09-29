Edina garaža za trolejbuse v Budimpešti odprta za en dan

Obiskovalce 26. septembra v garaži za trolejbuse BKV Zách utca čakajo vzdrževanje Pantone, zamenjava koles, specialna vozila, testne vožnje in pustolovščina s kabriolet avtobusom. Na dogodku, ki zaključuje letošnjo serijo dni odprtih vrat, si obiskovalci lahko ne le ogledajo zakulisje, temveč tudi preizkusijo številna opravila, ki so del vsakodnevnega dela voznikov trolejbusov in mehanikov vozil.

Območje, ki deluje od leta 1962, je edina garaža za trolejbuse v Budimpešti in trenutno v njem stoji 139 trolejbusov in 57 avtobusov. Obiskovalci lahko med drugim izkusijo, kako je ročno dvigovati in spuščati pantograf trolejbusa, lahko pa si ogledajo tudi zakulisje zamenjave in spajkanja koles. S predhodno prijavo se lahko udeležijo tudi testne vožnje in vodenega ogleda garaže.

Na razstavi vozil si lahko ogledamo tudi posebnosti, kot so IK 55, IK 60, dvozglobni IK 293, Törető, ki se uporablja za odledenitev nadzemnih vodov, ali gradbeni traktor Matuka. Otroci se lahko vozijo z igralnim avtobusom, ljubitelji prometa pa si lahko ogledajo tudi relikvije BKV.

Program je med 10. in 16. uro brezplačen, lahko pa si privoščite tudi posebno pustolovsko potovanje: s kabrioletom IK 630 se lahko zapeljete na polurno vožnjo skozi mestni park. Na dan odprtih vrat bosta s stadiona Puskás Ferenc odpeljala tudi dva posebna avtobusa.