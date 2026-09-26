Pravljično, skrivno zatočišče ponuja sprostitev blizu narave v objemu gorovja Mátra

Verjetno ste tudi vi kdaj želeli presenetiti svoje najdražje z resnično posebnim presenečenjem in jim raje podarite doživetje kot materialno darilo. Če želite biti na varni strani, je miren vikend oddih, kjer vas čakata mir in tišina, dobra izbira.

Mátra je ena najbolj priljubljenih turističnih regij na Madžarskem, saj raznolike naravne značilnosti, bogata kulturna dediščina in celoletne možnosti programa naredijo območje privlačno destinacijo.

Gore ponujajo tako aktivno sprostitev kot mirno polnjenje baterij: označene pohodniške poti, panorama Kékestetőja, lokalne vinarne, ročna dela in gostoljubne namestitve prispevajo k temu, da se obiskovalci lahko umaknejo vsakdanjemu življenju.

Skrivno zatočišče na robu gozda

V tem popolnem okolju se nahaja gostišče Pagony780, ki je bilo odprto pred letom in pol. Iz njegove masažne kadi lahko podnevi uživate v bližini narave, zvečer pa v pogledu na zvezdnato nebo.

Na dvorišču vas čaka prijeten kamin, ki ponuja popolno izhodišče za peko na žaru in dolge, nepozabne večerne pogovore. Po načrtih naj bi se od oktobra ponudba wellnessa v penzionu razširila tudi s posebno panoramsko stekleno savno.

Notranjost je edinstvena in eklektična, kjer se moderno pohištvo v naravni harmoniji sreča z ikoničnimi kosi sloga sredine stoletja. Kromirani dodatki – vključno z jedilno mizo, klubsko mizico in svetilko Borsfay v zgornjem nadstropju – ustvarjajo značilno, a elegantno vzdušje.

Svetla, vesela barvna shema spominja na boemski, a čist dom, kjer se je enostavno sprostiti in si napolniti z energijo.

Gostišče je idealna izbira tudi za družine, saj na zahtevo nudijo potovalno otroško posteljico, otroški stolček in igralno podlogo za najmlajše. Na srečo se lastnikom tukaj ni treba odpovedati skupni sprostitvi: Pagony780 z veseljem sprejema štirinožne goste.

Mátra ni le turistična destinacija, temveč kraj, kjer se srečajo narava, kultura in človeški odnosi ter kjer najpreprostejši trenutki postanejo najtrajnejši spomini. Če torej želite podariti presenečenje, ki bo prejemniku ostalo v srcu še vrsto let, potem je Mátra najboljša izbira!

Če želite kupiti darilno kartico, se lahko po elektronski pošti obrnete na lastnike, ki vam bodo pomagali pri nadaljnjih korakih, povezanih z nakupom.

Pagony780

3235 Mátraszentimre-Bagolyirtás, Alkotmány utca 18.