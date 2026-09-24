Potovanje po okusih Bližnjega vzhoda v Budimpešti: 6 gastropubov, kjer vas bo očarala nebeška mešanica začimb

Morda je ena najbolj vznemirljivih kulinaričnih dogodivščin bližnjevzhodna kuhinja, kjer prevladujejo začimbe, kremaste omake, sveže solate, počasi pečeno meso in raznolike jedi pa vas razvajajo v največji meri. Pokazali vam bomo, kam iti, če iščete večerjo, sladico ali odlično turško kavo v prestolnici!

Meshuga

Meshuga je v prestolnico prinesla eno najrazličnejših kuhinj Bližnjega vzhoda in vam ponudila vpogled v srčno čakro živahne izraelske gastronomije. Restavracijo sta ustanovila dva izraelska poslovneža, potem ko sta začela pogrešati vzdušje Izraela stran od domovine. Tako sta ustvarila pristno izraelsko nočno življenje v Budimpešti, skupaj z jedilnikom, ki ga je navdihnil Tel Aviv. Na mediteranski fuzijski liniji, ki jo predstavljajo, se zlahka podajo lomljeni sabih, labneh ravioli, lososov sašimi ali celo cvetačni zrezek, vendar le, če ste oseba, ki lahko izbira med najboljšimi jedmi.

1075 Budimpešta, Holló utca 12-14.

Kunafaház

Egipt bi verjetno lahko označili za domovino vseh sladkosnedcev, celo Medvedek Pu bi zavidal enemu najbolj ikoničnih delov njihove gastronomije. Njihovim sladicam skorajda ne manjka sladkorja: to so sladke, lepljive, z medom prepojene čudeže, za katere se morate le odpraviti na Mátyás tér. Na jedilniku lahko izbirate med štirimi vrstami kunafe, a seznam se tu ne konča: v Kunafahazu lahko poskusite tudi grižljaje kunafe, kornete ali celo zvitke, polnjene s čokoladno, pistacijevo in vanilijevo kremo.

Če bi se še bolj poglobili v sladke dobrote Egipta, lahko v gastropubu na Mátyás tér okusimo tudi baklave in prigrizke, polnjene z različnimi kremami, qatafey ali arabske palačinke. Nenazadnje med sladicami ne sme manjkati kava, tam pa lahko poskusimo tudi posebne pijače.

1084 Budimpešta, Mátyás tér 17.

Medeno sladki mango za mango matcha prihaja naravnost iz Egipta, in ker verjamejo, da najboljši okusi ne potrebujejo sirupa, je tudi jagodna različica sladkana s pravim sadjem. Če bi se radi malo umirili, globoko vdihnili mir, nas v majhni škatlici z dragulji sprejmejo z odprtimi rokami za skodelico kave, čaja, kozarec ali dva osvežilne pijače ali celo nekaj grižljajev slasti.

1085 Budimpešta, József körút 14.

Majorelle

Majorelle nam na pladnju ponuja bistvo Maroka, skrito v okusih, ki skoraj iznenada preplavijo naše čute že s prvim grižljajem. Ob vstopu morda sploh ne bi slutili, da lokacija na ulici Hold skriva povsem barvit svet, saj je notranjost restavracije pravkar prežeta s pisanim, okrašenim vzdušjem, značilnim za arabsko državo. Vendar pa se niso obotavljali pri hrani v restavraciji, ki jo priporoča Michelin: njihov jedilnik temelji na pristnih maroških receptih, uporabljajo visokokakovostne, originalne začimbe, med našim kulinaričnim potovanjem pa lahko hkrati naletimo na jedi, ki vzbujajo berberske, afriške, francoske in celo španske vplive.

1054 Budimpešta, Hold utca 23.

Zenobia

Najboljše levantinske gastronomije, nebeško kavalkado sirske in libanonske kuhinje, v srcu prestolnice prikliče Zenobia, ki v svojem imenu ohranja spomin na skrivnostno kraljico Palmire. Zenobijin imperij se je nekoč raztezal od Egipta do Črnega morja, v času njene vladavine pa so cveteli gastronomija, uživanje v življenju in trgovina z začimbami. Tudi budimpeštanska restavracija se je lotila te pravljice in navdih je postal resničnost, ki jo z vsemi nami delijo že več kot 2 leti. Osnova njihovega jedilnika so hladne in tople meze, lahko pa uživate tudi v jedeh z žara, pike na i pa so posejane s pristnimi sladicami.

1061 Budimpešta, Andrássy út 8.

Orientalski bar

Ekipa Orientalskega bara vas vabi, da v Budimpešti odkrijete pristne egipčanske okuse v sproščenem vzdušju. Med egipčanskimi in bližnjevzhodnimi jedmi, pripravljenimi s tradicionalnimi začimbami in svežimi sestavinami, lahko poskusite tudi specialitete, kot so baba ganoush (levantinska predjed iz jajčevcev), hawawshi (pikanten arabski kruh) ali košary (egiptovska nacionalna jed). Lahko pa se tukaj potopite tudi v arabsko kulturo, saj ponujajo posebne menije in iftarje med ramadanom.

1076 Budimpešta, Alpár utca 5. | 1092 Budimpešta, Ráday utca 39.