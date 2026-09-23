8 odličnih gastropubov v Budimpešti za ljubitelje kraft piva

Zbrali smo naše najljubše kraft pivnice v Budimpešti, kjer lahko srkate visokokakovostne, včasih presenetljivo hmeljne pijače. Eno je gotovo, vse so obvezna destinacija za gastronomske pustolovce!

Madhouse Bistro & Bar

Neizogibno mesto za pivo v središču mesta je Madhouse, skrit v Ankerju. Pivovarna Mad Scientist vas pričakuje s kakovostnimi bistro jedmi in seveda najboljšimi kraft pivi, kjer lahko poskusite priljubljena piva Liquid Cocaine, Mango Bay in Pop Star Lager ter številne druge specialitete. Točena piva se merijo tudi na deciliter, tako da lahko poskusite bolj drzen okus, ne da bi naročili cel pint. Izkoristite lepo vreme in se sprostite na terasi, prostorna notranjost pa vam ponuja zavetje v hladnejšem vremenu.

1061 Budimpešta, Anker köz 1-3.

Pivnica Stifler

Kljub temu, da našim pivskim strokovnjakom Stiflerja komajda predstavljamo, je ogromen pub na ulici Rákóczi út resnično nepozabno prizorišče za večerni izhod v sedmem okrožju. Pub, ki velja za vrata v zabaviščno četrt, čaka puboljce s prostornimi, čistimi prostori in seveda kakovostno izbiro pijač, ne glede na to, ali iščejo redno mesto za prijateljsko srečanje ali za skupni ogled tekme. Različne poslovalnice Stiflerja najdete tudi na več mestih v prestolnici, od Óbude do Zuglója, tako da lahko preprosto izberete lokacijo, ki vam je najbližje.

1088 Budimpešta, Rákóczi út 29.

Jónás Craft Beer & Food

Eden najljubših krajev prebivalcev Újbude se nahaja sredi parka Bikás, Jónás Craft Beer & Food. To ni presenetljivo, saj je območje blizu narave, a hkrati lahko dostopno, otroci in psi, ki tečejo naokoli, pa poskrbijo, da se vam Jónás takoj prikrade v srce. Zato se splača ustaviti ne le na kozarec piva: od jutra naprej vas čakajo kakovostna hrana in raznovrstne brezalkoholne pijače. Od pomladi do zgodnje jeseni je Jónás dom tudi ene najbolj atmosferskih teras v Budimpešti, pozimi pa lahko uživate v pravem kukavnem doživetju, medtem ko iz topline in skozi ogromna okna opazujete park.

1119 Budimpešta, Vahot utca (Bikás park)

ZentaKraft

Ko zavijete z ulice Bartók Béla ut, blizu trga Gárdonyi tér, boste našli budimsko bazo pivnice Etyek, ZentaKraft, kjer se vam ob vstopu v klet odpre pravi pivski raj: na pipi boste našli 16 vrst nenehno spreminjajočih se kraft piv, v pločevinkah pa lahko poskusite več kot 70 okusov. Na prizorišču se vedno dogaja kaj vznemirljivega, saj redno organizirajo skupne oglede tekem in večere s kvizom za urjenje možganov, ki jih seveda spremlja živahno vzdušje skupnosti in okusni prigrizki.

1111 Budimpešta, Zenta utca 3.

Ledeni vrt

Le streljaj od trga Széna tér se nahaja Ledeni vrt, kjer poleti hladijo piva, pozimi pa je na voljo notranje drsališče. Pub je pravi uvod v svet kraft piva: spektakularni in poučni podstavki na mizah pripovedujejo zgodbo o poti piva od slada do stekleničenja, kar vam bo pomagalo pri odločitvi, katero je najbližje vašemu okusu. Ne glede na to, ali iščete sadno IPA ali močan stout, boste tukaj zagotovo našli svojega favorita!

1027 Budimpešta, Bakfark Bálint utca 2.

Pivski ljudje Budimpešta

Kraft pivski pub Beer People, ki je zelo priljubljen tako med domačini kot tujimi turisti v prestolnici, se nahaja v majhni, a prijazni trgovini. To ni čudno, saj lahko poleg najboljših madžarskih pivovarn srkate piva iz več kot desetih evropskih držav in celo iz ZDA na pipo. Nahaja se v neposredni bližini ulice Bajcsy-Zsilinszky út in je odličen kraj tudi za ljubitelje vina, saj jih čakajo kakovostni izdelki. V toplejših mesecih prostor dopolnjuje prijetna terasa, ki je nepogrešljiv postanek za prijeten večer v Budimpešti.

1065 Budimpešta, Lázár utca 7.

Pivovarna Haggenmacher

Ko se sprehajate po industrijskem območju ulice Nagytétényi út, ne bi pomislili, da se v enem od dvorišč skriva fantastična kraft pivovarna, a tako kot pri vsem je vredno pogledati za površje. Zgodovina tovarne Haggenmacher, ki sega v 19. stoletje, se ne bi mogla bolje nadaljevati kot s pivovarno, oživljeno v sodobni preobleki: v nedavno odprti hiši Hági piva prihajajo neposredno iz pivovarne, v pivnici pa si lahko ogledate, kako nastajajo hišna piva. In če iščete pivski drsal, se splača naročiti nekaj najboljših krompirjev v mestu, ki jih lahko poljubno prelijete s toliko omake iz pulta za začimbe!

1222 Budimpešta, Nagytétényi út 48.

FIRST Craft Beer Taproom

Po južnem Budimu se splača odpraviti proti Újpestu, saj ste morda opazili pravo pivsko zanimivost med poslovnimi stavbami na Váci ut. FIRST Craft Beer Taproom pričakuje svoje odločne goste s spektakularno pivnico in raznolikimi degustacijskimi pivi naravnost od tukaj. ket. Med obiski se splača spremljati Facebook stran lokala, saj redno objavljajo oglede pivovarne, degustacije, kvize in druge odlične programe za skupnost, ki bodo nepozabna izkušnja za vsakega ljubitelja piva!

1044 Budimpešta, Váci út 83.