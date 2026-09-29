Največji budimpeštanski observatorij vas bo to jesen popeljal med zvezde

Kaj se zgodi, ko med vikend programom vesolja ne le gledamo, ampak se ga tudi dotikamo, preučujemo in resnično razumemo? V budimpeštanskem observatoriju se zlahka znajdemo v posebnem svetu, kjer astronomija ni oddaljena, težko razvozlana znanost, temveč vznemirljiva in oprijemljiva izkušnja.

V največjem budimpeštanskem observatoriju obiskovalce čakajo ogromni teleskopi, interaktivni programi, meteoriti in seveda zvezdno nebo. Poleg tega lokacija ne more vzbuditi radovednosti le otrok: impresivni instrumenti, zgodovinsko okolje in skrivnosti neba ponujajo veliko za odkriti tudi odraslim.

Zgodovina posebne lokacije

Zgodovina budimpeštanskega observatorija sega v konec 19. stoletja, ko je Miklós Konkoly-Thege madžarski državi podaril instrumente svojega observatorija Ógyalla. Tako je nastal prvi državni astronomski inštitut v državi, katerega budimpeštanski sedež se je kasneje nahajal na Svábhegyju.

Gradnja inštituta se je začela leta 1921 na zemljišču, ki ga je zagotovil kapital, in je bila v več fazah dokončana do leta 1949.

Observatorij je bil že v prvi polovici 20. stoletja pomembno znanstveno in izobraževalno središče: pod kupolami so se odvijale pomembne astronomske meritve in odkritja, vsako leto pa so tisoči zainteresiranih prihajali, da bi se bolje seznanili s svetom astronomije.

Med poznejšo obnovo so bile stavbe in teleskopi obnovljeni, od januarja 2018 pa si lahko širša javnost ogleda delovanje observatorija in odkriva znamenitosti neba od blizu.

Vsak konec tedna vas čaka nova pustolovščina.

Če iščete družinski program, je Astro-matiné program, ki ga ne smete zamuditi, saj otroke in njihove starše vodi skozi skrivnosti vesolja z drugačno temo vsak konec tedna. Štiri teme – Vohalnik planetov, Osončje, Poskusi in Meteoriti – se spreminjajo vsak teden, zato je nekaj novega za odkriti, tudi če ste že bili v observatoriju.

Med igrivimi, interaktivnimi programi ne morete le slišati o posebnostih vesolja, temveč se jim tudi približati s pomočjo poskusov in vznemirljivih nalog. Na primer, lahko odkrijete, kako diši vesolje, preučujete meteorite in s spektakularnimi poskusi iščete odgovor na vprašanje, kako se rojevajo zvezde, kaj oblikuje površine planetov in katere sile oblikujejo vesolje.

Seveda pa tudi radovedni odrasli ne bodo ostali brez odkrivanja, ne le za družine, ampak tudi za radovedne odrasle: 24. oktobra ter 15., 22. in 30. novembra bodo poleg običajnih večernih programov na voljo tudi nenavadni tematski dnevni programi.

Noč čarovnic v vesolju

31. oktobra vas bodo povabili tudi na prav posebno doživetje: prihajajo noč čarovnic Zvezdna vrata, sezonski astronomski festival, kamor se splača priti v kostumih, saj bo ta večer astronomijo dopolnilo malo nočnega vzdušja. Interaktivni programi, kostumirani astronomi, kuhanje kometov in posebne nebesne atrakcije bodo večer naredile nepozaben in združile praznik mrzlice s kozmičnimi doživetji.

Zgodaj temneče jesensko nebo je prav tako ugodno za opazovanja: s pomočjo teleskopov je mogoče videti med drugim tudi Saturn, Uran, Neptun in galaksijo Andromeda, kar obljublja resnično vznemirljiv prizor.

Dotik vesolja

V začetku novembra bo v observatorij prispel nov razstavni element, Dotik vesolja. Posebna razstava približa vesolje prek novega čutila: 3D-natisnjena nebesna telesa in kozmične predmete je mogoče otipati, s čimer bo naše vesolje odkrito tudi slabovidnim. Hkrati pa razstava seveda ponuja vznemirljivo, vizualno in praktično izkušnjo za vse obiskovalce.

V zadnjih jesenskih mesecih zainteresirane čakajo dodatni večerni in jutranji programi. Novembra se še posebej vznemirljivi obetata konjunkciji Mars-Jupiter in Venera-Spica, zaradi česar se 15. novembra splača zgodaj vstati in si ogledati resnično edinstveno jutranje nebo.

V nasprotju s splošnim prepričanjem se nam ni treba odpovedati astronomskim doživetjem, tudi če je nebo oblačno. Observatorij Svábhegyi obiskovalce pozdravlja s posebnimi programi v zaprtih prostorih tudi v oblačnem vremenu, tako da lahko ogromne teleskope, zgodovino observatorija in skrivnosti vesolja odkrijete tudi v oblačnem vremenu.

Več informacij o programih najdete na spletni strani observatorija Svábhegyi s klikom tukaj.

Observatorij Svábhegyi

1121 Budimpešta, Konkoly-Thege Miklós út 15-17.