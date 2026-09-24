5 odličnih krajev v Budimpešti, kjer je meni za kosilo resnično nepremagljiv

Ne glede na to, ali september pomeni šolo ali pisarno, se bo v prihodnjih tednih velikokrat pojavilo vprašanje: kje preživeti odmor za kosilo? Zato smo zbrali pet krajev, kjer vas od ponedeljka do petka čaka raznolik meni za kosilo, da boste lahko dan začeli siti in spočiti. (x)

Funky Budapest Bistro & Bar

V Funky Budapest Bistro & Bar gresta vzdušje 70. in 80. let ter moderna bistrojska kuhinja z roko v roki. Restavracija, ki jo boste našli v hotelu Mamaison Vibe Downtown Budapest, vas čaka z barom, ki je navdihnjen z vrtiljakom, neonskimi lučmi in na novo zasnovanimi madžarskimi klasikami – ter odličnim menijem za kosilo. Od ponedeljka do petka, od 11.30 do 14.00, ponujajo dvohodni, tedensko spreminjajoči se meni za kosilo s popustom na domači sirup. Oglejte si, kako Funky Budapest Bistro & Bar doda sodoben pridih priljubljenim retro uličnim jedem – vključno z golažem, langošem, cezarjevo drobtino in še več!

1051 Budimpešta, Mérleg utca 4.

Vrt Andrássy

Če želite pobegniti od mestnega vrveža na kosilo, je vrt Andrássy odlična izbira. Restavracija se nahaja v stavbi hotela Mamaison Andrássy Budapest v Diplomatski četrti, na jedilniku pa so sveže, sezonske in na novo zasnovane madžarske jedi, kot sta trdi sir Dunaharaszti in pesto lángos s tartufi. Kar zadeva kosilo, stane dvohodni meni 5200 forintov, trihodni pa 6000 forintov, med tednom med 12.00 in 15.00, kartica zvestobe pa vam omogoča 50-odstotni popust na vsak šesti meni kosila. Pridite v vrt Andrássy na izjemno kosilo, večerjo ali malo osvežilne pijače!

1063 Budimpešta, Andrássy út 111.

Mákos Guba Budavár

V bližini gradu Buda ne manjka okusnih prigrizkov, zahvaljujoč Mákos Gubi Budavár. Tukaj kuhar Attila Molnár navdušuje goste z najljubšimi jedmi madžarske kuhinje, ki so na mizi predstavljene v sodobni, vznemirljivi obliki z novim pridihom. Tedensko spreminjajoči se meni za kosilo je sestavljen iz skrbno sestavljenih jedi, znanih okusov in ustvarjalnih premislekov ter je na voljo vsak delavnik, na veliko veselje gostov. Če si želite nekaj več kot običajno kosilo, a nimate časa za dolg obisk restavracije, je Mákos Guba Budavár pravi kraj za vas!

1016 Budimpešta, Krisztina körút 65-67.

Nemhal Bistro

Böszörményi út je poln odličnih gastropubov, med katerimi je opoldne na vrhu Nemhal Bistro. Vsak delavnik pripravijo vznemirljiv dvohodni meni za kosilo, ki bo potešil vašo lakoto z domačimi okusi v resnično prijaznem okolju. Po želji lahko juho ali glavno jed naročite tudi posebej, če pa iščete še hitrejšo možnost kosila, lahko izbirate med svežimi sendviči. Za kofeinski dvig bo poskrbela kraft kava, na pultu pa so tudi nebeške sladice, različni siri in narezki – za trenutno ponudbo sledite njihovi Facebook strani!

1126 Budimpešta, Böszörményi út 7.

Kavarna Műhely Egyetem

Naj vas ime ne zavede: kavarna Műhely Egyetem ni polna študentov le med kosilom! V kavarno, ki se nahaja v kleti glavne stavbe Fakultete za humanistične študije ELTE, se lahko oglasite vsak delavnik in si privoščite dobro kosilo za samo 2990 HUF. Ponujajo dve glavni jedi, eno z mesom in eno brez, med možnostmi pa pogosto najdete veganske, brezlaktozne ali celo brezglutenske možnosti. Kot da vse to še ni bilo dovolj, je pult poln sendvičev, lahko si privoščite testeninsko solato za s seboj, sladkarije in seveda vam bodo pripravili vašo najljubšo kavo. Celoten tedenski meni je vnaprej objavljen na njihovih platformah družbenih medijev!

1088 Budimpešta, Múzeum körút 6-8.