Klasična torta z jesenskim pridihom: Makovci z rešetkastimi robidnicami (recept)

Počasi prihaja jesen, ki ne pomeni nič drugega kot sezona dišečega domačega peciva. Poskusite makovo torto, ki poleg tega, da je neverjetno okusna, zaradi robidnic v septembrske dni pretihotapi tudi malo poletnega okusa.
Sestavine (za približno 20 rezin)
Za testo:
300 g moke
250 g masla/margarine
100 g sladkorja v prahu
½ žličke pecilni prašek
1 jajce
1 ščepec soli
Za makov mousse:
3 jajca
150 g sladkorja v prahu
150 g mletega maka
Lupina ½ limone
Za polnjenje:
150 g robid
par ek. breskova marmelada
Priprava
V prvem koraku pripravimo linzer testo, za katerega zdrobimo maslo z moko, nato dodamo ostale sestavine in zgnetemo v homogeno testo. Nato zavijte v plastično folijo in postavite v hladilnik za vsaj 1 uro.
Po počitku segrejemo pečico na 170 stopinj, polovico testa razvaljamo in razvaljamo cca. Zgladimo ga v pekač velikosti 27×18 cm, nato pa ga pečemo v ogreti pečici 8-10 minut.
Medtem ko se testo peče, pripravimo makov penek, za katerega ločimo jajca, stepemo beljake s sladkorjem v prahu, nato vmešamo rumenjake in na koncu vmešamo še mlet mak in limonino lupinico.
Predpečeno testo namažemo z marelično marmelado, nanjo potresemo robide, nato pa previdno namažemo še makovo peno.
Iz druge polovice testa zvijemo dolge palčke in jih v mrežico položimo na našo torto, nato cca. Pečemo v 30 minutah.
Končan piškot ohladimo, narežemo na želene rezine in postrežemo s sladkorjem v prahu ali dodatno marmelado po okusu.
Nasvet: Namesto breskove lahko uporabite drugo marmelado, ne bomo je pokvarili, saj se zraven prileže skoraj vsaka marmelada.
Hvala Melaniji Gál za recept!