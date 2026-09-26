Najljubša budimpeštanska slaščičarna z zdravo hrano, Zabrakadabra, praznuje 10. obletnico z ogromnimi popusti

Najljubša budimpeštanska slaščičarna z zdravo hrano septembra praznuje 10. obletnico. Ob tej pomembni priložnosti prirejajo rojstnodnevni vikend v karnevalskem slogu, neverjetne popuste, darila in posebne programe za svoje goste.

Zgodba o Zabrakadabri se je začela pred desetimi leti z majhno, preprosto slaščičarno. Szandra Tóth in Dániel Ruzsányi sta leta 2016 odprla svojo prvo trgovino na ulici Tűzoltó, kjer je bil njun cilj od začetka zagotoviti, da tisti, ki sledijo posebnim dietam, ne bodo zamudili prave sladične izkušnje.

Koncept je hitro našel občinstvo in blagovna znamka je v kratkem času začela rasti. Leta 2018 se je Zabrakadabra preselila na Ferenc Boulevard, kar je pomenilo še en pomemben mejnik v razvoju podjetja.

Program preprodaje, ki se je začel leta 2019, je še okrepil prisotnost blagovne znamke. Zahvaljujoč temu je Zabrakadabra zdaj prisotna na več lokacijah v Budimpešti, pa tudi v Budaörsu, Székesfehérvárju, Győru in regiji Balaton. Vendar se razvoj ni ustavil le pri partnerskih trgovinah: Zabrakadabra že leta streže prodajalcem, slaščičarnam in restavracijam, njeni izdelki pa so med drugim na voljo v ekološki trgovini BioBarát in na spletni strani Kifli.hu.

Zdrave sladkarije za vsakogar!

Deseti rojstni dan ni le pogled nazaj, temveč tudi začetek novega poglavja. Blagovna znamka se na naslednje desetletje pripravlja s prenovljeno podobo, svežim vizualnim svetom in močnejšim pristopom k skupnosti. Zabrakadabrine vrhunske, brezplačne sladice so se v zadnjih letih že izkazale; eden najpomembnejših ciljev za naslednje obdobje je, da te sladkarije dosežejo še več ljudi in še več prodajnih mest.

Blagovna znamka se zato zavestno pripravlja na nadaljnjo širitev in se veseli novih partnerskih trgovin, prodajalcev, slaščičarn, restavracij in drugih gostinskih obratov. Cilj je zgraditi vse širšo nacionalno partnersko mrežo, prek katere bodo vrhunske sladice Zabrakadabre postale lažje dostopne še več ljudem.

Rojstnodnevni vikend v karnevalskem vzdušju

Obletnico bodo praznovali z dvodnevnim rojstnodnevnim vikendom, 19. in 20. septembra. Trgovina na Ferenc Boulevard bo gostila zvezdniške goste, vplivneže, VIP goste, posebne programe, presenečenja in žrebanje nagrad, torte pa bodo ves vikend na voljo po enotni ceni 990 forintov. Goste bo presenetila tudi darilna torta, med slavljenci pa bo izžrebana deset brezplačnih tort.

20. septembra se bodo obletnici pridružile tudi trgovine v Budi, Oktogonu, Székesfehérvárju in Budaörsu, kjer si boste na ta dan lahko prav tako izbrali torto za 990 forintov. Rojstnodnevni vikend tako hkrati praznuje dosežke preteklih desetih let in kaže smer naslednjega obdobja: Zabrakadabra želi svoje vrhunske sladice približati čim večjemu številu ljudi, hkrati pa še bolj širiti svojo lastno in partnersko prisotnost na Madžarskem.