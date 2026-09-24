5 očarljivih, skritih dvorišč v Budimpešti, ki skrivajo razkošne gastropube

Čeprav se dnevi krajšajo in zrak postaja hladnejši, še ni čas, da bi svoja gastronomska doživetja omejili na štiri stene. Za jesenska srečanja in odmore za kavo si lahko predstavljamo le malo boljših krajev kot prijetno dvorišče – in na srečo je v Budimpešti kar nekaj takšnih skrinjic s kavnimi dragulji.

Fekete brew & food bar

Fekete ljubiteljem specialne kave zagotovo ni treba posebej predstavljati: pred 13 leti so bili med prvimi, ki so se podali na vlak novega vala, in od takrat svoje kavne specialitete ponujajo na številki 5 na Múzeum körút. Dvorišče je pravi mali dragulj, ki vas bo v trenutku popeljal iz mestnega vrveža – in če se usedete v kavarno, lahko uživate v čisti notranjosti in prijetnih lučeh.

1053 Budimpešta, Múzeum körút 5.

Kavarna, bar in bistro Brody House

V palačnem okrožju ne manjka bleščečih nepremičnin, tokrat vas vodimo proti ulici Bródy Sándor utca 10. Ikonična stavba z imenom Brody House ponuja prostor za gastronomska doživetja, kulturne dogodke in, ker je butični hotel, tudi za hotelske goste. Njeno notranje dvorišče je prava urbana džungla, kjer ustvarjalne energije kar prekipevajo, kuhinja pa ponuja dobrote ves dan. Zjutraj vas čaka brunch, za kosilo raznolik jedilnik, zvečer pa bistro jedi, a že sama kava dobi povsem nov pomen na vrtu Hiše Brody.

1088 Budimpešta, Bródy Sándor utca 10.

Kontakt – specialitete kave in brunch

Dvorišče Röser že desetletja vrvi od življenja, danes pa odlična kavarna za zajtrk privablja tudi številne gastronomske raziskovalce v pritličje legendarnega prehoda. Seveda govorimo o Kontaku, kjer lahko najdete tudi Szimplyjeve brunch kreacije iz tega poletja. Pri kofeinu preprosto ne sklepajo kompromisov: verjamejo, da bi sladkor le pokvaril res dobro kavo in da bi v mlinček smela iti le kakovostna, posebna kavna zrna. Sedite zunaj in uživajte v kompleksu stavb, medtem ko pijete kavo!

1052 Budimpešta, Károly körút 22.

Bereg Embassy Bar & Cafe

Na drugi strani reke ni pomanjkanja idiličnih dvorišč, eno od velikih priljubljenih pa se skriva v Swan House v Budi. Čeprav se Bereg nahaja nedaleč od trga Széll Kálmán, noben vrvež središča ne sega do vrtnega območja. Kar zadeva ponudbo, lahko najdete vse od kraft piv do koktajlov, lakoto pa lahko potešite z različnimi prigrizki. Poleg tega v hladnih mesecih postavijo majhne mehurčke, da lahko naročite v resnično prijetnem okolju.

1015 Budimpešta, Batthyány utca 49/B

Furmint Budimpešta

Če bi si želeli še zadnjič nazdraviti pod odprtim nebom, imamo dobro novico: poletje v Furmintu zagotovo še nekaj časa ni končano! Vinski bar, ki ga je pred dvema letoma odprla vinarna Simonfay, vas sezonsko čaka izključno na prostem, z odličnimi koktajli in prigrizki, poleg istoimenske serije in drugih vin. Dvorišče na naslovu Andrássy ut 36, obdano z vrstami svetilk in rastlin, je odlična izbira, če želite malo podaljšati poletje v Budimpešti.

1061 Budimpešta, Andrássy ut 36.