Brezplačen center doživetij vam omogoča vpogled v zakulisje Evropske unije

Lani se je v središču Budimpešte odprl Evropski center doživetij. Vedno smo odprti za brezplačne razstave in učenje skozi igro, zato smo obiskali stavbo na trgu Szervita, od koder smo odšli obogateni s toliko izkušnjami in seveda veliko novimi informacijami. (x)

Čeprav tabor držav Evropske unije podpiramo že več kot 20 let, lahko na splošno rečemo, da o njegovem delovanju, institucijah članicah in političnih skupinah vemo zelo malo. Pri tem nam pomagajo centri doživetij, ki so na voljo po vsej Evropi in na interaktiven in razumljiv način predstavljajo vsakdanje življenje EU.

Center v Budimpešti se je odprl lani, zato smo si, da bi nadomestili pomanjkanje časa, ogledali tudi stavbo, ki se nahaja v središču 5. okrožja. Ob prihodu na trg Szervita nam ni bilo treba veliko razmišljati o tem, v kateri poslovni stavbi se nahaja impresivna razstava, saj že od daleč pritegne pogled s svojimi ogromnimi steklenimi stenami in dekorativnimi elementi v barvah EU.

Ob vstopu v stavbo smo se takoj počutili, kot da smo v pravem evropskem nadzornem centru: ob vstopu v čiste, moderne prostore smo se zmedeno praskali po glavi ob množici interaktivnih elementov, ki smo jih seveda takoj preizkusili.

Precej navdušeni smo bili nad 3D-zemljevidom, ki je prikazoval topografijo Evrope, a tudi izobraževalni materiali na dotik, ki so predstavljali domače dosežke, so se izkazali za odlično izkušnjo, seveda pa smo se lahko veliko naučili o poslancih Evropskega parlamenta in lokalnih projektih EU.

Doživetja za vse starosti

Po obisku lahko prizorišče z gotovostjo priporočimo individualnim obiskovalcem, vendar ni presenetljivo, da je lahko dobra izbira predvsem za šolske in druge skupine. Poleg tega, kot smo izvedeli od prijaznega osebja, ki nas je sprejelo, je lokacija priljubljena tudi med upokojenskimi skupinami, saj se tukaj starejši ljudje lahko v svojem tempu in v dostopnih prostorih naučijo več o odločitvah, ki vplivajo na njihovo življenje in življenje njihovih potomcev.

Center je posebej priporočljiv tudi za jezikovne šole, saj je vsebina na voljo v vseh 24 uradnih jezikih Evropske unije.

Ni lahko služiti tej široki ciljni skupini, a Center izkušenj Evrope se na srečo spopada s tem izzivom: zahvaljujoč interaktivnim informativnim tablam in nalogam se lahko vsakdo poglobi v labirint predpisov in projektov, kolikor želi, medtem ko lažjo vsebino zagotavljajo odlomki video intervjujev, oddelek za navidezno resničnost, foto kotiček in 900 kvadratnih metrov velik multimedijski prostor, kjer so si lahko v 360-stopinjskem kinu ogledali zanimiv kratki film o Uniji.

Najbolj nepozabna izkušnja pa je simulacija debate, ki lahko traja do dve uri: v spodnjem nadstropju je velika sejna in predavalnica, kjer lahko skupine v vlogi štirih izmišljenih družin političnih strank razvijajo in glasujejo o zakonodaji, hkrati pa se pogajajo z novinarji, lobisti in strokovnjaki.

Poleg tega, da imajo dijaki priložnost preizkusiti, kako je biti poslanec Evropskega parlamenta, lahko razvijejo tudi svoje retorične sposobnosti, tehnike argumentacije in timsko delo, za kar v šoli nimajo veliko priložnosti.

Razstavni prostor je brezplačen za ogled od ponedeljka do sobote, zato se ga splača obiskati vsaj enkrat – vendar upoštevajte, da je za skupine, večje od 10 oseb, priporočljivo, da se predhodno najavite.

Poleg tega 3. oktobra na posebni lokaciji zainteresirane čaka celodnevni, popolnoma brezplačen družinski dan doživetij. Najmlajši lahko med 10. in 18. uro uživajo v poslikavi obrazov, zlaganju balonov, barvanju, izdelovanju perlic in izdelovanju zastav, starejši pa lahko preizkusijo svoje znanje v kvizih in raziščejo interaktivne postaje razstave ter izdelajo unikatna darila iz recikliranih materialov. Več informacij o družinskem dnevu najdete na dogodku na Facebooku s klikom tukaj.

Center doživetij Evrope

1052 Budimpešta, Szervita tér 8.

Odpiralni čas: od ponedeljka do petka od 8.00 do 18.00, sobota od 10.00 do 17.00