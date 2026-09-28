Tančica je padla na letošnjo temo pravljičnega svetlobnega imperija Vrta luči Vrt luči 2026 prihaja!

Vrt luči ELTE bo znova obdan s pravljično svetlobo, letos bo zgodba o Lepotici in zveri oživela na čarobni svetlobni razstavi Vrta luči. Eden najbolj posebnih programov v Budimpešti to jesen in zimo bo obiskovalce popeljal v svet skoraj 300 let stare pravljice.

Ikonični liki, lokacije in motivi znane zgodbe bodo oživeli v obliki spektakularnih svetlobnih instalacij, hkrati pa boste lahko odkrili tudi večerni obraz Vrta luči.

Vzdušje vrta zagotavlja kuliso za posebno doživetje, zato vas bodo skozi ves sprehod spremljale pravljične luči, spektakularne instalacije in znani pravljični junaki.

Posebnost te sezone je, da Vrt luči tokrat organizira izključno Vrt luči ELTE. Po obljubi organizatorjev je bil rezultat dela, ki je bilo še bolj zahtevno kot prej, vznemirljivo, spektakularno kraljestvo svetlobe za vse starosti, ki navdušuje tako mlade kot stare.