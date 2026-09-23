Klasična torta z jesenskim pridihom: Makovci z rešetkastimi robidnicami (recept)

Počasi prihaja jesen, ki ne pomeni nič drugega kot sezona dišečega domačega peciva. Poskusite makovo torto, ki poleg tega, da je neverjetno okusna, zaradi robidnic v septembrske dni pretihotapi tudi malo poletnega okusa.

Sestavine (za približno 20 rezin)

Za testo:

300 g moke

250 g masla/margarine

100 g sladkorja v prahu

½ žličke pecilni prašek

1 jajce

1 ščepec soli

Za makov mousse:

3 jajca

150 g sladkorja v prahu

150 g mletega maka

Lupina ½ limone

Za polnjenje:

150 g robid

par ek. breskova marmelada

Priprava

V prvem koraku pripravimo linzer testo, za katerega zdrobimo maslo z moko, nato dodamo ostale sestavine in zgnetemo v homogeno testo. Nato zavijte v plastično folijo in postavite v hladilnik za vsaj 1 uro.

Po počitku segrejemo pečico na 170 stopinj, polovico testa razvaljamo in razvaljamo cca. Zgladimo ga v pekač velikosti 27×18 cm, nato pa ga pečemo v ogreti pečici 8-10 minut.

Medtem ko se testo peče, pripravimo makov penek, za katerega ločimo jajca, stepemo beljake s sladkorjem v prahu, nato vmešamo rumenjake in na koncu vmešamo še mlet mak in limonino lupinico.

Predpečeno testo namažemo z marelično marmelado, nanjo potresemo robide, nato pa previdno namažemo še makovo peno.

Iz druge polovice testa zvijemo dolge palčke in jih v mrežico položimo na našo torto, nato cca. Pečemo v 30 minutah.

Končan piškot ohladimo, narežemo na želene rezine in postrežemo s sladkorjem v prahu ali dodatno marmelado po okusu.

Nasvet: Namesto breskove lahko uporabite drugo marmelado, ne bomo je pokvarili, saj se zraven prileže skoraj vsaka marmelada.

Hvala Melaniji Gál za recept!