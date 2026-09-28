Zgodba o fantih z ulice Pál to jesen oživi v Füvészkertu kot del literarne pustolovščine

To jesen bo resnično poseben tematski dan, združen z literarno pustolovščino, poklonil zgodbi mladinskega romana Ferenca Molnárja v Füvészkertu.

Malo je madžarskih romanov, ki so tako prepleteni z resnično lokacijo, kot je Zgodba o fantih z ulice Pál s Füvészkertom. Klasični roman Ferenca Molnárja že več kot sto let pripoveduje zgodbo o prijateljstvu, pogumu, zvestobi in povezanosti – vrednotah, ki ljudem danes pomenijo prav toliko.

Ob tej priložnosti bo roman v soboto, 3. oktobra, oživel na tematskem dnevu v Füvészkertu, kjer bodo udeleženci lahko sami obiskali lokacije, povezane s pomembnimi trenutki v zgodbi. V okviru družinskega dne se bodo otroci in odrasli lahko potopili v skrivnosti Füvészkerta, povezanega z romanom, na voljo pa bodo tudi vznemirljive uganke in igrivi izzivi za vse starosti.

Med drugim lahko izveste, kakšen je bil Füvészkert v času Ferenca Molnárja in kaj se je od takrat spremenilo, pa tudi kje točno so se odvijali pomembni prizori zgodbe. V programu lahko sodelujete z veljavno vstopnico, tisti, ki bodo uspešno opravili misijo, pa bodo na koncu igre prejeli nagrado.

Več informacij o tematskem dnevu najdete na Facebook strani Füvészkert na tej povezavi.