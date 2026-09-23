4 neverjetni koktajl bari v Budimpešti, kjer bo vsak nazdrav poživil noč

Noči v Budimpešti so polne navdušenja, po gastronomskih doživetjih na prostem pa je čas za prijetne, zavetne bare. Za vas smo zbrali lokacije, kjer bo vsak nazdrav nepozaben: tukaj so štirje posebni koktajl bari v Budimpešti, ki jih morate odkriti septembra! (x)

Lilith

V 7. okrožju skrivnostne podrobnosti in posebni koktajli ustvarjajo resnično edinstven svet v koktajl baru Lilith. Koncept se osredotoča na žensko mitološko figuro in mistiko, povezano z njo. O koktajlih se lahko seznanite na kartah, ki spominjajo na tarot karte, in ker pijače vzbujajo tudi lik, zgodbo in razpoloženje, je vredno izbrati tistega, ki vas najbolj nagovori.

Lilith je za tiste, ki si želijo več kot le koktajl: presenečenja in kraj, kjer postanejo tudi pogovori bolj intimni. Majhne podrobnosti, dekorativni motivi, luči predstavljajo različne inkarnacije starodavnih ženskih energij, ki povezujejo mit s sedanjostjo kot nevidna nit. Vstopite v mistični svet bara, rezervirajte prostor ali celo zahtevajte personalizirano selitev – ostalo pa prepustite Lilith!

1075 Budimpešta, Rumbach Sebestyén utca 7.

Elysian Bar Budimpešta

Brez pretiravanja lahko rečemo, da je Bloody Mary v Elysianu eden najbolj vznemirljivih koktajlov v Budimpešti. Njegovo edinstvenost je poudaril tudi mednarodni vodnik 50 najboljših barov na svetu, 50 Best Discovery, in to ni naključje: klasika je tukaj na novo zasnovana z vodko Ketel One, paradižnikom, verjusom, fermentiranimi šitake gobami, fermentiranimi pekočimi paprikami in skrbno izbranimi začimbami. Rezultat je kisel, slan, sladek, pikanten in bogat umami, a hkrati čist in harmoničen. Veliko več kot le pijača za pozni zajtrk: prefinjena gastronomska kompozicija, ki bi se lahko upravičeno potegovala za naziv najboljše Bloody Mary na svetu.

1072 Budimpešta, Akácfa utca 38.

Neverland

Neverland vas vabi na izjemno potovanje skozi čas: barmani so se lotili nič manj pomembne naloge kot pretihotapljenja zgodovinskih legend v kozarec. Po mesecih raziskav in eksperimentiranja lahko tudi vi končno okusite koktajle, ki jih navdihujejo stari Egipt, Rim, vikinška doba, azteška civilizacija, Japonska iz obdobja Edo in Madžarska leta 1848! Nazdravite lahko s posebnimi kreacijami, kot so faraon z yuzujem in kardamomom, cesar z zlatimi rozinami in črnim česnom ali šaman s črno češnjo in pekan orehi, ki je opremljen tudi z gvatemalsko punčko skrbi.

1074 Budimpešta, Dohány utca 22-24.

Kitajska soba Yeque

Kitajska soba Yeque ni nič drugega kot prelomni projekt skupine mladih Kitajcev, ki temeljito prepisuje vse, kar ste mislili, da veste o kitajski kulturi in gastronomiji. Pravi skriti biser, ki popelje pustolovce iz madžarske prestolnice vse do Azije, s koktajli in sladicami, ki jih je mogoče okusiti le v Budimpešti, na ulici Irányi. Vnaprej vam povemo, da nekatere pijače pripravljajo z riževim vinom, druge pa s kitajskimi žganimi pijačami – in ne bodite presenečeni, če spodaj igrajo karaoke!

1056 Budimpešta, ulica Irányi 18.