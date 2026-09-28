Edinstvena promenada ob Donavi v prestolnici pričara vzdušje nedotaknjenega vodnega sveta

Csepel varuje promenado Kolonics György kot skrinjico za dragulje, kjer soncem obsijani drevesni listi uokvirjajo valovito vodno gladino blizu in daleč.

Ena najbolje varovanih skrivnosti otoka je nedvomno divje romantična, a lepo vzdrževana promenada ob Kis-Duna, ki je bila leta 2017 poimenovana po svetovnem prvaku v kanuizmu Györgyju Kolonicsu, ki je umrl mlad.

Na začetku našega sprehoda, ko smo vstopili v regijo Kis-Duna-bay, je bilo, kot da bi dobili ključ do nedotaknjenega sveta: pred nami se odpre bujna oaza, ko zavijemo na učno pot ob zalivu. To je pravi zaklad, kjer ne le poplavna narava navduši vsakogar, ki ga obišče, ampak tudi živahna favna.

Vodne žuželke, ptice, labodi in ribe naseljujejo ta raj na zemlji, posejan z gozdički in trstičjem, ki ga lahko, ko ga enkrat odkrijemo, nadaljujemo po promenadi Kolonics György. Na nadaljnji poti lahko uživamo v miru in tišini blizu narave med bujnim rastlinjem in pod zaščito listja razpotegnjenih dreves.

Edinstveni biser okrožja razkriva slikovit vodni svet v bližini Donave. Približno pet kilometrov dolga obalna pot je edinstvena v prestolnici, saj tako dolge, vijugaste promenade tako blizu reke ne najdete nikjer drugje v Budimpešti.

V lepem vremenu zeleni otok prevzamejo družine, sprehajalci psov, kolesarji in športniki, medtem ko kajakaš ali dva občasno drsita po vodi. In če si želite več kot le romantičen sprehod, promenada ponuja gusarsko igrišče, športno igrišče, zunanji fitnes park, ribolovna mesta in odlične pomole za piknike.

Tek Kolonics György Memorial bo potekal 23. oktobra na čudovitem Népszigetu, prijave pa so že odprte.